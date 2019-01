Debuta equipo femenino de Polo Acuático ante Canadá en Copa en Brasil

El equipo femenino cubano de polo acuático debutará el próximo miércoles ante Canadá en la Copa UANA de las Américas, que otorgará en cada sexo un par de boletos para el Campeonato Mundial de Gwangju, en Corea del Sur. La piscina del Sesi Vila Leopoldina, en la zona oeste de Sao Paulo, en Brasil, recibirá a partir del martes un certamen femenino animado además por las anfitrionas, en tanto entre varones pugnarán Estados Unidos, Canadá, Brasil y Argentina. En la lid para damas, los tres conjuntos se enfrentan en un todos contra todos durante la primera fase. El ubicado primero va directo a la final, mientras que el segundo y tercer lugares disputarán un juego de semifinales. Las cubanas tendrán a las anfitrionas por adversarias el jueves 24, cuando se conocerá si obtienen el boleto para la lid planetaria en tierra surcoreana. Jorge del Valle, entrenador principal de las cubanas, reiteró a JIT -poco antes de viajar al Gigante Sudamericano- la intención de conquistar el cupo. Cuba asiste con la armada campeona de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. En cuanto a los hombres, igualmente chocarán en un todos contra todos durante la ronda inicial, para en la siguiente medirse primero con cuarto y segundo contra tercero. Los ganadores irán a la final y al Mundial.



Se inició 104 Liga Nacional de Fútbol en zona occidental y oriental



El bicampeón Santiago de Cuba empató 1-1 contra Guantánamo en la fecha de apertura de la 104 Liga Nacional de Fútbol, dividida entre las zonas occidental y oriental. En esa llave oriental, Holguín se impuso 2-1 a Granma sin conocerse los goleadores, en tanto los otros dos partidos se solucionaron con nivelaciones. En La Formadora de Sancti Spíritus, los visitantes de Ciego de Ávila anotaron primero en el minuto 81, con Ernesto Duanes, y los de casa equipararon con Yannier Valdivia, de penal en el 87. Camagüey de anfitrión, en el parque Amador Fernández del municipio Agramonte, se puso delante en el minuto 77 con gol de Luismel Morris, pero Las Tunas anotó la paridad seis más tarde con perforación de Juan Manuel Andreus. Por la parte occidental destacó la goleada, en La Polar, de La Habana a Isla de la Juventud (4-0), con tantos de Andy Baquero (24´), Roberto Peraza (42´ y 49´) y José Pérez (62´). Cienfuegos, en su cancha del Luis Pérez Lozano, superó 1-0 a Villa Clara gracias al tanto logrado por el juvenil Serguey Campillo en el minuto 22. Por ese mismo marcador ganó Artemisa de visita en el terreno de la Facultad de Cultura Física Nancy Uranga, de Pinar del Río, donde Rafael Carlos Amores consiguió definir en el minuto 21. Por último, Mayabeque y Matanzas se abrazaron sin anotaciones. La segunda jornada se jugará el miércoles 23 de enero.



Intervendrán luchadores cubanos en Copa Takhti de Irán



En definitiva fueron cinco los gladiadores cubanos del estilo clásico que emprendieron viaje hacia Irán la noche de este sábado, con el fin de intervenir del 24 al 25 de enero próximo en la Copa Takhti. Luis de la Portilla, comisionado nacional de la disciplina, informó a JIT que dificultades personales de última hora impidieron la partida del monarca olímpico Ismael Borrero (67 kg), y que tampoco tomó el avión el legendario Mijaín López (130 kg), aquejado de una ligera molestia. De tal forma, Cuba dependerá ahora de Javier Duménigo (60 kg), Yosvani Peña (77 kg), Daniel Grégorich (87 kg), Daniel Rosillo (97 kg) y Oscar Pino (130 kg), todos bajo la dirección de los profesores Raúl Trujillo y Mario Olivera. Para el martes 22 de enero se prevé la partida de los equipos de lucha libre hacia el Grand Prix de Krasnoyarsk, en Rusia, según detalló Portilla. En el estilo varonil estarán Alexei Álvarez (57 kg), Aleynier Hernández (61 kg), Cristian Solénzal (65 kg), Franklin Marén (74 kg), Arturo Silot (86 kg), Reineris Sala (97) y Yudenny Alpajón (125 kg), bajo la tutela de Julio Mendieta y Vladimir Molina. Esta lista carece de algunas figuras estelares que igualmente se hayan en la Bundesliga Alemana. La selección femenina, conducida por Filiberto Delgado y Wilberto Leal, contará con Laura Herin (53 kg), Dayselis Rodríguez (59 kg), Yakelín Stornell (62 kg), Yudaris Sánchez (68 kg), Milaymis Marín (72 kg) y Mabelkis Capote (76 kg).



