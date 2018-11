De vuelta a casa colaboradores pinareños





Entre lágrimas, sonrisas, abrazos, y mucho orgullo, fue recibido el primer grupo de colaboradores pinareños que cumplía misión internacionalista en Brasil.

Al llegar a su tierra, el aplauso y el reconocimiento de todo un pueblo que desde bien temprano se reunió en la arteria principal de la ciudad para esperarlos.











Con sentimientos encontrados llegaron a la patria, expresó la doctora Zairys Trujillo Rodríguez, quien, en nombre de todos sus compañeros desmintió las falsas noticias sobre el regreso.



Por su parte, el doctor Jasán Noroña Conill, expresó su orgullo por la labor cumplida y rechazó la posición adoptada por el presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, quien, desconociendo los convenios establecidos, ha cuestionado la preparación de los galenos cubanos.



“Nuestro trabajo fue ante todo brindarles a esas personas el amor y la atención que ellos tanto necesitaban, porque su gobierno tan rico que es y con tantos recursos, no sabe distribuirlos equitativamente para todos sus habitantes”, dijo.



“Nos fuimos tristes porque tuvimos que dejar atrás a muchas personas que nos recibieron con cariño, pero nuestros principios no son negociables y realmente nos sentimos muy ofendidos con las acusaciones del presidente electo de Brasil”, agregó.



Porque la dignidad no se negocia, arribaron a Pinar del Río integrantes del programa Más Médicos.







