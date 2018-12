De ojitos azules Guillermo Francella

La Habana, Cuba.- Desafortunadamente muchos lo vinculan solo con la comedia. Culpable de esto son las emisiones de “Poné a Francella” (2001), donde algunos lo vieron por primera vez y todos admiramos su extraordinario desenvolvimiento en un espectáculo humorístico-musical-televisivo.

Pero el argentino Guillermo Francella, es más.



En 2003 nos visitó conociendo el calor de los cubanos y hasta participó en el popular programa “Jura decir la verdad”.



El drama no le es ajeno. Recientemente vimos “Animal”, donde se convierte en un hombre desesperado y dispuesto a todo por conseguir el donante de riñón necesario para salvarle la vida.



También fue contratado por el prestigioso Juan José Campanella para “El secreto de sus ojos” (2009), que como sabemos ganó el Oscar a la mejor película de habla no inglesa.







En el año 2013 interpretó un hombre de muy baja estatura en la comedia dramática “Corazón de león”, que trasmite un mensaje contra la intolerancia.

Pero todo comenzó en 1973 cuando obtuvo un papel como extra en “Los caballeros de la cama redonda”.



Los mejicanos Gael García Bernal y Diego Luna se le unieron en “Rudo y cursi” (2008), que batió records de taquillas. Ha recibido el premio Cóndor de Plata por “El secreto de sus ojos” y un premio Platino con “El clan”, que fue de esas que colocaron multitudes a la puerta de los cines durante nuestro Festival.

El premio Martín Fierro ha volado a sus manos en seis ocasiones.







De lo más reciente de su quehacer tenemos “Mi obra maestra”, en la que lo vemos como serio corredor de obras de arte y amigo entrañable de un extravagante, envejecido y excéntrico pintor (Luis Brandoni), que lo arrastra en las más alocadas situaciones.



Traten de verla, no es esencialmente una comedia. Francella ahora tiene 63 años.

Del Autor