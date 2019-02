Dalia Henry: “Queremos que la Liga sea un espectáculo”





La Habana-. Este domingo se efectuó el congresillo técnico de la venidera Liga Superior de Baloncesto, que iniciará el 5 de marzo. En esta ocasión se retomará el tradicional sistema de ida y vuelta, en detrimento del utilizado en las últimas versiones de la LSB, donde el evento se disputaba en tres fases.



Al respecto, la Comisionada Nacional del deporte de las canastas, Dalia Henry, señaló que este es uno de los grandes logros de la próxima Liga. “Esta ha sido una excelente noticia, rescatar lo juegos como visitador y local, que seguramente se va a traducir en espectáculo para la afición. Las semifinales se mantendrán de cinco al mejor de tres y la final de 7-4. Además cada conjunto podrá sumar dos refuerzos para la parte conclusiva del torneo”.



La ex – baloncestista no descarta la posibilidad que atletas contratados en el exterior puedan incorporarse para los play off. “Hemos estudiando las variantes de fechas de inicio de la Liga. Nos coincide con las eventos donde está contrados los atletas cubanos. No vamos a descartar la posibilidad que si algún jugador no pasa a jugar a la postemporada, que se incorpore al menos para la final de nuestra LSB”.







Este certamen se vislumbra como uno de los más parejos de los últimos años, aunque el actual campeón “Lobos” de Villa Clara, cuenta con la plantilla más completa. A hombres como Andy Bofil, Raúl Abreu, Joel Cubillas, Osvaldo Pérez, se le incorpora el avileño Yasser Rodríguez, quien ha sido protagonista en varias de las coronas de los “Búfalos”.



La comisionada nacional de baloncesto, dijo que van a tratar de que la LSB, vuelva a ser el segundo espectáculo deportivo en Cuba, detrás de la Serie Nacional de Béisbol. “Vamos a hacer todo lo posible para jugar una Liga de nivel, que sea atractiva para el pueblo. El INDER y el país, ha hecho un gran esfuerzo para que los atletas puedan tener mejores condiciones, ya sea de trasportación, alimentación, alojamiento”.







Dalia Henry, adelantó que para la presente Liga Superior, habrán novedades. Entre ellas, la celebración de una Gala, con un Juego de las Estrellas, y la realización de pruebas de habilidades, que resulten un verdadero espectáculo.



Dalia, quien integró la generación dorada del deporte de las canastas en Cuba, manifestó que la escuadra de Artemisa jugará como local en la Sala 19 de Noviembre de Pinar del Río. Miestras Matanzas, provincia que tampoco cuenta con una sala polideportiva, tendrá en el tabloncillo de la EIDE Luís Augusto Tircios Lima su cuartel principal.

