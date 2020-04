En Audio: Cumplir con lo establecido, la única opción posible

En Audio: Cumplir con lo establecido, la nica opcin posible

El enfrentamiento a la pandemia de la COVID-19, principal tarea a la que hoy se entrega nuestro país, ha ido transitando por las etapas que necesariamente se establecen para situaciones epidemiológicas de esta naturaleza, e incluye los procederes organizativos y los modos de actuación para cada uno de los momentos pautando las medidas sanitarias, organizativas y de control que cada momento demanda.

La prevención, la percepción del riesgo, el acatamiento de lo establecido y el cumplimiento estricto de la ley forman parte del protocolo para ganar la batalla contra este virus que ya ha cobrado en el mundo muchas vidas.

El llamado al orden y las disciplina no se hizo esperar desde el primer momento. La información rápida y oportuna por diferentes vías, la explicación minuciosa y al detalle de cada uno de los ministerios para minimizar las posibilidades de contagio no han faltado; pero con pesar observamos que no han sido suficientes, pues aunque la mayoría actúa de manera responsable, urge actuar de manera resuelta contra los que en desprecio de la vida crean las condiciones para la propagación de la epidemia y el decursar exponencial que cada día conocemos en el esperado parte de las 11 de la mañana.

El llamado de la máxima dirección del país y el reclamo de la mayoría de los cubanos a enfrentar estas actitudes ya tienen la respuesta ante el actuar que tipifica indisciplinas, contravenciones y delitos que tienen prevista sus sanciones ajustadas siempre a hechos y a derechos, pero con la severidad que momentos como este demandan.

En estos procesos los órganos judiciales desempeñan un importante rol. Oportunamente se han aprobado disposiciones que regulan cómo actuar ante delitos vinculados a la situación que vive el país y que tienen su mayor incidencia en figuras como la propagación de epidemia, el atentado contra inspectores, miembros de organizaciones de masas y estudiantiles vinculados a las tareas de prevención y enfrentamiento y agentes de la autoridad en cumplimiento de sus funciones.

También se aplica el rigor de la ley contra la desobediencia, la resistencia, el desacato, la receptación, los desórdenes públicos, el acaparamiento, la especulación, la infracción a las normas de protección a los consumidores y las actividades económicas ilícitas.

Cumpliendo lo dispuesto, los asuntos radicados se tramitan con la mayor celeridad y hasta el último dato consultado recientemente, el 99,6 de los casos juzgados han sido sancionados y aproximadamente al 87% la sanción impuesta es la privación de libertad, según declaraciones del presidente de la Sala de lo penal del Tribunal Supremo popular.

Indiscutiblemente el llamado es al orden y la disciplina. Solo así, junto al esfuerzo de nuestro personal de salud, podremos salir de una situación que a muchos preocupa pero que a todos tiene que ocupar.

Cumplir con todo lo establecido, es la única opción posible.



