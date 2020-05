Dedican al Día de África tercera entrega de Tempo Cubano

Dedican al Da de frica tercera entrega de Tempo Cubano

La EGREM dedica la TERCERA entrega de su programa Tempo Cubano al Día de ÁFRICA, el próximo 25 de mayo, muestra de la influencia de ese continente en las raíces culturales de CUBA. En nota de prensa, la EGREM informó que la propuesta de esta semana comprende los discos Nuevas voces del yoruba, Los orishas cantan y cuentan, El cuento de la buena pipa, A romper el coco y Eduardo Sandoval en concierto, así como el single Solo el amor nos salva. Con el lanzamiento de estos discos, la EGREM agasaja el aniversario CINCUENTA Y SIETE de la constitución de la Unión Africana desde la música cubana. Tempo Cubano propicia el intercambio entre los artistas y sus públicos mediante las redes sociales, en tiempos en que la pandemia de la COVID-19 impide asistir a los conciertos en el espacio físico.



Tony Ávila y Sancho, trova y artes plásticas en video clip



TONY ÁVILA, reconocido músico cubano, y ADRIÁN GÓMEZ SANCHO, joven de vanguardia en la creación visual, gestan un video clip que fusionará nueva trova y artes plásticas. El propósito es hacer otra versión audiovisual de la canción Más amor y menos muros, en la que CUARENTA Y OCHO autores asumirán la realización de una obra en lienzo con la dimensión de 50 por 50 centímetros que evoque el actual momento de confinamiento. Los artistas se grabarán en el proceso de elaboración de la obra y con los fragmentos se realizará el video clip. Cuando la situación lo permita, las piezas integrarán una exposición colectiva en la Galería PEDRO ESQUERRÉ para presentar el catálogo y el video musical, y posteriormente se donarán los cuadros al MINSAP.



Muere la narradora oral Haydeé Arteaga a los 105 años



La reconocida narradora oral, escritora y declamadora cubana HAYDÉE ARTEAGA ROJAS, conocida como "La Señora de los Cuentos", falleció este viernes en LA HABANA a la edad de CIENTO CINCO años. En la trayectoria de la prestigiosa artista destaca especialmente su labor con los niños, por su sensibilidad y dedicación con la mira en despertar en los más pequeños la fantasía y la imaginación a través del arte de narrar. Recibió premios, participó en festivales y eventos de narración; e impartió charlas, conferencias y clases magistrales en países como BULGARIA, MÉXICO, VENEZUELA y REPÚBLICA DOMINICANA, entre otros. En ESPAÑA desarrolló un programa de actividades, además de ser homenajeada por la Asociación Hispano-Cubana BARTOLOMÉ DE LAS CASAS y el Ayuntamiento de la ciudad, donde recibió una distinción.



William Roblejo llama a establecer un intercambio que mantenga conectados a los músicos



El multipremiado violinista cubano, WILLIAM ROBLEJO, ha usado los llamados «retos» que abundan hoy en las redes sociales, como pretexto para que los jóvenes músicos aprovechen el aislamiento y le dediquen más tiempo al estudio. El también director de ROBLEJO'S Trío ha convocado en su muro de Facebook a una propuesta consiste en subir un video casero en el que se realice un solo de su referente en el mundo del jazz, mostrando así otra forma de estudio. Aunque la cita fue concebida inicialmente para violinistas, se han sumado, poco a poco, violistas, chelistas y contrabajistas. Quizá la iniciativa tiene detrás la labor pedagógica de ROBLEJO, imposible de separar de su quehacer musical, amén de las consabidas diferencias entre la música académica y la popular.



Guiñol de Santa Clara por el aislamiento social



Como parte de las celebraciones por el aniversario CINCUENTA Y OCHO de su fundación, el Grupo Guiñol de SANTA CLARA desarrolla una jornada de actividades que se suman al esfuerzo de los artistas villaclareños por hacer más llevadero el aislamiento social en tiempos de COVID-19. El colectivo del Guiñol planifica una presentación virtual que, de conjunto con el proyecto comunitario Para una sonrisa, finaliza con la donación de títeres en el hospital pediátrico JOSÉ LUIS MIRANDA, de VILLA CLARA. También desde casa, coordinan el reestreno de la obra El caballito enano, una pieza dramática que, desde hace TREINTA años, integra el repertorio original del grupo; para lo cual preparan los títeres, el atrezo, la escenografía y demás implementos afines a la producción teatral.



Autorizan por primera vez cortar el casco del Titanic para sacar el telégrafo que transmitió el SOS cuando el naufragio



Por primera vez en los CIENTO OCHO años desde que el Titanic se hundió en el ATLÁNTICO, exploradores han recibido una autorización judicial en ESTADOS UNIDOS para cortar parte de su casco con el objetivo de sacar de allí un preciado objeto: el telégrafo inalámbrico MARCONI. Durante su naufragio, el transatlántico usó esa estación de radio para contactar a barcos cercanos en busca de ayuda. La compañía que recibió la autorización es RMS Titanic Inc., cuyos especialistas penetrarán en la nave utilizando un aparato de aguas profundas y recolectarán asimismo cientos de otros artefactos. Se trata de la misma empresa que localizó el Titanic en 1994. RMS Titanic Inc. planea iniciar la expedición este verano utilizando robots submarinos para extraer el MARCONI y sus componentes de la nave.



Nuevo tema musical y fonograma de Silvio Rodríguez



El trovador cubano SILVIO RODRÍGUEZ tiene un nuevo proyecto de CD con fecha de estreno en el mercado el próximo DOCE de junio. En días recientes dio a conocer en plataformas digitales el tema “La adivinanza” que formará parte del próximo fonograma integrado por TRECE canciones bajo el nombre de Para la espera. De las nuevas canciones, DIEZ son inéditas y han sido compuestas en los últimos años por el autor. Hablamos de una gran satisfacción para los seguidores de su obra, debido a que desde el año 2015 con su CD Amoríos, el Premio Nacional de Música no publicaba ningún disco. Antes del lanzamiento oficial, SILVIO RODRÍGUEZ compartirá otros dos temas, “Danzón para la espera”, “Noche sin fin y mar”, así como “Viene la cosa”, canciones ya conocidas por su público. De acuerdo con el cantautor, esta novel propuesta estará dedicada a la memoria de varios amigos fallecidos como el cineasta FRANK PADRÓN, TUPAC PINILLA, LUIS EDUARDO AUTE y OSCAR CHÁVEZ, el escritor LUIS SEPULVEDA y el humorista MARCOS MUNDSTOCK.



Descubierta en Pompeya una perfumería bien conservada de la época romana



Un equipo de arqueólogos españoles ha encontrado en las ruinas de la ciudad de POMPEYA una de las perfumerías mejor conservadas de época romana, ubicada en una domus del corazón del histórico enclave italiano. El equipo ha analizado una oficina de producción de perfumes ubicada en la Casa de Ariadna, una domus que se localiza en el corazón neurálgico de esta ciudad que tuvo una amplia vida desde el siglo DOS a.C. hasta la erupción del VESUBIO en el año 79 d.C. Además de una ingente cantidad de frascos y ungüentarios cerámicos y vítreos, que dan buena prueba de la venta al público de perfumes que se llevaba a cabo en esta tienda, se pudo analizar toda la cadena productiva y arrojar luz sobre cómo se producían estas esencias.



