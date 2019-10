Debate Tribunal Supremo de Brasil alcance de fallo que beneficia a condenados por la operación Lava Jato

Debate Tribunal Supremo de Brasil alcance de fallo que beneficia a condenados por la operacin Lava Jato

2019-10-03 17:35:28 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Tribunal Supremo de Brasil aplazó para este jueves el debate que determinará el alcance del fallo que podría anular decenas de sentencias de la operación anticorrupción Lava Jato, incluida una que afectaría al encarcelado expresidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Al reafirmar el principio de que en la última etapa del proceso penal los delatados deben hablar después de los delatores para tener asegurado su derecho a una plena defensa, los jueces otorgaron ayer por mayoría de seis votos contra cinco un habeas corpus al exgerente de la estatal Petrobras, Márcio de Almeida Ferreira, condenado por corrupción y lavado de dinero.

La anulación de la sentencia de Ferreira, al igual que otra condena revertida en agosto en condiciones similares, podría generar una lluvia de pedidos de anulación de sentencias de la operación Lava Jato, por lo cual los magistrados también sufragaron a favor de determinar hoy quiénes se beneficiarán de esa decisión.

En la sesión de este jueves, los jueces establecerán así una “tesis u orientación” que defina en qué casos deberá aplicarse la regla, para evitar que una avalancha de casos regresen a la etapa final antes de la sentencia y que muchos condenados sean liberados.

Entre las condenas anuladas podría estar una de primera instancia que afecta al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, en el llamado caso “Sitio de Atibaia”, por el que fue sentenciado a 12 años y 11 meses de cárcel, pendiente de su ratificación en segunda instancia.

Aunque la situación de Lula mejoraría con una eventual anulación de ese proceso, no implicaría su liberación, ya que está preso desde abril de 2018 por otro caso, el del apartamento Triplex, ya juzgado en segunda instancia.

Según juristas, el caso del triplex no estaría contemplado por el nuevo fallo de la Corte Suprema en cuanto a que los testigos que acusan hablen primero y los imputados tienen después la última palabra para poder defenderse antes de la sentencia, y no como ocurría hasta ahora, cuando no podían replicar las denuncias de quienes los delataban a cambio de obtener beneficios penales.

Sin embargo, cabe recordar que Lula fue condenado en el caso del apartamento triplex a una pena de ocho años y diez meses, sin pruebas de que se hubiera beneficiado de la entrega de esa propiedad en el litoral de Sao Paulo, como regalo de una de las constructoras involucradas en el escándalo de sobornos de Petrobras.

Está más que demostrado por las revelaciones del portal digital The Intercept que Lula fue víctima precisamente de una delación premiada, para acusarlo sin ninguna evidencia material de haber recibido el apartamento triplex.

Fue parte de la maniobra con que los principales operadores de Lava Jaro, el ex juez Sergio Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnoll, avanzaron en su conspiración político, judicial y mediática para condenar a Lula sin pruebas, impedirle ser candidato presidencial, frustrar su vuelta al poder y facilitar la del ultraderechista Jair Bolsonaro.

La sentencia de ayer del Tribunal Supremo que confirmó como principio el derecho de un reo delatado a pronunciar sus alegaciones finales después del delator, fue una derrota para Moro, ahora ministro de justicia, Dallagnol y otros operadores de Lava Jato, opuestos a que se revisen los procesos, incluido uno de los dos contra Lula.

Con la operación anticorrupción Lava Jato bajo fuego, por la última decisión del Tribunal Supremo, y sobre todo, por la serie de mensajes revelados por el portal digital The Intercept, la plena liberación de Lula depende ahora de que la máxima instancia judicial anule la condena al expresidente, tomando como base que no fue juzgado de manera imparcial y fue víctima de una trama política.





(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor