Defenderá hoy Trump con un discurso a la nación su muro en la frontera

Con un discurso televisivo a la nación, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defenderá este martes si plan de levantar una barrera de acero en la frontera con México para frenar la entrada de drogas y de inmigrantes ilegales.



Prevista para este año, en el horario de máxima audiencia, la comparecencia de Trump apunta a su base electoral, a la oposición demócrata y a los casi 800 mil empleados del gobierno que no pueden volver a sus trabajos, tras 17 días de cierre parcial de la administración por falta de fondos.



Varias agencias gubernamentales quedaron paralizadas al agotarse sus recursos financieros, después de que los demócratas rechazaran aprobar la ley presupuestaria republicana, que incluía gastos por más de cinco mil millones de dólares exigidos por Trump para la construcción del muro fronterizo.

Los demócratas consideran que esa valla sería costosa, ineficaz e inmoral, pero en su discurso de hoy a la nación Trump insistiría en que hay una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur, debido a la inmigración ilegal.



Trump ha presentado a los límites fronterizos con México como una puerta abierta para los delincuentes, incluidos narcotraficantes, violadores, terroristas, personas con enfermedades peligrosas y solicitantes de asilo falsos.



Los demócratas acusan a Trump de inflar esa crisis y consideran que el muro es un truco político del magnate que no vale el dinero que demandaría de los contribuyentes para construirlo.







El énfasis de Trump en esa supuesta crisis humanitaria y de seguridad nacional en la frontera se produce en un momento en que el mandatario estudia declarar el estado de emergencia nacional. Sería su intento por eludir la oposición de los demócratas en el Congreso y construir el muro sin su aprobación, una violación de las atribuciones presupuestarias del legislativo.



En declaraciones a las cadenas ABC, CBS y NBC, el vicepresidente, Mike Pence, no precisó si Trump ya decidió declarar el estado emergencia o si la Casa Blanca completó ya una revisión legal de ese pronunciamiento, que generará probablemente una demanda en contra en los tribunales.



En teoría, el estado le emergencia le permitiría a Trump buscar fondos alternativos para construir la muralla y posiblemente darle vía libre para reabrir partes del gobierno federal cerradas a partir del diferendo con el legislativo.





Todas las grandes cadenas de televisión de Estados Unidos acordaron emitir el discurso que dará Trump esta noche sobre su plan para el muro, lo que llevó a los demócratas a exigir el mismo tiempo para responder en el aire a lo que adelantaron como una alocución del magnate llena de malas intenciones y desinformación.



Trump prometió erigir esa valla cuando era candidato a la Casa Blanca en el 2016 y aseguró que México lo pagaría. En diciembre afirmó que estaría “orgulloso” de paralizar el gobierno por falta de presupuesto, si los demócratas no le daban el dinero para edificar el muro, y la semana pasada aseguró que el cierre podría durar meses o, incluso, años.



El domingo afirmó que estaba dispuesto a que esa muralla se construyera en acero en vez de concreto, si ello permitía desbloquear las negociaciones para acabar con el cierre parcial del gobierno.



Además de su discurso de hoy a la nación sobre el tema, Trump seguirá defendiendo su iniciativa con un viaje mañana a la frontera sur de Estados Unidos, para reunirse con quienes se encuentran en la primera línea de lo que llama una crisis humanitaria y de seguridad nacional.







