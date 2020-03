De fiesta el cine cubano

Una de las instituciones culturales de Cuba de mayor prestigio cultural y artístico es el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográfica, ICAIC, creado el 24 de marzo de 1959, por la Ley número 169 del Gobierno Revolucionario. Tuvo como presidente fundador al destacado intelectual Alfredo Guevara. En sus 61 años de fundada, la industria cinematográfica nacional atesora una importante producción de largometrajes, documentales y animados, mientras tiene a su cargo la Cinemateca de Cuba, los Archivos fílmicos, festivales de cine, la promoción y distribución, dentro y fuera del país, del cine cubano. Además de haber favorecido otras expresiones artísticas con éxito como la cartelística y la música. El ICAIC, en el 61er aniversario de su fundación, advierte sus esenciales aportes a la cultura cubana, al enriquecer el movimiento cultural y artístico que trascendió el ámbito nacional. Algunos de sus filmes, considerados clásicos de la cinematografía latinoamericana, han sido premiados en numerosos festivales internacionales y constituyen objeto de estudio en diferentes partes del mundo. El ICAIC continúa realizando filmes y concibiendo guiones, como resultado de su capacidad para asumir los retos actuales y los nuevos presupuestos económicos y artísticos.



La Dirección Provincial de Cultura informó en Santiago de Cuba que están postpuestos los eventos culturales y actividades artísticas programados para los meses de marzo y abril, debido a las medidas para combatir con eficiencia la pandemia de coronavirus. Es así que el Festival de la Trova Pepe Sánchez, La Feria del Libro, incluso el Festival Matamoroson o el Félix B. Caignet, quizás puedan celebrarse en otro momento del año, aunque no coincidan con las fechas habituales. Las bibliotecas funcionarán al 50 % de la capacidad de cada sala y con mesas separadas a dos metros. El Director de Cultura en el territorio explicó que los Puestos de Dirección en el sector están activados y tomadas las medidas sanitarias en las instituciones. “Es muy importante tener claro para todos, que a las instituciones y dependencias de Cultura no entrará nadie con síntoma gripal, incluidos los propios trabajadores y artistas de esos centros”, señaló García Hierrezuelo. Agregó que se mantiene la vigilancia epidemiológica en las escuelas de arte, y apuntó, además, que paulatinamente se informará a la población sobre cualquier cambio al respecto.



El Ministerio de Cultura de Cuba (MINCULT) y los institutos cubanos de la Música (ICM) y de Radio y Televisión (ICRT), establecerán alianzas para transmitir a través de la televisión cubana los conciertos online que por estos días han emitido artistas del país a través de plataformas de Internet. La información fue dada a conocer por Alexis Triana, director de comunicación del MINCULT, en el espacio televisivo especial habilitado para mantener a la población cubana informada acerca de la situación que vive hoy el mundo, en su lucha contra la expansión del nuevo coronavirus Covid-19. El directivo hizo referencia a los recitales transmitidos por destacados artistas cubanos de diversos géneros a través de plataformas como Facebook Live e Instagram, promovidos en consonancia con las medidas preventivas del Ministerio de suspender sus presentaciones por el momento. “Estamos trabajando en esa alianza, porque es difícil descargar esas transmisiones de las redes, pero las estamos grabando para emitir por la televisión, porque estas iniciativas merecen todo nuestro respaldo y esa ha sido la proyección de la dirección del ICRT y del MINCULT”, declaró. El director de comunicación del Ministerio de Cultura resaltó como positivo el ejemplo de lo que ha hecho la plataforma digital Tunturuntun, la cual ha transmitido un programa diario de conciertos con destacados artistas cubanos, desde el miércoles 18. Indicó que más adelante se informarán los horarios de los conciertos y los canales a través de los cuales se emitirán y que se está valorando incluso la posibilidad de lanzar el Festival Cubadisco 2020 de manera online, con la posibilidad de establecer las votaciones por Internet y que no haya necesidad de suspenderlo.



La Galería Habana acoge desde el pasado sábado y hasta el 30 de abril la obra del artista plástico cubano Wilfredo Prieto, con la exposición Fake News, la cual propone un acercamiento al entorno mediático actual desde la pintura. La exhibición presenta 12 nuevas piezas diarias como un ejercicio cotidiano, en el cual Prieto lee las noticias de la prensa nacional e internacional, e interpreta esa información a través de su obra. Bajo el concepto de curaduría temporal, la muestra propone una reflexión sobre las noticias falsas mediante el arte abstracto, al mismo tiempo que cuestiona los consensos asumidos como verdades, hasta el punto de no reconocer absolutamente nada y de creer mentiras emotivas. La obra de Prieto se caracteriza por fomentar espacios de reflexión en torno al poder, las paradojas de las relaciones sociales y la incidencia de los cambios económicos y políticos, a través de la resignificación de lo existente, ya sean ideas, gestos, objetos o materiales de la vida diaria.



