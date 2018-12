Curiosidades del cine. Hoy con Félix B. Cainet

Siempre, como en todo hecho cultural, y más si se trata de “El arte de todas las artes”, habrá curiosidades que contar.



El famoso autor Félix B. Cainet, al que llaman “Padre de la radionovela” por su título “El derecho de nacer”, llevado al cine y la televisión en varias ocasiones, era autodidacta.



Por los años 40 del pasado siglo ya se consideraba “uno de los más sólidos y prestigiosos valores de nuestro ambiente artístico”.



Fue presidente de la Institución Nacional de Autores y Editores de Cuba.



Padre también de un detective singular, Cainet era descrito entonces como “el único autor cubano que ha logrado mantener durante cinco años consecutivos el cartel de una de sus más logradas creaciones: “Los episodios de Chan Li Po”, cuyo record de popularidad no ha sido jamás igualado”.



Se le ha calificado entonces como “El escritor del pueblo”. Igualmente decían que era “un hombre que nació para triunfar, y por ello la gloria y la fortuna le sonríen siempre”.



Era y es admirado además por su capacidad de cambiar las dotes de filósofo, psicólogo y literato, con las de autor musical; solo recuerden “Frutas del Caney”.



Se le concede, entre otras muchas la autoría de su radionovela “El monstruo de la sombra”, que según publicaciones de aquellos tiempos “su triunfo editorial ha batido sus propios records”.



Escribió varias obras teatrales y en algunas ocasiones se desempeñó como lo que llamaban “recitador”.



No me digan que no los asombré.

