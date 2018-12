Debilitada Theresa May busca ayuda de la UE

Fotos: tomadas de Internet

Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) analizan en su Cumbre de este jueves la posibilidad de que el Reino Unido abandone el bloque sin el acuerdo alcanzado entre las dos partes.



Los líderes de los veintisiete países de la UE prevén escuchar hoy la evaluación que hará la primera ministra británica, Theresa May, quien atraviesa graves dificultades internas para sacar adelante el pacto de salida de la comunidad.



May tuvo que posponer la votación del acuerdo en la Cámara de los Comunes, por temor a que una mayoría parlamentaria se negará a dar su visto bueno a lo negociado por la jefa del gobierno con la UE.







A esas dificultades, se unió la presentación de una moción de confianza contra el liderazgo de May por parte de varios miembros del Partido Conservador, descontentos por la forma en que ella ha manejado el BREXIT o salida del Reino Unido, de la UE.



Sin embargo, May superó la moción de censura, al asegurarse la victoria por 200 votos a favor y 117 en contra, después de anunciar a los legisladores conservadores que entregaría el poder a otro líder de la formación, antes de los próximos comicios.



En medio de la grave situación política por la que transita, una debilitada May buscará hoy clarificaciones de los líderes europeos para facilitar la ratificación del acuerdo de divorcio con la UE o BREXIT, por parte de los diputados británicos, en una nueva votación prevista para enero.







En particular, May quiere garantías adicionales sobre el asunto más polémico: su aceptación inicial de un protocolo con la UE, para evitar por ahora la reimplantación de controles fronterizos físicos entre el territorio británico de Irlanda del Norte y la República de Irlanda, socia del bloque.



Ese mecanismo busca proteger los acuerdos de paz de 1998, que pusieron fin a 30 años de sangriento conflicto entre los norirlandeses partidarios de la reunificación con Irlanda del Norte, y los que prefieren seguir formando parte del Reino Unido.



Según la llamada “salvaguarda”, Londres se mantendría en la unión aduanera con la UE si las partes no acuerdan otro medio que evite una frontera firme entre las dos Irlandas.







Pero legisladores de todas las corrientes del Reino Unido no están conformes con esa solución porque el país no podría dejar el pacto sin el consentimiento de la UE y lo dejan bajo las reglas del bloque de forma indefinida.



Analistas advirtieron que reabrir las conversaciones para debatir el asunto fronterizo irlandés plantea el riesgo de que Theresa May pueda perder concesiones de la UE en otros aspectos del pacto de salida.







Por el momento, los líderes de la Unión Europea ya dejaron claro que no renegociarán, pero se mostraron abiertos a introducir clarificaciones para facilitar la ratificación del acuerdo por el parlamento de la nación anglosajona.



Entre los líderes comunitarios hay cierta simpatía hacia la situación de la primera ministra, pero también exasperación por el caos político que reina en Gran Bretaña en torno a su salida del bloque europeo.