"Payaso a domicilio" es la nueva iniciativa de la reconocida agrupación de clown, de Las Tunas, una idea que surgió a propósito de la suspensión de eventos culturales como medida preventiva ante la propagación del nuevo coronavirus. El actor y director, Ernesto Parra Borroto, informó que en estos días la compañía estará sin presentaciones artísticas para evitar la propagación de la COVID-19, y que se pueden encontrar mediante las redes sociales muchas formas de divertirse desde casa y a la vez aprender, jugar y echar a volar la imaginación. De ahí que “Payaso a domicilio” se trate de postear fotos de diferentes obras, para que los internautas respondan en sus comentarios el nombre del espectáculo y el personaje al que le da vida la función, una iniciativa que en su primera entrega propinó más de un centenar de comentarios y reacciones. La iniciativa, cuyo objetivo exhorta al aprendizaje, la risa y el intercambio cultural, llega como una suerte de terapia en momentos en que las redes sociales se convierten también en escenario para reflejar tensiones sobre la propagación del SARS CoV-2, causante de la enfermedad que hoy acecha a más de 150 naciones. “Con la disciplina, percepción del riesgo y apego a las medidas indicadas por las autoridades de salud, podremos vencer, unidos, esta batalla, y regresarán escenas como estas; el mejor abrazo que podemos darnos en estos momentos es la solidaridad e higiene extrema”, significó Parra.



Kenny Rogers, leyenda de la música Country de Estados Unidos ha muerto el pasado sábado a la edad de 81 años. Un representante de la familia anunció que "falleció en paz en su hogar de causas naturales". Rogers ocupó los primeros puestos de las carteleras de música Pop y Country durante los años 80 y 90 y ganó tres premios Grammy. Fue introducido en el Salón de la Fama de la Música Country en 2013 y, ese mismo año, recibió un galardón de Trayectoria Artística de la Asociación de Música Country. Durante su carrera, Rogers frecuentemente trabajó en dueto con mujeres cantantes, memorablemente con una de las gigantes de la música country, Dolly Parton. Rogers también era un empresario astuto y encabezó varios negocios a lo largo de los años, principalmente en los sectores inmobiliario y restaurador. En un comunicado, su familia expresó que "dejó una marca indeleble en la historia de la música estadounidense".



El Centro Promotor del Humor y el Consejo Nacional de las Artes Escénicas convocan a la 26ª edición del Festival Nacional del Humor Aquelarre 2020, que tendrá lugar en La Habana, del 1º al 8 de julio próximo. Podrán participar humoristas, actores y grupos de teatro, sin límite de obras a presentar. El plazo de admisión vence el 2 de junio. La dirección del festival se arroga, con carácter inapelable, el derecho de selección, así como la programación de las obras que se exhibirán. En el Evento teórico ¿Piensas ya en el humor? Podrán participar todos los interesados. El tema será libre, pero debe tener como eje central el humorismo, la risa, la comicidad, la comedia en cualquiera de sus variantes: fílmicas, televisivas, literarias, gráficas, radiales, cotidianas, tradicionales, costumbristas y hasta otras desconocidas; aunque como en este año el evento está dedicado a la mujer en el humor, se agradecerían investigaciones relacionadas con esta temática. El comité de selección otorgará becas de creación a los trabajos finalistas que estime prudente, teniendo en cuenta los intereses y las proyecciones del centro. Los trabajos finalistas formarán parte del archivo del Centro Promotor del Humor y pueden presentarse en otros eventos y ser publicados, siempre que se especifique que fue propuesto en este encuentro.



El cantante de ópera español Plácido Domingo dijo este pasado domingo que había dado positivo al coronavirus y se había aislado con su familia. “Actualmente todos gozamos de buena salud, pero yo presenté síntomas de tos y fiebre, por lo tanto, decidí hacerme la prueba y el resultado fue positivo”, escribió Domingo en Facebook. ESPAÑA está luchando por contener el segundo peor brote de coronavirus en Europa después de Italia, con más de 28.000 casos y más de 1.700 muertes, según el Ministerio de Salud. La reputación de Domingo, uno de los artistas de ópera más célebres del mundo, se arruinó luego que una investigación realizada por el American Guild Of Musical Artists concluyó que se había comportado inadecuadamente con mujeres intérpretes. El cantante se ha disculpado públicamente con las mujeres que lo acusaron de acoso sexual.



