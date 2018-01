Declara Venezuela persona no grata al embajador de España

2018-01-26 08:18:01 / web@radiorebelde.icrt.cu

Venezuela declaró persona no grata al embajador de España, Jesús Silva, como medida diplomática por las reiteradas intromisiones del gobierno del país europeo en los asuntos internos de la nación sudamericana, publicó Prensa Latina. En un comunicado el canciller venezolano, Jorge Arreaza, explicó que la decisión del gobierno venezolano se debe a las continuas agresiones y recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos de nuestro país, por parte del Gobierno Español. También, Arriaza expresó su rotundo rechazo a las declaraciones del presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, en relación con las medidas restrictivas que ha aplicado de manera errática y unilateral la Unión Europea (UE) contra altos funcionarios y jefes de poderes públicos venezolanos. Rajoy visitó en septiembre al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para recibir instrucciones y comprometerse a asumir el liderazgo de la conspiración en Europa contra la soberanía e independencia del pueblo venezolano, señaló el canciller venezolano. Por último, Jorge Arriaza ratificó que Venezuela continuará con la ejecución de acciones concretas para defender los derechos fundamentales y la sagrada independencia del pueblo como signa la Constitución y leyes, sin intromisión de potencias imperialistas y supremacistas ni de gobiernos subordinados con desesperante nostalgia colonial. (PL)



Rechaza Rusia supuesta injerencia en asuntos internos y electorales en América Latina



La vocera de la Cancillería rusa, María Zajarova declaró que su país rechaza las absurdas insinuaciones sobre una supuesta injerencia en los asuntos internos o procesos electorales de algún estado latinoamericano. Las informaciones sobre la supuesta participación rusa en alguna maniobra injerencista en naciones de América Latina se escuchan como si se recibieran una orden dada desde otro lado, digamos del norte de América, comentó la portavoz, en clara alusión a Estados Unidos, precisa Prensa Latina. Indicó que exhortaba a los dirigentes latinoamericanos a no atender a las provocaciones en ese sentido, las cuales solo van en detrimento de los nexos de Rusia con la referida región, con la cual mantenemos amplios lazos de cooperación. Agregó que las relaciones tienen como objetivo avanzar en la cooperación sobre la base de una simpatía verdadera e histórica que una a nuestros pueblos.



Bombardea con intensidad el Ejército turco con intensidad el cantón kurdosirio de Afrín



El Ejército turco bombardeó con intensidad el enclave kurdo de Afrin, con el fin de expulsar a las milicias kurdosirias, Unidades de Protección Popular (YPG) de los territorios fronterizos con Turquía, informó hoy el rotativo Hürriyet. Un total de 343 miembros de la milicia han sido neutralizados desde el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, visitó la víspera el centro de comando militar en Hatay, en la frontera con Siria, desde donde se dirige la ofensiva militar turca. El mandatario islamista afirmó que la operación seguirá hasta lograr los resultados esperados e insistió en que Turquía no tiene intereses territoriales en Siria. Desde el sábado, el ejército turco y grupos opositores sirios aliados de Ankara desarrollan una ofensiva en Afrín, controlado por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza armada liderada por milicias kurdas. (EFE)



Al menos 41 muertos en un incendio en un hospital surcoreano



Un incendio arrasó hoy un hospital de Corea del Sur, dejando al menos 41 muertos y decenas de heridos, según la agencia de noticias surcoreana Yonhap. El fuego se declaró en un edificio de seis plantas, que alberga el hospital y una residencia de ancianos, en la ciudad meridional de Miryang. Según la información, el balance de muertos en la catástrofe, la peor que vivió el país asiático en más de una década, no dejó de aumentar durante la mañana. El fuego causó 41 muertos y más de 80 heridos. En vídeos publicados en las redes sociales se veía cómo un paciente se agarraba a una cuerda lanzada por un helicóptero que sobrevolaba el hospital. Otro pasaba por una ventana para alcanzar una escalera. Todos los pacientes fueron evacuados del hospital de Miryang y de la residencia de ancianos, añadió. El traslado de las 15 personas ingresadas en la unidad de cuidados intensivos, en la tercera planta, tardó más tiempo porque los socorristas tuvieron que actuar bajo supervisión médica. (AFP)



Prohíbe juez brasileño a Lula salir del país



Un juez federal Ricardo Leite ordenó la aprehensión del pasaporte del expresidente, Luiz Inácio Lula da Silva, impidiéndole cumplir un compromiso que tenía fijado con la Organización de la Unidad Africana. Lula anunció en Sao Paulo, durante una multitudinaria manifestación en defensa de su democracia y derecho a ser candidato a las elecciones de octubre, que viajaría este viernes a Etiopía para hablar sobre la experiencia de Brasil en el combate al hambre. Sin embargo, Leite decidió privar al exdignatario de la posibilidad de viajar fuera del país suramericano, un día después que el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región elevara a 12 años de prisión la pena proferida en julio por el juez Sergio Moro.



(Haciendo Radio)