Dedicarán a Brasil Fiesta Internacional del Tambor

2018-02-01 08:20:59 / web@radiorebelde.icrt.cu

El XVII Festival Internacional Fiesta del Tambor Guillermo Barreto in Memoriam, a realizarse en la Isla del 6 al 11 de marzo próximos, estará dedicado a Brasil, anunció el director del evento, Giraldo Piloto. Convocada por el Centro Nacional de Música Popular, la cita tendrá lugar en la capital cubana con el protagonismo de las principales orquestas de música popular bailable del país, y la compañía Habana Compás Dance. El festival oferta clases magistrales de percusión y danza, conferencias personalizadas a grupos o individuales, y visitas a sitios culturales, entre varias actividades. Como suele ser común, agrupaciones de jazz y de folclore también se sumarán a esta fiesta que en 2018 usará como escenarios principales el Teatro Mella; el Salón Rosado de la Tropical; el Hotel Palco; y la Casa de la Música de Plaza, ubicada en el Complejo Cultural de 31 y 2.



Inauguran en Cuba XXVII edición de la Feria Internacional del Libro



Autoridades de los gobiernos de Cuba y China inaugurarán hoy en La Habana, la XXVII Feria Internacional del Libro, que cuenta con el país asiático como invitado de honor. Representantes del mundo editorial de unas 40 naciones confluirán desde este viernes, hasta el próximo 11 de febrero, en el mayor evento editorial realizado en Cuba, y más de 400 invitados extranjeros confirmaron su asistencia a la cita. La edición 27 de la fiesta de las letras se dedicará al Doctor Eusebio Leal, historiador de la ciudad de La Habana e investigador muy admirado en toda Iberoamérica. Asimismo, el presidente del Instituto Cubano del Libro, Juan Rodríguez Cabrera, informó que unos 122 expositores provenientes de 22 naciones invadirán los disímiles espacios de la Fortaleza de San Carlos de la Cabaña.



Dedica Orquesta Sinfónica Nacional concierto a la Feria Internacional del Libro de La Habana



La Orquesta Sinfónica Nacional ofrecerá el cuatro de febrero a las once de la mañana, en la sala Covarrubias del Teatro Nacional, un concierto especial dedicado a la vigesimoséptima Feria Internacional del Libro de La Habana. Según el especialista de Relaciones Públicas, Jorge Beritán, esta presentación única servirá también para rendir homenaje al destacado saxofonista y compositor cubano César López, por sus 30 años de vida artística. Bajo la batuta del maestro Enrique Pérez Mesa, la orquesta realizará el estreno absoluto de la Elegía de Daichonin y el Concierto Cubano para dos saxofones y sinfónica, ambas obras del músico homenajeado. El programa incluye la interpretación de otras páginas del repertorio de música clásica y la actuación como solistas del propio César López, saxofón alto, y Miguel Villafruela, soprano y tenor, a quien estará dedicada la obra Concertino.



Abre Exposición Trazos de una colección en Centro Wifredo Lam



Trazos de una colección es el título de la exposición de dibujos que inaugurará el Centro de Arte Contemporáneo Wifredo Lam hoy a las cinco de la tarde, como parte de las celebraciones por su 35 aniversario. Como continuidad de presentaciones previas de fotografía y grabado, se presentarán obras de los reconocidos artistas cubanos Ana Mendieta, René de la Nuez, Luis Gómez, Ricardo Rodríguez Brey, Gustavo Acosta y Jesús González de Armas. Según una nota de prensa de ese centro cultural, también se podrán apreciar trabajos de otros autores de renombre como el uruguayo Carlos Capelán, el mozambiqueño Malangatana y la colombiana Ana Mercedes Hoyos. A pesar de ser una pequeña selección, la muestra dará a conocer piezas que no han tenido gran visibilidad para el público cubano e internacional y que no deben pasar inadvertidas debido a su gran calidad artística y belleza.



