Dan a conocer equipo que intervendrá en el Panamericano de béisbol sub-23 años

Dan a conocer equipo que intervendr en el Panamericano de bisbol sub-23 aos

La Dirección Nacional de Béisbol dio a conocer el grupo conformado para definir el que intervendrá en el Campeonato Panamericano sub-23 años. La cita continental para menores de 23 años está convocada del 19 de febrero al primero de marzo, con Cuba en el grupo eliminatorio asignado a Honduras, en el cual además del conjunto de casa actuarán Panamá, Colombia, Argentina y Guatemala. Explica que en Nicaragua se disputará el otro segmento clasificatorio, animado por la selección local, Brasil, Costa Rica, El Salvador, República Dominicana y Venezuela. La Súper Ronda se jugará igualmente en Nicaragua (26 febrero-1 marzo), con presencia de los tres primeros de cada grupo, y el evento otorga tres plazas para el Campeonato Mundial que organizará México. Cuba dependerá de una formación dirigida por Eriel Sánchez León (SSP), quien será auxiliado por Dianny Guedes Medina (CFG), Dioel Reyes Viquillón (IJV) y Elisardo Guilart Serrano (SCU). Serán receptores, Lázaro Ramón Martín Álvarez, Andrys Pérez García, Loidel Rodríguez Peralta y Daniel Pérez Pérez, como jugadores de cuadro, Diasmany Palacio Rodríguez, César Prieto Echevarría, Luis Vicente Mateu Terry, Rangel Ramos Pozo, José M. Fonte Frene, Rodolexis Moreno González, Denis Peña Rivero, Juan C. López Rojas. Los jardineros serán Otoniel González Véliz, Dailer Peña Torres, Luis E. González Duncan, Dismani Ortiz Legone, Yudiel González Torres, Loidel Chapellí Zulueta, Yosimar Cousín La Rosa. Y los lanzadores Jonathan Carbó Campoalegre, Adrián Sagarra González, Yandi Molina Barrios. Luis M. Rodríguez Pérez, Luis A. Serpa Socarrás, Brayan A. Chi Montoya, Alyanser Álvarez del Sol, Carlos Font Mustelier, Frank A. Álvarez Díaz, Yankiel Maury Gutiérrez, Uber L. Mejías Rodríguez, Andy M. Rodríguez Valdez, Dairon Mena Silot, Yenier A. Zayas Londres, Naikel Y. Cruz Zaldívar, Carlos L. Espinosa Vidal.



Discutirán Pinar del Río y Ciego de Ávila del torneo de apertura de fútbol



Pinar de Río ganó el grupo A y será el retador de Ciego de Ávila, invicto por el B, por el título del torneo de Apertura de la 105 Liga Nacional de Fútbol. Los pinareños derrotaron 4-0 de visita en la Universidad Agraria de San José a los de Mayabeque con anotaciones de Pedro González en el minuto seis, Maykel Reyes en el 38 y 75, y José Ciprián Alfonso en el 79, para llegar a 16 puntos y así liderar la zona oeste. Villa Clara se quedó en 15 al perder 0-1 con Artemisa, vencedor en su Bombonera de San Cristóbal con anotación de Carlos Amores en el minuto 49, según los reportes de Mario Pérez, estadístico del Inder. En otros resultados de ese grupo, Cienfuegos superó 2-0 en su estadio Luis Pérez Lozano a Isla de la Juventud con las dianas a cargo de Dorgys Rajadel (56’) y Neiser Sando (72’ penal). El partido previsto entre Matanzas y La Habana no se celebró. Por el este, los avileños completaron faena impecable de siete triunfos por el 6-1 a costa de Sancti Spíritus. Sus 21 unidades decidieron que el partido por el título el venidero día 21 sea en su cancha del Sergio Alonso Grandal de Morón. Hubo cambios en la tabla de ese apartado con los éxitos 1-0 de Santiago de Cuba y Holguín sobre Guantánamo y Granma, respectivamente. Camagüey y Las Tunas nivelaron sin goles.



Promete Primer Ministro japonés impresionar al mundo con los juegos olímpicos



El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, prometió ante la Dieta impresionar al mundo con los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020, que tendrán lugar entre julio y agosto. Abe calificó al evento los Juegos de recuperación pues aseguró que serán una oportunidad para mostrar al mundo cuán lejos han llegado las comunidades afectadas por un terremoto y tsunami masivos hace casi nueve años. El relevo de la antorcha olímpica comenzará en marzo en la costa de la prefectura de Fukushima, que fue severamente dañada por el terremoto y el desastre nuclear de 2011. En su discurso inaugural, Abe también mencionó sus planes de impulsar la enmienda constitucional, para lo que necesita el apoyo de dos tercios de las dos cámaras de la Dieta. Sin embargo, el cambio constitucional no tiene el apoyo de la mayoría de los legisladores de la Cámara Alta ni de la oposición. La sesión de Dieta ordinaria continuará durante 150 días, hasta el 17 de junio.



