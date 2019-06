Declara ante el senado brasileño el ministro de justicia, Sergio Moro, acusado de fraguar la persecución judicial contra Lula

Declara ante el senado brasileo el ministro de justicia, Sergio Moro, acusado de fraguar la persecucin judicial contra Lula

Sergio Moro, Ministro de Justicia de Brasil. Fotos: Internet.



El acontecimiento más esperado de la semana transcurre este miércoles en Brasil, con la comparecencia del ahora ministro de Justicia, Sergio Moro, ante el Senado, en medio de la tormenta política desatada por las filtraciones del portal digital The Intercep. No pocos brasileños ven todavía a Moro como un superhéroe justiciero por la cruzada anticorrupción que inició en el 2015 con la operación Lava Jato, y que lo catapultó a la fama definitivamente cuando encarceló a Lula en abril del 2018.



Pero los mensajes revelados por The Intercept confirman que Moro conspiró con los fiscales de la pesquisa en torno a Lava Jato, orientándolos estratégicamente para poder condenar a Lula, y que no había pruebas sólidas en contra del ex presidente para mandarlo a prisión como un corrupto más. La filtración de las conversaciones entre Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, confirma un trabajo conjunto entre ellos, violando las normas éticas y de procedimiento del código penal brasileño, que prohíbe a los jueces darle consejo a cualquiera de las partes en un caso.





La filtración de las conversaciones entre Moro y el jefe de los fiscales, Deltan Dallagnol, confirma un trabajo conjunto entre ellos. Fotos: Internet



Al estallar ese escándalo, los partidos de oposición pidieron la destitución de Moro, o que el ahora ministro de justicia sea coherente y él mismo se aparte del cargo, pero el presidente, Jair Bolsonaro, le ha mostrado su apoyo, aunque para cuidarse de cara al futuro aseguró que no confía ciento por ciento en el juez. No obstante, en una operación de salvamento articulada por el gobierno de Bolsonaro, Moro pidió presentarse hoy ante el Senado, en un intento por impedir la creación de una comisión parlamentaria de investigación que indague en torno a las revelaciones del portal digital The Intercept.



De acuerdo con los primeros reportes sobre la sesión senatorial, Moro se ha declarado víctima del sensacionalismo exacerbado de los reportajes divulgados por The Intercept, y aseguró que un grupo criminal accedió a sus mensajes en la red social Instagram, cometiendo una bajeza y un delito para minar los esfuerzos anticorrupción en el país.



Además, Moro acusó a The Intercept de violar la regla básica del periodismo en cuanto a que ese sitio digital debió consultarle primero, antes de publicar los mensajes. Ante el senado, Moro repitió la estrategia defensiva de todos los involucrados en la trama anti-Lula, incluyendo al grupo mediático Globo, que consiste en criminalizar a los periodistas o fuentes que dieron a conocer el explosivo material publicado por The Intercept.





Fotos: Internet.



Según analistas, son muchos los brasileños deseosos de averiguar ahora si el Moro que consideraron un héroe anticorrupción, un juez imparcial y apolítico, el guardián de la ley y el orden, actuó o no por intereses personales en su cruzada contra Lula y el Partido de los Trabajadores. Los expertos advierten que el factor decisivo que podría derribar del pedestal a Moro, podría ser una nueva tanda de conversaciones que The Intercept revele entre hoy y mañana.



Podría tratarse de más pruebas sobre la articulación entre el entonces juez y los fiscales para encarcelar a Lula, impedirle participar en los comicios de octubre pasado y frustrar una eventual vuelta de la izquierda al poder. El confundador de The Intercept, el periodista estadounidense con residencia y familia en Brasil, Glenn Greenwald, ya avisó que material todavía más explosivo no ha sido publicado.



Greenwald previno que los reportajes que publique The Intercept durarán meses, porque tiene en sus manos un archivo enorme que le hizo llegar una fuente anónima. El periodista insistió en que lo que está haciendo The Intercept es mostrar que las personas más poderosas en Brasil estaban actuando en las sombras, e insistió en que la transparencia es fundamental para cualquier democracia.



(Agencia Cubana de Noticias)

