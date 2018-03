De la Torre: Lo primero para mi es la disciplina (+Audio)

El exlanzador capitalino Lázaro De la Torre Armenteros, dijo en entrevista con Radio Rebelde, que lo primero que les pide a sus jugadores es disciplina.



Ganador de más de 200 juegos en Series Nacionales con los equipos de La Habana, De la Torre, hará su debut el próximo domingo como manager del equipo Sub 23 de la capital, que participará en la V Serie Nacional de esta categoría.



“Cuando me reuní por primera vez con los atletas, lo primero que les pedí fue tener disciplina, no se puede discutir con los árbitros, para eso está la dirección, ellos (los árbitros) se equivocan, pero no nos pueden expulsar a ningún jugador, ni miembro del cuerpo de dirección”, apuntó el apodado (Brazo de Hierro de la capital).



Por su parte, con respecto a las posibilidades de la novena que dirigirá, dijo que es un equipo completo.



“Tenemos fuerza al bate, contamos con buenos lanzadores, hemos intentado hacer un equipo lo más completo posible, con peloteros que sean integrales, con el objetivo de mejorar el lugar de la temporada anterior, e inclusive, porque no, luchar por el Campeonato”.



La Habana se situó en el puesto 13 en la campaña de 2017 del Sub 23, y atesora un título alcanzado en la segunda edición en 2015.



El debut en la nueva temporada será ante Artemisa del 1 al 4 de abril en el estadio Latinoamericano, que fungirá por primera vez como sede del seleccionado habanero.



Escuche en audio la entrevista concedida por De la Torre a Radio Rebelde:

Del Autor