Décimo Congreso UPEC: la verdad necesita de nosotros

Con la mirada puesta en que la prensa debe ser cada vez más una plataforma de debate, análisis y discusión, donde la profesionalidad depende de nosotros mismos, se realizará en La Habana, durante los días 13 y 14 de julio, el X Congreso de la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC).



Cerca de trescientos delegados de todo el país, junto a un grupo de invitados, se reunirán en el Palacio de las Convenciones, en un encuentro que rendirá homenaje al Comandante en Jefe Fidel Castro, paradigma de periodista para todos los tiempos.



La reunión también será un tributo a Antonio Moltó, presidente de la Unión de Periodistas de Cuba desde 2013 hasta su fallecimiento, ocurrido el 15 de agosto del pasado año. Las jornadas estarán dedicadas además a conmemorar el aniversario 55 de la UPEC, fundada el 15 de julio de 1963.



Según la agenda prevista, esenciales temas para el gremio periodístico serán debatidos en comisiones, como el funcionamiento de la organización, ética y comunicación, agresión mediática contra Cuba, innovación y nuevas tecnologías, y la gestión de contenidos.





El primer tema abierto al análisis en sesión plenaria será: ¿Cómo contribuir desde la prensa y el periodismo cubanos a la implementación de la Política de Comunicación en el país? Un modelo de prensa para el Socialismo en Cuba, será otra de las importantes temáticas a debatir.



Durante la cita se aprobarán los Estatutos y el Código de Ética de la organización, y será elegida su presidencia nacional, que de acuerdo con las modificaciones propuestas por los afiliados en todo el país, por primera vez esa directiva resultará electa por los delegados al Congreso, y no por el Comité Nacional como era anteriormente.



En el contexto actual, para Cuba, la región y el mundo, este Congreso es necesario y oportuno, y tendrá que caracterizarse por un debate inteligente, exigente, no complaciente, revolucionario y comprometido con el presente y el futuro de la nación.



Lo que verdaderamente nos va a nutrir esa pasión que tenemos todos por mejorar nuestra prensa, por hacerla más útil y virtuosa, será la capacidad que tengamos de comunicación y de diálogo.



Sabemos que más allá de las insatisfacciones, Cuba confía en su prensa leal a nuestra historia y nuestras convicciones, que sorteando obstáculos y complejas circunstancias ha contribuido a la construcción del país que somos y seguirá haciéndolo en lo adelante.





La nueva dirección de la Unión de Periodistas de Cuba, tendrá la retadora misión de contribuir al perfeccionamiento de nuestros medios de comunicación en los momentos actuales.



Hoy el desafío está en hacer un periodismo que se parezca mucho más al país que somos, un periodismo que investigue, que opine, que busque la polémica con ética y objetividad, donde aprovechemos la experiencia de los más veteranos, pero donde también se abran las puertas a los jóvenes, sin prejuicios.



Nuestra prensa es firme, que nadie lo dude. Es una prensa fiel a la Revolución y a su pueblo. Cada día más, debemos ser capaces de reflejar la realidad cubana en toda su diversidad, informar de manera oportuna y veraz, sistemática y transparente la obra que construimos, teniendo en cuenta las necesidades e intereses de la población.



Ante innumerables desafíos, sólo pensando y creando en colectivo enfrentaremos el reto de informar a nuestras audiencias, de ser fiel a las historias que contamos, de no dejar morir la inmediatez, de no ser ingenuos, de enfrentar cualquier tipo de manipulación mediática, desde fuera y desde dentro.



La Unión de Periodistas de Cuba celebrará su X Congreso, los días 13 y 14 de julio, con la máxima de que la verdad necesita de nosotros. Indiscutiblemente, la UPEC está para convocar a los periodistas a ese debate que nos hace falta alimentar constantemente para transformarnos y perfeccionarnos.





Entonces, ¿para qué sirve la UPEC? Esa es una pregunta que encontró genial respuesta en la claridad de pensamiento y análisis de nuestro fallecido presidente Antonio Moltó:



“La UPEC sirve para ponerle luz al país. Para hacernos fuertes, para unir, para evitar la dispersión. La UPEC sirve para premiar al que lo merece, y para llamar la atención contra la injusticia cuando no se premia al que lo ha ganado en buena lid. La UPEC sirve para decir sí donde otros dicen no se puede (…) La UPEC será lo que nosotros queramos que sea. Más nada. Y habrá que enfrentarse a los enemigos de la UPEC, que ven en el orden y el rigor un azote a su vagancia; porque hay mucha gente vaga que no quiere trabajar, y cobran lo mismo que aquel que con un reportaje, estremece a un país”.



