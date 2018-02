Delegación de RPDC expresa voluntad para dialogar con EEUU

La delegación de alto nivel de la República Popular Democrática de Corea (RPDC) que visita a Seúl expresó su voluntad de dialogar con Estados Unidos, informó el vocero presidencial surcoreano, Kim Eui-kyeom, informó Prensa Latina. Kim precisó en un comunicado que los funcionarios de Corea del Norte que asistieron a la clausura de las Olimpiadas de Invierno en PyeongChang intercambiaron con el presidente Moon Jae-in y coincidieron en que las relaciones entre las dos y de Pyongyang con Washington deben desarrollarse de manera conjunta. Durante el diálogo, Moon señaló que las conversaciones entre los gobiernos estadounidense y norcoreano deben realizarse pronto para mejorar la situación en la Península coreana y lograr su desnuclearización. Este es el segundo viaje de una misión de alto rango de Corea Democrática al Sur tras el acercamiento entre las partes el mes pasado. El 9 de febrero llegó a Seúl Kim Yong-nam, máximo legislador de la RPDC con otros tres funcionarios norcoreanos, entre ellos Kim Yo-jong, dirigente del Partido de los Trabajadores y hermana menor del líder Kim Jong Un, para asistir a la apertura de las Olimpiadas Invernales y dialogaron con Moon, quien fue invitado a visitar el Norte. La participación de Pyongyang en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos se coordinó en tres pláticas bilaterales celebradas en enero en la villa fronteriza de Panmunjom. De esos diálogos también se desprendieron los viajes recíprocos que luego hicieron delegaciones de ambos Estados también en ese mes, con el objetivo de revisar los sitios propuestos en cada territorio para acoger eventos deportivos y artísticos conjuntos.



Denuncia el Gobierno venezolano a Washington y a sus aliados de promover actos violentos en el país



Las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela siguen generando noticias, mientras se acercan las elecciones presidenciales del país latinoamericano, convocadas para el próximo 22 de abril, publicó Rusia Today. El Gobierno de Venezuela denunció a Washington de atentar contra la paz y la estabilidad de su país por medio de políticas injerencistas aplicadas para cuestionar el proceso electoral, según un comunicado oficial publicado en la página de la Cancillería venezolana. También, el texto reiteró la decisión de llevar a cabo las elecciones y que como en las 20 ocasiones, desde 1998, el pueblo de Venezuela no se dejará arrebatar la paz y el derecho a decidir. Asimismo, la Cancillería venezolana menciona que el funcionario estadounidense de turno y sus subordinados locales han sido "responsables de los hechos violentos y los ataques a las instituciones venezolanas acaecidos en los últimos tiempos.



Mueren al menos 25 civiles a causa de un bombardeo de la coalición internacional liderada por Estados Unidos



Al menos 25 civiles, entre ellos siete menores y seis mujeres, murieron en las últimas horas, por un bombardeo de la coalición internacional, liderada por Estados Unidos, contra uno de los últimos reductos del grupo Estado Islámico (EI) en Siria, reportó la agencia española EFE. También se reportaron varios heridos, algunos de ellos graves, por lo que la fuente no descartó que el número de fallecidos aumente. Los aviones de la coalición liderada por Estados Unidos tuvieron como blanco la zona de Dahra Aluni, en el este de la provincia nororiental siria de Deir al Zur y uno de los últimos reductos del grupo terrorista del Estados Islámico en Siria. La coalición internacional liderada por Estados Unidos ofrece cobertura aérea a las operaciones terrestres de las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una agrupación armada encabezada por milicias kurdas, que se enfrentan al EI en esa zona.



Asesinan precandidata a diputada en México



La precandidata mexicana por el Partido Revolucionario Institucional del estado de Guerrero, Dulce Anayeli Rebaja, fue asesinada este domingo por varios impactos de bala, dio a conocer Telesur. La joven dirigente 28 años fue asesinada de varios impactos de bala en México. El cuerpo de la también secretaría de Asuntos Indígenas y Comunidades Afromexicana del gobierno estatal fue encontrado en la caja trasera de una camioneta con varios impactos de bala. El vehículo fue hallado en la zona de Chilapa, comunidad donde residía y hacía vida política la joven. De acuerdo a versiones extraoficiales, tanto Rebaja como su familiar fueron secuestrados en horas de la madrugada cuando regresaba del evento donde aceptaba el cargo de presidenta del Movimiento Territorial en Chilapa.



Familiares de tripulantes del submarino argentino ARA San Juan lideran colecta para hallarlo



Los familiares de los 44 tripulantes del submarino argentino ARA San Juan encabezan una colecta para pedir a una empresa privada que trate de hallar al sumergible desaparecido hace tres meses. Medios locales difundieron un afiche que refleja el pedido de las familias de los oficiales en un intento desesperado por buscar al submarino, que yace en las aguas del Atlántico y a pesar de una enorme búsqueda con la más alta tecnología, en la que participaron 12 países, no se pudo encontrar. La iniciativa la difundieron por redes sociales los propios familiares que permanecen día y noche en la base naval de Mar del Plata con la esperanza de saber qué pasó con sus seres queridos. Según la convocatoria, se busca contratar una empresa estadounidense y deberán reunir unos 250 000 dólares, más lo que demanden los gastos operativos en la búsqueda de la nave.