Realizarán en La Habana concursos de canto Mariana de Gonitch y Alfredo Sadel



Los concursos de canto Mariana de Gonitch y Alfredo Sadel se realizarán en el mes de febrero y tendrán como sede la Sala Teatro de la Casa de la Cultura del municipio de Plaza de la Revolución habanero. Según anunció, en conferencia de prensa, el director de la Academia Nacional de Canto Mariana de Gonitch, Hugo Oslé, el concurso del mismo nombre, en su vigesimosegunda edición, se efectuará los días cinco, seis y siete, y contará con la presencia de unos 20 intérpretes procedentes de varias provincias. Por su parte, el concurso bolivariano Alfredo Sadel, en su cuarta edición, sesionará solo el día 22, a las dos de la tarde, en la mencionada casa de la cultura, sita en las calles Calzada y ocho del Vedado capitalino.



Conmemora exposición colectiva dos siglos de la Academia San Alejandro



Por estos días se exhibe en la galería Picabia, de la Alianza Francesa de La Habana, sita en Prado y Trocadero, la exposición colectiva Hommage , en saludo al bicentenario de la Academia de Artes Plásticas San Alejandro, una de las primeras instituciones en Hispanoamérica dedicadas a la enseñanza de las bellas artes. Integran la muestra obras de gran formato de los artistas Rocío García, Enrico Daniel Álvarez, Lancelot Alonso, Maikel Sotomayor Vargas, Naidel Herrera Rojas, Michel Chailloux y Sulian Linares Ramos. La consagrada artista cubana Rocío García, quien tiene a su cargo la curaduría dijo que es un homenaje a los pintores franceses de principios del siglo veinte, fauvistas, impresionistas, postimpresionistas. García comentó además que cada uno de los artistas cita la obra de alguno de aquellos maestros, o sea, se ha propuesto pintar con el espíritu de aquellos que revolucionaron la pintura tanto en el concepto del color como en las técnicas, legando obras de gran belleza y sensualidad.



Alistan en Cuba nueva edición de Festival de la Salsa



Las principales orquestas de música popular bailable de Cuba animarán el cartel de la Tercera Edición del Festival de la Salsa, evento abierto al mundo que transcurrirá del 21 al 25 de febrero. El certamen propone a los entusiastas del ritmo un intenso programa de actividades con los conciertos como plato fuerte, fijados siempre a las nueve de la noche en el Parque Metropolitano de La Habana.

Por el escenario principal, en las diferentes fechas, transitarán las orquestas de mayor convocatoria de la Isla como Los Van Van, Habana De Primera, El Niño y La Verdad, Alain Pérez, Adalberto Álvarez y su Son, así como Pupy y los que Son Son; y Maykel Blanco y su Salsa Mayor. Cada noche subirán a las tablas cuatro conjuntos como principal acción del festival, aunque habrá actividades colaterales como talleres de música, y visitas a lugares relacionados con el desarrollo de la salsa en la mayor de las Antillas.



Acogerá Pinar del Río primer Festival Audiovisual Cámara Chica



Entre el 3 y el 4 de febrero, la Universidad Hermanos Saíz, de Pinar del Río, acogerá el primer Festival de Audiovisuales en Cuba, conocido como Cámara Chica, apuntó su coordinador en la provincia, Juan Carlos Baños Fernández. Baños Fernández destacó que el evento se inscribe dentro de los objetivos de la Plataforma Latinoamericana y Caribeña para la Infancia y los Adultos, donde intervendrán unos 70 niños y niñas procedentes de todo el país. El coordinador del proyecto Cámara Chica, aseguró que el Festival de Audiovisuales en Pinar del Río, lo auspicia la dirección de Cultura en el territorio, además de la British Council, una institución pública de Inglaterra encargada de promover esas proyecciones. Asimismo, Baños Fernández confirmó que durante sábado y domingo, tendrán lugar talleres y muestras derivados de un proyecto convertido en referente para los más pequeños de casa.



