Dedicarán en Matanzas festival a Celina González

Un festival de música campesina tendrá lugar del 23 al 25 de marzo en Matanzas, en homenaje al aniversario 90 del natalicio de Celina González, apodada La Reina del Punto Cubano, confirmaron los organizadores. Además de rendir tributo a quien fuera la más destacada cultora de la canción de los campos de la isla, el certamen celebrará la declaración del Punto Cubano como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y a un grupo de mujeres fundadoras que cultivaron en vida ese género. Este evento tiene sus orígenes en los Encuentros de Mujeres Decimistas que desde el año 1990 la Casa Naborí de la occidental provincia de Matanzas ha desarrollado cada mes de marzo, dentro de las celebraciones por el día del poeta y de la mujer. La cita comenzará su agenda el próximo viernes 23 con un guateque en la comunidad Máximo Gómez, del municipio de Perico, y al siguiente día será el Encuentro de féminas decimistas, escritoras, tonadistas e intérpretes. El cine-teatro Velasco de Matanzas acogerá, ese sábado, una gala artística nocturna, con la actuación de figuras emblemáticas del canto de tierra adentro de la mayor de las Antillas. Como colofón, en la comunidad La Luisa de la localidad de Jovellanos, el domingo 25 se procederá a la develación de una tarja en el lugar donde nació Celina además de otro guateque con la presencia de niños



Monta coreógrafo japonés obra a compañía cubana Acosta Danza



El bailarín japonés Saburo Teshigawara, considerado por la crítica internacional como el más importante coreógrafo de su país, monta una obra en Cuba para la compañía Acosta Danza, dirigida por Carlos Acosta. Teshigawara bailará en la próxima temporada de Acosta Danza, prevista para realizarse los próximos días 6, 7 y 8 de abril, en el Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso. El artista abrirá las funciones con Lost in Dance, que interpretará acompañado de la bailarina Rihoko Sato, en representación de la compañía Karas, dirigida por el propio coreógrafo. Los espectáculos pretenden sumarse a las celebraciones por los 120 años de la llegada de los inmigrantes japoneses a Cuba. La temporada se denomina Encuentros y se completa con el estreno mundial de Paysage, Soudain, La nuit, coreografía del sueco Pontus Lidberg, sobre música del compositor cubano Leo Brouwer y del sueco Stephan Levin. Según anunció Acosta Danza, dicha pieza contará en escena con una instalación de la artista cubana de la plástica Elizabet Cerviño, y Lidberg bailará junto al elenco cubano.



Comenzará este jueves Festival Havana World Music



Con la presencia de 20 bandas, 13 cubanas y siete foráneas, el Festival Havana World Music celebrará, desde mañana jueves y hasta el sábado 24, su quinta edición, con el propósito de promover la música nacional y foránea. Sobre los dos escenarios ubicados en el Parque Metropolitano de La Habana desfilarán agrupaciones y solistas con amplio reconocimiento, de la talla de Interactivo —que presentará su más reciente producción discográfica—, Gretel Barreiro, Toques del Río, Síntesis, Haydée Milanés y David Blanco. El público presenciará, además, otras extranjeras como La Banda Morisca, de España; los australianos Lolo y Lovina; The Chiken Brothers, de Reino Unido, y la también cantante española Marinah, integrante de Ojos de Brujo. Lo más esperado del Festival será la actuación de Orishas, la banda más representativa del hip hop de la Isla. El sábado 24, a las 12:00 a.m., la agrupación protagonizará el concierto de cierre del Festival, ocasión en la que interpretará en vivo, por vez primera, su tema Cuba, Isla Bella, según la Agencia Cubana de Noticias.



Regresa a la escena del gran teatro de la Habana compañía Rosario Cárdenas



La producción Afrodita, ¡Oh, espejo! por la compañía Rosario Cárdenas volverá a la escena de la Sala García Lorca del Gran Teatro de La Habana Alicia Alonso desde este jueves 21 y hasta el domingo, publica el sitio web de Radio Reloj. Para su más reciente trabajo, estrenado en septiembre, la coreógrafa -Premio Nacional de Danza- halló motivación en el entrecruzamiento de mitos y leyendas en torno al culto a Afrodita y a Oshún, deidades símbolos de la belleza, el amor y la sensualidad, como una comunión espiritual entre Chipre y Cuba. A la recreación de ese entrecruzamiento de mitologías contribuyó el maestro Frank Fernández, al fin de componer -como él precisa- una música alejada de estereotipos, siempre al servicio de la emoción. El experto Carlos Repilado asume la iluminación, otra protagonista de la puesta en escena de Afrodita, ¡Oh, espejo! que cuenta con la colaboración de la embajada de Chipre en Cuba.



