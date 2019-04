Declaran en Sri Lanka la emergencia y luto nacional

Sri Lanka activo la emergencia nacional para prevenir nuevos atentados, y declaró hoy un Día Nacional del Luto por los ataques terroristas del pasado domingo de Resurrección en los que murieron unas 310 personas según actualizó este martes la policía, publicó Prensa Latina. Asimismo, el gobierno srilankés busca ayuda internacional para investigar el apoyo extranjero a la serie de actos terroristas con bombas que también causaron alrededor de 500 heridos en varias iglesias y hoteles del país. Esta decisión de decretar la emergencia se tomó durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional para empoderar a las fuerzas de seguridad y garantizar la seguridad pública, mientras que este martes situación de seguridad sigue siendo tensa, pues una camioneta con explosivos fue detectada la víspera cerca de la iglesia de Colombo, que sufrió uno de los ataques terroristas. También, otras bombas fueron recuperadas en un área de mercado mientras las agencias de seguridad seguían rastreando áreas sensibles para frustrar otros posibles atentados. Por otro lado, la mayoría de las tiendas y establecimientos comerciales en Colombo y otras áreas permanecen cerrados y el toque de queda nocturno se llevará a cabo desde las 20:00, hora local, durante ocho horas. Los habitantes de Sri Lanka realizaron tres minutos de silencio y las banderas nacionales se arriaron en la mañana de hoy en homenaje a las más de 300 personas que murieron en la serie de atentados suicidas del pasado domingo. (PL)



Causa sismo once muertos en Filipinas



Un sismo de magnitud 6,3 sacudió la tarde noche de lunes a Filipinas, y dejó un saldo de 16 personas muertas, 81 heridas y 24 reportadas como desaparecidas, según informaron las autoridades locales, reportó Telesur. De acuerdo con rescatistas, durante la noche del lunes los cuerpos de socorro recuperaron cuatro cuerpos atrapados en un supermercado que se derrumbó en la ciudad de Porac, en la provincia de Pampanga, a unos 100 kilómetros de la capital Manila. Mientras, el alcalde de Porac, Condralito dela Cruz, indicó a medios locales que otras dos personas perdieron la vida cuando las paredes de su casa se vinieron abajo. También, la Agencia Filipina de Noticias, señaló que el terremoto dejó un saldo de 81 personas heridas y 24 estaban reportadas como desaparecidas, y agregó que el Consejo Nacional para la Reducción del Riesgo en Desastres de Filipinas anunció que el sismo provocó daños a un total de 32 estructuras, entre ellas nueve centros escolares. (Telesur)

Denuncia Rusia que los apagones en Venezuela es una operación planificada de Estados Unidos



El Viceministro de Defensa Ruso, el coronel general Alexánder Fomin denuncio que los casos de desconexión masiva de las instalaciones de suministro de energía en Venezuela son el resultado de una operación planificada y dirigida por Estados Unidos. En una entrevista al sitio digital Rusia Today, Fomin señaló que Estados Unidos no se detiene a la hora de presionar a Venezuela, y que no rechazan ninguna herramienta en su contra. Además, el alto funcionario vaticinó que Cuba y Nicaragua serán "las siguientes víctimas" de Washington. Fomin también opinó que la "opción de fuerza" que EE.UU. tiene preparada y con la que "asusta a todos" no resulta beneficiosa para Washington, porque "puede unir más a la población en torno al Gobierno venezolano". El viceministro ruso declaró que Rusia apoya a Venezuela en cuanto a "cooperación técnico-militar", así como "en términos de restauración de armas y equipo militar". El pasado 10 de abril, se produjo un nuevo apagón en varias zonas de Caracas y en algunos sectores de numerosos estados de Venezuela. Este apagón se suma a la serie de cortes eléctricos que se inició el pasado 7 de marzo e interrumpió las actividades laborales y estudiantiles, afectando al normal funcionamiento de los servicios de telefonía, Internet, agua y transporte colectivo. (RT)



Llegó hoy el líder norcoreano a Rusia para dialogar con Putin



El máximo dirigente de la República Popular Democrática de Corea, Kim Jong-un, arriba hoy por vía ferroviaria a la oriental ciudad rusa de Vladivostok, donde dialogará el próximo jueves con su similar ruso, Vladimir Putin. En esa reunión ambos estadistas analizarán el estado de las relaciones y los problemas de la desnuclearización de la península coreana, según había adelantado el vocero del Kremlin, Dmitri Peskov. Fuentes citadas por el diario Kommersant señalaron que en las pláticas, en el campus de la Universidad Federal de Vladivostok, en la isla Rusky, también se abordará los problemas del intercambio económico-comercial entre las dos naciones. Pyongyang está bajo sanciones de Naciones Unidas por la realización de pruebas nucleares y lanzamiento de misiles entre 2016 y 2017, y las partes buscan frenar la contracción de los nexos comerciales, sin violar lo dispuesto por el órgano internacional. En marzo del pasado año, una delegación de la RPDC participó en esta capital en una sesión de la comisión intergubernamental, en la que se analizó la posibilidad de un trueque de mercancías, sin realizar transacciones bancarias. Para ello, se cuidaría que en esa operación no figurara ningún producto o mercancía prohibido por la ONU. (PL)



Protesta China ante amenazas de sanciones de Estados Unidos por comprar petróleo a Irán



China manifestó hoy su 'firme oposición' a las amenazas de Estados Unidos de sancionar a los países que continúen comprando petróleo iraní después de que Washington decidiese no renovar la prórroga a la exportación de crudo de Irán. Geng Shuang, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, aseguró que la comunidad internacional, incluida China, está comprometida con una cooperación normal en energía con Irán bajo el marco de la ley internacional, y defendió que estos intercambios con Teherán son legítimos, razonables y deberían ser respetados y protegidos. El potavoz confirmó que su país presentó una queja formal ante Estados Unidos por lo que calificó de 'acciones injustas', y acusó a Washington de 'aumentar las turbulencias' tanto en Oriente Medio como en el mercado energético internacional, para el que las exportaciones de crudo iraní son 'de gran importancia'. (EFE)

Convocan en Venezuela a marchar el 27 de abril para respaldar su salida de la OEA



Medios internacionales reflejan el que tras cumplirse el plazo para que Venezuela salga definitivamente de la Organización de Estados Americanos (OEA), se convocó a una marcha para el próximo 27 de abril en respaldo de la medida. También convocaron al pueblo revolucionario a movilizarse el próximo 1° de mayo en Caracas para conmemorar el Día del Trabajador. Durante la reunión semanal del Partido Socialista Unido de Venezuela, el vicepresidente de Formación Ideológica, Héctor Rodríguez, hizo el llamado para celebrar la salida de un espacio utilizado para agredir a ese país. El funcionario destacó que el presidente Nicolás Maduro ha expresado su disposición al diálogo con todos los sectores del país para garantizar el bienestar de la población.