Construyen en Santiago de Cuba segunda cancha sintética para el Fútbol



El estadio de fútbol Antonio Maceo, de Santiago de Cuba conocido como la casa de los doble monarcas del país Diablos Rojos, recibe una reparación capital con el objetivo de poner en funcionamiento una cancha sintética para la práctica de ese deporte. Actualmente, laboran en la remoción del césped y el acondicionamiento del terreno, labor que ejecutan obreros de la empresa de Viales del municipio de Segundo Frente, quienes rellenan el área con arena natural procedente de la cantera de Juraguá, para después compactarla. Concluida esta fase se procederá al montaje de la cancha sintética. Autoridades del Instituto de Deportes y Recreación, en la provincia, aseguraron que en marzo de 2019 concluye la inversión, que también contempla la renovación del edificio que incluye oficinas, dormitorios y camerinos para los equipos, todo con una nueva visualidad. Esta moderna cancha fue donada por la Federación Internacional de Fútbol (FIFA), como parte del Proyecto Gol, y la Empresa Greanfields es la responsable de colocar finalmente el terreno sintético. La FIFA verifica todas las semanas las labores que incluyen dotar a la cancha del 'Maceo' con una pantalla digital, así como revitalizar el alumbrado artificial. El estadio Antonio Maceo, ubicado en el reparto Sueño de esta ciudad, fue construido en 1990 y será la segunda cancha de fútbol sintética de Cuba.



Tendrán buen fogueo canoistas para Lima 2019 y Tokio 2020



La canoa biplaza (C-2), integrada por Serguei Torres y Fernando Dayán Jorge, principal modalidad al primer nivel del canotaje de Cuba, tendrá un buen fogueo para los Juegos Panamericanos de Lima 2019 y su clasificación para los Olímpicos de Tokio 2020. Según lo previsto por la Federación Nacional de ese deporte, Torres y Jorge tienen previsto comenzar su accionar competitivo en el Match de Retadores, con carácter internacional, programado para marzo en casa, y en mayo, el campeonato nacional de primera categoría. En mayo también tendrán presencia en dos copas del mundo, y después, una base de entrenamiento en condiciones de altura en México, donde pudieran estar cerca de la forma óptima deportiva para la cita multideportiva peruana, del 26 de julio al 11 de agosto. Otro importante compromiso de la dupla, ocupante del sexto lugar en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 y multimedallistas en certámenes del orbe, es del 21 al 25 de agosto, en el campeonato mundial de Szeged, Hungría, donde los nueve binomios finalistas lograrán boletos para Tokio 2020. Por los planes de su entrenador, Yosniel Rodríguez, Torres y Jorge remarán en Lima y el mundial en el C-2 y el que esté mejor, en la canoa monoplaza (C-1). El dúo y Rodríguez tienen el propósito de mejorar en la cita continental peruana lo conseguido en Toronto 2015, donde Torres y José Carlos Bulnes, sustituido por Jorge, lograron un metal bronceado.



Participarán ciclistas cubanas en vuelta valenciana femenina



Las ciclistas cubanas Arlenis Sierra y Jeidy Pradera Bernal están de lleno con su club el Astaná Women´s por tierras australianas en este inicio de año a la espera de la Vuelta Valenciana Femenina, prevista entre el 20 y el 24 de febrero. Hace apenas una semana Sierra terminó en el puesto 24 entre 84 concursantes, durante el Santos Women´s Tour Down Under, prueba que constó de cuatro etapas y que se disputó en la ciudad australiana de Adelaida. Capitana del equipo italo-kazajo Astaná Women´s, la granmense marcó un tiempo general de 10:31.22 horas, quedando a 3:56 minutos de la ganadora de la justa Amanda Spratt, quien revalidó su corona del año 2018. En la prueba también participó otra cubana, la joven Jeidy Pradera Bernal, quien hizo su estreno con el Astaná Women´s. Sin embargo, ella no pudo terminar el giro al no arribar a la línea de meta en la tercera etapa. Sobre la participación de ellas dos en la recién estrenada temporada 2019, Sierra comentó a este diario que primero estuvieron una semana entrenando en Italia y ahora siguen con el resto de las ciclistas del Astaná Women´s participando en carreras de una jornada por Australia, a la espera de viajar a Valencia, España. En relación con su compañera, Arlenis comentó que no se le pueden pedir grandes resultados en estos momentos, ya que acaba de insertarse en un equipo profesional al máximo nivel.



Revive Serena Williams su leyenda en el Tenis mundial



La estadounidense Serena Williams demostró que su leyenda sigue vigente al derrotar a la líder del ranking mundial, la rumana Simona Halep, en los octavos de final del Abierto de Australia de tenis. La jugadora en activo con más títulos individuales de Grand Slam, en ambos sexos, mantuvo intacto su sueño de ceñirse una histórica vigésimocuarta corona en este tipo de torneos, tras conseguir el triunfo ante la primera favorita de la lid por 6-0, 4-6 y 6-4. De conseguir el anhelado cetro, la menor de las hermanas Williams igualará el récord de títulos a este nivel que posee la australiana Margaret Court. Al término del match, confesó emocionada que 'soy una gran luchadora, nunca me doy por vencida. Fue un partido intenso, con increíbles puntos, pero me gusta jugar al tenis y estar ahí fuera, me gusta esta cancha, es genial volver aquí'. Su rival en la siguiente fase será la número ocho del mundo, la checa Karolina Pliskova, quien batió fácilmente a la española Garbiñe Muguruza.