Incorporados Yordanis Alarcón y Yosvani Peñalver a selección del preolímpico



El jugador de cuadro tunero Yordanis Alarcón y el jardinero capitalino Yosvani Peñalver fueron incorporados a la preselección al torneo preolímpico, convocado del 22 al 26 de marzo próximo en Arizona, Estados Unidos. La Federación Cubana de Béisbol anunció que la decisión fue adoptada de conjunto con el colectivo técnico que tendrá a cargo la preparación de la que emergerá el equipo Cuba. Alarcón, de los Leñadores de Las Tunas, y Peñalver, de los Leones de Industriales, ahora se suman a los dados a conocer luego de finalizada la gran final de la edición 59 de la Serie Nacional de Béisbol, con victoria para los Cocodrilos de Matanzas frente a los Toros de Camagüey. El grupo informado el sábado quedó formado por cinco receptores, 11 jugadores de cuadro –ahora 12-, cinco jardineros –ahora seis- y 15 lanzadores, quienes se concentrarán desde el próximo 3 de febrero en el estadio Latinoamericano, en busca de los 24 cupos asignados al elenco a las órdenes de Miguel Borroto.



Entrenan atletas de Olimpiadas especiales en Ciego de Ávila



Un grupo de atletas de Olimpiadas Especiales entrena en la escuela especial Celia Sánchez Manduley, de Ciego de Ávila, como parte de la preparación para competir en la I Olimpiada Nacional de Floorball. Es la primera vez que en esa provincia es practicado ese juego, cuyo objetivo es introducir una pelota en la portería rival con un bastón ligero, precisó el Master Oscar Melo González, director técnico de Deportes del Subprograma Provincial de Olimpiadas Especiales. El Floorball es parecida al hockey sobre piso y tiene entre sus características que los desafíos constan de dos tiempos de 15 minutos, con 5 jugadores y un portero sobre el terreno. La selección que se imponga en este primer certamen nacional representará a Cuba en los Juegos Mundiales de Invierno de Olimpiadas Especiales, que se celebrarán en marzo del 2021.



Se prepara la lucha para el preolímpico de Canadá



El mejor deporte del pasado año en Cuba, la Lucha, ya calienta los motores para llegar en la mejor forma posible al Preolímpico que tendrá lugar en el mes de marzo en la ciudad canadiense de Ottawa. La disciplina hasta el momento tiene dos plazas para la cita de Tokio, que las alcanzaron en el Campeonato Mundial de Azerbaiyán, en las divisiones de los 67 y 130 Kg, en ambos casos del estilo grecorromano. Los de 60, 77, 87 y 97 kilos tendrán que buscar sus pasajes olímpicos en Canadá, donde clasificarán los dos primeros en cada una de las divisiones. Una de las figuras que no debe tener contratiempos para clasificar, es el campeón de los Juegos Panamericanos de Lima, Gabriel Rosillo. Los luchadores del estilo libre tendrán un difícil reto, que es conseguir los boletos de al menos tres de los seis hombres que llevarán al clasificatorio olímpico. Al respecto el Jefe de entrenadores Julio Mendieta, señaló que la nómina será muy similar a la que asistió a Lima: “Lo ideal serían no estar en el grupo con los americanos. Los que aseguran sus cupos, tendrán que ir a un Preolímpico Mundial que será en mayo en Bulgaria”. En el caso de las chicas, la tarea es más engorrosa aún. Las mayores esperanzas para llegar a los Juegos Olímpicos están en la 50 Kg Yusneylis Guzmán, plata en Lima 2019, y en las medallistas mundiales Lianna de la Caridad Montero (57 Kg), Yudari Sánchez y Milaymis de la Caridad Marín (76 Kg).



Presenta Costa Rica Comité organizador del Mundial femenino sub-20 de fútbol



El Comité Organizador Local del Mundial Femenino Sub20 de Fútbol en Costa Rica está encabezado por el presidente de la Federación Costarricense de Fútbol (Fedefútbol), Rodolfo Villalobos, revelaron en conferencia de prensa. El Comité lo integran la expresidenta de la República Laura Chinchilla -actual miembro del Comité Olímpico Internacional-; la Primera Dama, Claudia Dobles; la destacada futbolista Shirley Cruz y la comunicadora Marjorie Sibaja. Este es el órgano responsable de preparar el Mundial Femenino Sub20 de Fútbol, a realizarse en agosto de este año en Costa Rica, que comparte sede con Panamá.



