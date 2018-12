Declina López Obrador asistir a la toma de posesión de Jair Bolsonaro

2018-12-31

Varios medios de comunicación indicaron que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, no participará a la toma de posesión de Jair Bolsonaro como presidente de Brasil. López Obrador designado al secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Víctor Manuel Villalobos Arámbula, como representante del Gobierno de México para asistir a la toma de posesión de Jair Bolsonaro, mañana primero de enero de 2019, comunicó la Secretaría de Asuntos Exteriores del país azteca.



Mueren 68 personas en Filipinas a causa de la tormenta Usman



Al menos 68 personas fallecieron a causa de las lluvias y los deslizamientos de tierra provocados por la tormenta tropical Usmanen varias regiones de Filipinas, publicó Telesur. De acuerdo al balance del Consejo Nacional de Gestión y Reducción de Desastres de Filipinas, además 12 personas resultaron heridas, 19 se encuentran desaparecidas y 128 mil 982 fueron evacuadas por las inundaciones, deslizamientos de tierras causada por la tormenta tropical.



Dispuesta Venezuela a investigar el presunto atentado contra el presidente de Colombia



Prensa Latina reportó que Venezuela ofreció su cooperación policial y de inteligencia a Colombia para investigar las denuncias realizadas por el Gobierno colombiano por un supuesto atentado gestado contra el presidente, Iván Duque. El ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza, informó a través de la red social Twitter que a partir de la denuncia que realizó el canciller colombiano, Carlos Holmes, las autoridades venezolanas han intentado contactarle para ofrecer su colaboración.



Denuncia una Organización de No Gubernamental que Israel adjudica tierras para una nueva colonia en Cisjordania



La agencia española EFE informó que Israel adjudicó unas 118 hectáreas para la construcción de un nuevo asentamiento judío cerca de la ciudad palestina de Belén, en el territorio ocupado de Cisjordania, denunció hoy la Organización No Gubernamental israelí Paz Ahora. El Gobierno israelí informó hace unos días al Tribunal Supremo entregó esa amplia extensión de tierra al sur de Belén, cerca de la localidad de Al Nahla, al Ministerio de Vivienda, con el fin de planificar la construcción de una nueva colonia llamada Guivat Eitam, publicó Paz Ahora.



