Cumplen medidas contra la COVID-19 en Brigada de la Frontera. Fotos del autor



Guantánamo, Cuba. - En la Brigada de la Frontera, Orden Antonio Maceo, los jóvenes combatientes con la misma firmeza con que salvaguardan el límite con la ilegal base naval norteamericana en la bahía de Guantánamo, cumplen las medidas para evitar la propagación de la COVID-19 y están listos para apoyar a esta provincia del extremo oriental del país, en la batalla contra la pandemia.



Así los integrantes de esa unidad insigne de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, responden disciplinadamente a las medidas higiénico-sanitarias, epidemiológicas y organizativas allí aplicadas para proteger al personal y asegurar su alta preparación y disposición combativas.



El Coronel Jefe de la Brigada de la Frontera, Luís Prieto Lazo, informó que los soldados que cumplen misión en el frente antes de ir a las postas se lavan las manos con agua y jabón, se aplican las soluciones de hipoclorito, realizan el traslado con el uso del nasobuco y antes de subir y al bajar de los puntos de vigilancia, efectúan la desinfección.



“Nos vamos a quedar aquí sirviéndole a la Patria, aunque ya cumplimos con el tiempo del servicio militar activo porque la misma está amenazada por el nuevo coronavirus y nuestro compromiso de defender al país es eterno”, lo dijo en su nombre y en el de sus demás compañeros el joven de la provincia de Granma, Roberto Reyes Vireyes.



Desde la extremo occidental provincia de Pinar del Río, hace seis meses llegó a la parte más oriental de Cuba para cumplir el Servicio Militar Activo en la Brigada de la Frontera, el joven Juan Pablo Bencomo Herrera.





El soldado Juan Pablo Bencomo Herrera, asegura que al mismo tiempo que se protegen utilizando los nasobucos, el lavado de las manos con agua y jabón, así como también con la solución de hipoclorito, el aislamiento en las salas de lectura o de recreación, continúan la puntualización de la preparación y disposición combativas, y cumplen el servicio de guardia.



La Sub-Oficial Yuris Sariol Martínez, hace más de un mes que no puede ver a su niña, ni a sus padres en la provincia de Granma, debido a que por la pandemia se mantiene en la unidad garantizando el cumplimiento de las medidas de protección y la misión de preservar el perímetro fronterizo con la ilegal base naval yanqui.

Estoy muy orgullosa de estar en la gloriosa Brigada de la Frontera, un lugar que me da la posibilidad de comunicarme todos los días con mi pequeña Mónica y con mis padres, a quienes les digo no se preocupen que aquí todos estamos bien, cumplimos las indicaciones para no exponernos a la COVID-19 y seguimos salvaguardando el perímetro con la ilegal base naval norteamericana.