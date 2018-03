Por el derecho de Venezuela a asistir a la Cumbre de las Américas

2018-03-09 07:17:27 / web@radiorebelde.icrt.cu





El secretario general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América-Tratado de Comercio de los Pueblos (ALBA-TCP), David Choquehuanca, llamó a los movimientos sociales a reclamar el derecho que tiene Venezuela de asistir a la Octava Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú el próximo 13 y 14 de abril. En una entrevista exclusiva a Telesur, Coquehuanca declaró que los movimientos sociales deben expresarse, dejar la cultura del miedo, reclamar el derecho de una nación, de un pueblo, el derecho que tiene un presidente electo democráticamente de asistir a la Cumbre de las Américas. También, el secretario general del ALBA-TCP, ratificó su solidaridad con Venezuela ante su exclusión en la octava Cumbre de las Américas por parte del presidente de Perú, Pedro Pablo Kuzcynski, al tiempo recordó que no existe normativa legal, ni ninguna norma que prohíba que un presidente democrático pueda asistir a la cumbre, que se considera un punto de encuentro para todos los Estados del continente y un espacio para expresar ideas, alcanzar consensos y debatir.



Recibe Congreso de Perú segundo pedido de destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski



El Congreso de Perú recibió la víspera una segunda moción multipartidista que exige la destitución del presidente Pedro Pablo Kuczynski por supuesta incapacidad moral, a raíz de las asesorías que brindó a la empresa brasileña Odebrecht y el aporte que presuntamente recibió para su campaña de 2 mil 11, reportó la agencia española de prensa EFE. La moción de vacancia contra Kuczynski fue presentada por un grupo de legisladores encabezados por César Villanueva, de Alianza para el Progreso (APP), ante la Oficialía del Parlamento, que pondrá el documento a votación del pleno para admitir su trámite. En el caso de que el pleno del Congreso admita la moción, se fijará una fecha para que el jefe de Estado presente su defensa y el Parlamento debata y vote el pedido de destitución. La vacancia presidencial requiere el voto de 87 legisladores, de un total de 130, para ser aprobada y, según la Constitución Política, el primer vicepresidente, Martín Vizcarra, tendría que asumir el cargo. Este nuevo pedido de destitución responde a las asesorías que Kuczynski ofreció a la constructora brasileña Odebrecht por 782 mil dólares entre 2 mil 4 y 2 mil 7, a través de su empresa Westfield Capital cuando era administrada por su socio chileno Gerardo Sepúlveda.



Destaca presidente surcoreano importancia de la próxima reunión entre Donald Trump y Kim Jong-un



El presidente surcoreano, Moon Jae-in, destacó hoy la importancia de la reunión acordada entre el mandatario de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, y el máximo dirigente de Corea del Norte, Kim Jong-un, prevista para mayo, reportaron varios medios de prensa internacionales. La reunión de mayo será recordada como un hito histórico para lograr la paz en la península coreana, sostuvo Moon en un mensaje transmitido por un portavoz presidencial, quien también hizo referencia a la tercera cumbre intercoreana. Si el presidente Trump y el líder Kim se reúnen tras una cumbre entre las dos coreas, una desnuclearización completa de la península coreana se pondrá en serio por el buen camino, añadió el jefe del Gobierno surcoreano.



Instan senadores estadounidenses a negociar con Rusia sobre el desarrollo de nuevas armas



Varios senadores de Estados Unidos han instado en una carta al secretario de Estado, Rex Tillerson, a iniciar nuevas negociaciones estratégicas con Rusia lo antes posible, tras las declaraciones de Vladímir Putin sobre las nuevas armas rusas. Un diálogo estratégico entre EE.UU. y Rusia es más urgente tras el pasado discurso del presidente Putin del primero de marzo, cuando se refirió a varias armas nucleares nuevas que Rusia está desarrollando, incluyendo un misil de crucero y un vehículo submarino nuclear no tripulado. Actualmente, esas armas no están limitados por el acuerdo START Tres (Tratado de Reducción de Armas Estratégicas), y serían desestabilizadoras al ser desplegadas, sostuvieron los senadores estadounidenses Jeff Merkley, Dianne Feinstein, Bernie Sanders y Edward Markey.



(Haciendo Radio)