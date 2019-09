Debaten fuerzas progresistas brasileñas condiciones bajo las cuales Lula saldría de la cárcel

Debaten fuerzas progresistas brasileas condiciones bajo las cuales Lula saldra de la crcel

2019-09-28 14:11:01 / web@radiorebelde.icrt.cu





En un giro inesperado, las condiciones para definir la liberación de Luis Inacio Lula da Silva generaron en las últimas horas un amplio debate al interior de las fuerzas progresistas de Brasil, ante la posibilidad de que el ex presidente pase a prisión domiciliaria, de acuerdo con la ley, al cumplir un sexto de la pena que le fue impuesta.



Lo que comienza a estar en juego no es la cuestión de si Lula será liberado o no, sino los impactos políticos de la manera en que saldrá de la cárcel, pues el líder histórico de la izquierda brasileña siempre ha dejado claro que quiere que su inocencia sea reconocida por la Corte Suprema. En ese caso, Lula pronto volvería a las calles para retomar sus derechos políticos, una cosa muy diferente si pasa a la prisión domiciliaria, con el añadido del monitoreo electrónico de sus movimientos.



Que Lula cumpla el resto de su pena en casa fue recomendado por la fuerza de tarea de la operación anticorrupción Lava Jato, cuyos protagonistas buscan anticiparse a una posible liberación del exmandatario por el Tribunal Supremo. Sería al mismo tiempo una jugada de los operadores de Lava Jato, porque la forma en que Lula salga de la cárcel, en régimen semiabierto, cumpliendo el resto de la condena en su casa o en plena libertad, con el reconocimiento de que no tuvo un juicio imparcial y hará también la diferencia, incluso en términos de la historia para quienes lo encarcelaron injustamente como parte de una componenda política, judicial, mediática y electoral que llevó al ultraderechista Jair Bolsonaro al poder.



Pero al interior de las fuerzas progresistas se debate ya si Lula debería aceptar por ahora cumplir el resto de su condena en la casa, o si sería mejor esperar en la cárcel a la anulación plena de su sentencia por el Tribunal Supremo Federal. La controversia se fundamenta en la idea de que si Lula acepta el régimen semi-abierto estará confesando su culpa en el caso de corrupción por el que fue condenado.

🔴 𝗥𝗘𝗜𝗧𝗘𝗥𝗔𝗠𝗢𝗦 | El Tribunal Supremo de Brasil votó una medida que podría anular las condenas del Lava Jato y Lula da Silva quedaría a un paso de su liberación https://t.co/vlok0ngmMG — Infobae América (@InfobaeAmerica) September 26, 2019

Quienes se pronuncian a favor de que Lula no acepte el régimen semi-abierto recuerdan que para la mayoría de la población, un hombre liberado es inocente, y uno preso, así sea en su casa, es culpable, mientras que otros elementos jurídicos resultan incomprensibles para las masas. De acuerdo con ese punto de vista, cuando Lula se entregó, aumentó el número de brasileños que lo juzgaron culpable, pero en caso de que quede libre, el mismo efecto acontecerá en reverso, para el pueblo, si el líder histórico de la izquierda sale de la cárcel, es porque es inocente, en un contexto en el que los más versados en el mundo jurídico ya saben que su condena fue una farsa, para excluirlo de las elecciones presidenciales del 2018 y abrirle el camino a Jair Bolsonaro.



En cambio, los partidarios de que Lula acepte cumplir el régimen semiabierto en su domicilio consideran que sería una herramienta fundamental para que el pueblo gane las calles y frene el proceso de descalabro neoliberal y fascista que vive Brasil. Para algunos analistas, Lula deber aprovechar cualquier oportunidad de estar fuera de la cárcel, sin pestañear, con la claridad de las necesidades del pueblo e incluso que ya no es un joven con toda la vida por delante. En opinión de los hijos, nietos y su novia, Rosangela Silva, Lula debe acogerse al régimen semiabierto y volver a casa.



Al debate se sumó en las últimas horas el famoso escritor brasileño, Paulo Coelho, quien sugirió a Lula que No acepte participar en la farsa siniestra de los procuradores de la operación anticorrupción Lava Jato, y aguante un poco más hasta que salga de la cárcel como inocente. La dirección nacional del Partido de los Trabajadores, fundado por Lula, exigió a su vez que el proceso contra su líder sea anulado y su libertad confirmada plenamente, sin régimen de prisión domiciliaria. Se espera un pronunciamiento de Lula en las próximas horas.

LIBERDADE PLENA PARA LULA - Para entender, Lula explica: "Eu só saio daqui com 100% da minha inocência. Prefiro estar aqui de cabeça erguida do que sair como um rato". pic.twitter.com/SpkZGMhK9b — Lula (@LulaOficial) September 28, 2019



(Noticiero Nacional de Radio)

Del Autor