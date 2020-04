Defiende Andorra ayuda de médicos cubanos ante presiones de Estados Unidos

Defiende Andorra ayuda de mdicos cubanos ante presiones de Estados Unidos

2020-04-01 08:53:13 / web@radiorebelde.icrt.cu

La ministra de Asuntos Exteriores de Andorra, Maria Ubach, defendió este martes la soberanía del Principado, frente a las presiones de Estados Unidos para impedir la colaboración médica de Cuba ante la Covid-19. Soy conocedora de la posición de Estados Unidos, pero nosotros somos un país soberano y podemos escoger los socios con los que tener una colaboración, declaró Ubach al diario d´Andorra, citado por el portal de noticias Cubadebate. La llegada de 39 profesionales de Cuba puso en alerta a la diplomacia andorrana, tras las advertencias de Donald Trump, quien pretende impedir la presencia de especialistas de salud cubanos en naciones urgidas de esa colaboración médica. De acuerdo con la fuente, además, la titular de Relaciones Exteriores de Andorra, Maria Ubach explicó que ante la imposibilidad de recibir asistencia de sanitarios provenientes de España y Francia, por la crítica situación que viven esos países, se decidió por la ayuda de los servicios de Cuba, cuyos especialistas cuentan con una larga tradición de servicios médicos en el extranjero.



Realizan cacerolazo gigante durante el discurso del presidente Jair Bolsonaro



El presidente Jair Bolsonaro fue blanco la víspera de ensordecedores cacerolazos durante un discurso que pronunciaba en red nacional de radio y televisión sobre la pandemia del coronavirus en Brasil. Los residentes de varias ciudades, como Sao Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais y Distrito Federal se posicionaron en terrazas y ventanas para gritar, Fuera Bolsonaro y golpear ollas y sartenes, en protesta por su irresponsable conducta ante la COVID-19. Al respecto, los medios locales aseguran que el cacerolazo fue convocado por los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, movimientos sociales, estudiantes, sindicatos de trabajadores y activistas digitales independientes. En su discurso, una vez más, Bolsonaro volvió a distorsionar una declaración del director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, respecto a las políticas de aislamiento social, defendida por su ministro de Salud brasileño, Luiz Henrique Mandetta.



Envía Rusia a Estados Unidos un avión con ayuda para enfrentar a la Covid-19



El Ministerio de Defensa de Rusia informó en un comunicado difundido esta madrugada de la partida de un avión de transporte militar ruso rumbo a Estados Unidos con equipamiento médico para ayudar a combatir la pandemia del nuevo coronavirus en ese país. 'El avión de la Fuerza Aeroespacial de Rusia con un cargamento de equipamiento médico y mascarillas partió a Estados Unidos', señaló la nota. La víspera el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, adelantó la posibilidad de que este vuelo se realizase este miércoles. Según el portavoz, se trata de la ayuda sobre la cual conversaron los presidentes de Estados Unidos y Rusia, Donald Trump y Vladímir Putin, respectivamente, durante una llamada telefónica efectuada el pasado lunes. Este martes, Estados Unidos superó a China en la cantidad de víctimas mortales del nuevo coronavirus y es el país con el mayor número de contagios, al superar los 188 mil casos.



Ascienden a más de 4 mil los muertos por el nuevo coronavirus en Estados Unidos



Las muertes en Estados Unidos por el nuevo coronavirus superaron las 4 000, en el madrugada del miércoles, cifra que se duplicó en tres días, de acuerdo con el recuento que realiza la Universidad Johns Hopkins. El número de fallecimientos ascendió a 4 076, y el 40 por ciento de las muertes se registraron en el estado de Nueva York, según el informe de la universidad estadounidense. Por otro lado, el número de contagios llegó a 189 510. Tras minimizar inicialmente el impacto del nuevo coronavirus, el presidente Donald Trump advirtió la víspera a los estadounidenses que las próximas 'serán dos semanas muy, muy dolorosas'.



Suben a 857 957 los contagios por COVID-19 en el Mundo



El número de personas que han dado positivo a la prueba de coronavirus COVID-19 ascendió este martes a 857 957 contagios y el número de víctimas mortales creció a 42 139, mientras 178 91 pacientes han sido dados de alta, según datos de la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos es el país con el mayor número de contagios al registrar de 188 547 contagios, mientras su presidente Donald Trump pidió a la población prepararse para dos semanas sumamente difíciles, y en tan sólo un día se registraron 26 mil nuevos casos de COVID-19. Mientras tanto, en Italia, el segundo país con más casos de coronavirus y el primero en cuanto a víctimas mortales, el número de muertos a causa de la COVID-19 sigue en aumento, en tan sólo este martes, murieron 837 personas, alcanzando un total de 12 428, sin embargo, la curva en la evolución de la pandemia en el país europeo ha comenzado a estabilizarse, al registrarse 4 053 nuevos casos. España, es tercer país con más casos registrados de coronavirus en el mundo, y los fallecidos por coronavirus llegaron a 849 muertos en las últimas 24 horas, reportó el diario El País, con lo que la cifra de víctimas mortales ha escalado a 8 379 y los contagios se aproximan a la barrera de los 100 mil con 95 635 casos confirmados. Mientras, que China ha comenzado a recuperarse de la pandemia, No obstante, el diario South China Morning Post detalla que los médicos ahora han centrado sus energías principalmente en pacientes con COVID-19 en estado crítico. Según el diario, todavía hay 600 pacientes cuya salud se ha deteriorado severamente, pero siguen luchando contra la enfermedad, la cifra ha bajado comparada con los 12 mil casos graves registrados a mediados de febrero, y la cifra de muertos por coronavirus se ubica en 3 305. Una de las regiones donde la pandemia ha comenzado a propagarse de forma acelerada es América Latina y el Caribe, y hasta este martes se han registrado 188 949 contagios en la región y 3 mil 561 personas fallecidas, según confirmó la Organización Panamericana de la Salud (OPS).



