Del 2017, las mejores películas... (+Audio y Videos)

Entre todas las listas de lo mejor del año que se suelen presentar en los medios, la de las películas más destacadas es una de las más esperadas tanto por la crítica como por las audiencias.



Del 2017 he aquí las mejores obras cinematográficas, una lista con la que puedes o no estar de acuerdo, siempre esperamos por tu opinión…



En primer lugar, tenemos “La ciudad de las estrellas” el musical que más debates ha suscitado en los últimos tiempos entre la cinefilia, un filme dirigido por el estadounidense Damien Chazelle en 2016, al que le otorgaron varios premios Oscar.





En nuestra lista figura un personaje de los X-Men que, por su propio carácter, merecía un filme crepuscular, una despedida cumplidora, y tal es el caso de Logan, de Hugh Jackman.





Una de las sorpresas imprevistas de la temporada fue Kong: La isla calavera, del yanqui Jordan Vogt-Roberts, en la que se ha querido reinventar el mito fílmico de King Kong con un estupendo y desvergonzado vigor audiovisual.

Los animados está representados por “El Bebé Jefazo”, una película animada de Tom McGrath, que se torna en aventura dinámica, ingeniosa y de lo más divertida.

Y para finalizar nuestra lista de las cinco mejores películas, tenemos la protagonizada por la actriz latina Eiza González. Baby Driver o Baby: El aprendiz del crimen, del británico Edgar Wright, “es como si Reservoir Dogs tuviese un hijo con La La Land”, dicen algunos críticos.

Y si eres de los apasionados de las series me despido con la recomendación de cinco grandes producciones del año pasado: Big Little Lies de HBO, Mindhunter de Netflix, Legion del universo de los X-Men, American Gods basada en la novela homónima de Neil Gaiman y por supuesto la entrega de Game of thrones.

