Decide Pekerman no renovar contrato con selección colombiana





Los aficionados y futbolistas colombianos lamentan hoy la decisión del técnico José Pekerman de concluir su período como entrenador nacional luego de casi siete años.



En conferencia de prensa, el estratega de 69 años de edad agradeció el cariño del pueblo colombiano y aseguró que no hablará sobre el porqué de su decisión, la cual sentenció que no fue tomada por motivos o diferencias económicas, en respuesta a los constantes rumores de que desea dirigir otro equipo o recibir un aumento salarial.



Entre los numerosos mensajes de agradecimiento en las redes sociales resalta el de James Rodríguez, capitán de la selección cafetera, quien reconoció su tristeza por la decisión y le deseó éxitos en su futuro.



El mediocampista del Bayern Múnich expresó que Pekerman le devolvió la fe y la ilusión a los cafeteros de ser los mejores, y en lo personal añadió que “me has hecho creer que soy mejor de lo que pensaba. Con tus consejos crecí a todo nivel. Serás siempre mi mejor maestro”.



Durante su periodo como DT de Colombia, Pekerman condujo a la selección a dos mundiales consecutivos y logró la mejor actuación en 2014, cuando los cafeteros avanzaron hasta cuartos de final, donde perdieron ante el anfitrión Brasil.



En 74 partidos desde enero de 2012, consiguió 41 triunfos, 17 empates y 16 derrotas, para un balance de más del 63 por ciento de efectividad.