Afirman activistas de Nueva York que EEUU recibiría el apoyo de Cuba si se levantara el bloqueo



El pueblo estadounidense se beneficiaría hoy de la experiencia de Cuba en la batalla contra la COVID-19 si se levantara el bloqueo, afirmaron los activistas de Nueva York en carta enviada al Caucus Negro del Congreso. En momentos en que se disparan los números de infectados y muertes en el país, Estados Unidos se ha convertido en epicentro mundial de la pandemia, la doctora Rosemari Mealy y la abogada Joan Gibbs piden promover una legislación de emergencia para el acceso al medicamentos cubano el Interferón Alfa 2B Recombinante Humano de probada eficacia y utilizado con buenos resultados el tratamiento al nuevo coronavirus en China. Mealy y Gibbs, cuyo trabajo se centra en la elaboración de estrategias legislativas, locales y nacionales en los esfuerzos de movilización para poner fin al bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba, instan en su misiva al Caucus a tomar medidas inmediatas durante esta pandemia. Es 'un momento apropiado para plantear la cuestión del respeto a la soberanía de Cuba y revertir las draconianas políticas antihumanitarias de la administración Trump', sugieren las activistas en su carta.



Rechaza Venezuela las nuevas acciones injerencistas de Washington



La República Bolivariana de Venezuela reiteró, a través de un comunicado difundido este martes, que es un país libre, soberano, independiente y democrático que no acepta ni aceptará jamás cualquier tipo de tutelaje de Gobierno extranjero alguno. El documento publicado por el canciller, Jorge Arreaza, rechaza la pretensión del Departamento de Estado de Estados Unidos de imponer en el país una pseudo propuesta intervencionista de Gobierno tutelado bajo el supuesto “Marco para la Transición Democrática”. El texto oficial del Gobierno venezolano, además señaló que la administración de Donald Trump ha extraviado su rumbo por completo en la política que aplica hacia Venezuela, y recuerda cómo desde hace una semana se han agudizado las tensiones entre ambos países. También, el comunicado refiere que la nueva arremetida de Washington contra Caracas ha transitado, en los últimos días, desde la extorsión y amenaza a funcionarios del Gobierno Bolivariano, recompensas por su captura, hasta la presentación de un supuesto Gobierno de transición inconstitucional.

Prorrogan en Italia hasta el 13 de abril medidas por la COVID-19



El ministro de Salud, Roberto Speranza, anunció hoy, en Roma la extensión hasta el próximo día 13 de Abril de las medidas restrictivas aplicadas en Italia para enfrentar y prevenir a la COVID-19. En una audiencia informativa en el Senado, Speranza indicó que el camino por recorrer es todavía largo, porque sin una vacuna será imposible derrotar al nuevo coronavirus, y añadió que 'no sólo no debemos bajar la guardia, sino que todos debemos ser conscientes que, por un período no breve, viviremos en una fase de transición'. También, el titular de la salud italiano añadió que será indispensable aplicar gradualmente las restricciones actuales junto con 'medidas adecuadas de prevención para evitar la aparición de nuevos brotes graves'. Según los datos más recientes del Departamento de Protección Civil, Italia registra hasta el momento 105 792 personas afectadas por la COVID-19, con 12 428 fallecidas, 15 729 curadas y 77 635 personas actualmente bajo tratamiento.



Afirma Lula que Bolsonaro es el epicentro de la crisis en Brasil



El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva consideró que el epicentro de la crisis que hoy enfrenta Brasil es el mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, quien debería ser apartado del poder. Bolsonaro 'no respeta la ciencia, a los investigadores, no respeta nada'. Para él, la orientación científica para combatir el nuevo coronavirus vale muy poco, afirmó Lula durante una entrevista publicada por el portal de noticias UOL y amplificada por otros medios de prensa. Además, Lula alertó que 'el mayor problema de la crisis es la falta de gestión de Bolsonaro, y debe tener un mando centralizado'. También, el expresidente ponderó el reciente manifiesto elaborado por los líderes de los partidos opositores en el que se pide la renuncia del excapitán del Ejército y lo consideró 'un paso importante', porque, 'además de la pandemia, tenemos un grave problema en Brasil hoy en día, que es el comportamiento de Bolsonaro'.



