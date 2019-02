Dalia Henry: “Lo que soy se lo debo al Pepe Barrientos”

Una de las jugadoras más destacadas que ha pasado por el baloncesto cubano es la actual Comisionada Nacional de la disciplina Dalia Henry. Ella, al igual que muchas figuras de nuestro deporte, se formó en el Combinado Deportivo “Pepe” Barrientos del Consejo Popular Luyanó en el municipio 10 de Octubre.



Dalia, aunque ya no reside en esta parte de la capital, guarda gratos recuerdos de su barrio de la infancia y agradece lo que consiguió en el deporte de las canastas a sus inicios en el Barrientos, complejo que quedó devastado tras el paso del tornado del 27 de enero. “Lo que fui como deportista se lo debo al “Pepe” Barrientos. Aquí me inicié y lo menos que puedo hacer es estar al lado de estas personas que sufrieron las consecuencias de uno de los desastres más grendes que hemos tenido. Aquí estamos las glorias deportivas apoyándolos y dándoles la seguridad de que no están solos”.



Los cubanos siempre nos hemos caracterizado por ser personas solidarias, incluso con otros pueblos. “Yo ahora vivo en Playa e inmediatamente que mis vecinos se enteraron de lo que había sucedido se me acercaron y aportaron artículos para apoyar a los más necesitados”.



En su recorrido por el Consejo Popular Luyanó, Dalia y las demás figuras del deporte cubano, les han trasmitido confianza y que nadie va a quedar desamparado. “El primer mensaje que les damos es que la Revolución no los va a abandonar y que se está haciendo un gran esfuerzo para que vuelvan a contar con los bienes materiales que perdieron”.



Dalia Henry, quien en la actualidad funge como Comisionada Nacional de Baloncesto, estuvo 19 años en el equipo nacional, 15 de ellos como capitana, formó parte de la generación dorada del deporte en la rama femenina que tanta gloria le dio a Cuba en la década de los 90.



Entre los principales resultados se encuentran la participación en tres Juegos Olímpicos, con un cuarto puesto en la cita de Barcelona 92. El bronce en el Campeonato Mundial de Malasia en 1990, así como los cuatro títulos en Juegos Panamericanos y los cinco en Centroaméricanos y del Caribe.



Dalia Henry confía que más temprano que tarde el Combinado Deportivo, “Pepe” Barrientos de Luyanó, destruido por los vientos del tornado, seguirá siendo una cantera inagotable de figuras ilustres del deporte cubano.



A continuación las palabras de Dalia Henry, quien agradeció lo que consiguió en su vida como atleta a la formación que tuvo en el Combinado Deportivo “Pepe” Barrientos de Luyanó:

