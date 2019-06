Denuncia Canciller Arreaza nuevo plan de EEUU para atacar a Venezuela

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció un nuevo plan orquestado por investigadores vinculados al Gobierno de Estados Unidos que pretenden generar expedientes para distorsionar la imagen del país. A través de su cuenta en Twitter, el diplomático dijo que los supuestos funcionarios de inteligencia estadounidense son "financiados por corporaciones con claros intereses en Venezuela" y tienen como principal propósito confundir a la opinión pública. Según el trabajo realizado por la página web Misión Verdad, el informe sería usado como una excusa para justificar cualquier acción o ataque en contra de la nación suramericana. La investigación de Misión Verdad fue titulada "Revovar el expediente: Nuevo informe trata a Venezuela como empresa criminal" y revela los verdaderos intereses detrás del documento presentado el pasado 26 de mayo por el Centro de Estudios Internacionales y Estratégicos. Asimismo, precisaron que los supuestos investigadores acusan al Gobierno venezolano de un "Estado criminal", pero omite eficientemente el bloque económico y las sanciones unilaterales e ilegales impuestas por el Gobierno de Donald Trump. (Telesur)

Supuestos investigadores vinculados a la inteligencia de EEUU y financiados por corporaciones con claros intereses en Venezuela, preparan expedientes para confundir a la opinión pública mundial. Aquí @Mision_Verdad desmonta otro informe #Fake:https://t.co/pz9VLBTDVA — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 3 de junio de 2019

Eligen en ONU próximo presidente de la Asamblea General



La Asamblea General de la ONU realiza hoy la elección de un nuevo presidente para el 74 período de sesiones, que comienza en septiembre próximo. El embajador de Nigeria ante la ONU, Tijjani Muhammad-Bande, es el candidato propuesto, pues este año le corresponde ocupar el puesto a un representante del Grupo Africano, de acuerdo con la rotación establecida. Según afirmó el diplomático nigeriano en un diálogo interactivo efectuado el pasado 13 de mayo, quiere priorizar en su presidencia el establecimiento de alianzas de cara a abordar los acuciantes problemas globales. El cambio climático, el calentamiento del planeta, el terrorismo, las pandemias mundiales, la pobreza, el hambre, el analfabetismo, las desigualdades y la amenaza nuclear estuvieron entre los desafíos mencionados por el embajador. A su juicio, el cambio climático y el terrorismo son asuntos que con urgencia la Asamblea General debe seguir atendiendo y dar prioridad, así como lo referido a la paz y la seguridad. También se refirió al debate constante del tema de las armas nucleares y de exterminio en masa, e insistió en que solo la acción colectiva puede ayudar a resolver tales problemas. El embajador nigeriano habló de la relevancia de lograr mayor inclusión, avanzar en la igualdad de género y lograr el respeto de los derechos de mujeres, niños y jóvenes. De ser electo, Muhammad-Bande sucederá en el cargo a la actual presidenta de la Asamblea General de la ONU, María Fernanda Espinosa, la cuarta mujer que ha ejercido esa responsabilidad. (PL)



Marcarán protestas segundo día de visita de Trump al Reino Unido



Miles de personas tienen previsto congregarse hoy en el centro de esta capital para protestar contra la visita que realiza el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al Reino Unido. Según indica Prensa Latina, El mandatario, que la víspera aseguró no haber visto en Londres ninguna protesta en su contra, solo tendrá que asomarse este martes a la puerta del número 10 de Downing Street, donde se reunirá con la renunciante primera ministra Theresa May, para observar a los manifestantes concentrados en la cercana Plaza de Trafalgar. Según se conoció, el líder del opositor Partido Laborista, Jeremy Corbyn, quien anoche declinó asistir al banquete de bienvenida que la reina Isabel II ofreció al visitante en el Palacio de Buckingham, también se unirá a la manifestación convocada por la coalición Stop the War, los sindicatos y la Campaña de Solidaridad con Cuba, entre otras organizaciones. La víspera, Corbyn aseguró en su cuenta de Twitter que, la protesta de este martes, es una oportunidad para solidarizarse con todas las personas que han sido atacadas por Trump en Estados Unidos y en el resto del mundo. El político opositor mencionó en particular al alcalde de Londres, Sadiq Khan, a quien el mandatario estadounidense calificó de 'perdedor total', además de acusarlo de haber de hecho un trabajo terrible como burgomaestre de la ciudad. (PL)

Reitera Rusia rechazo a cualquier injerencia en Venezuela



El canciller ruso Serguéi Lavrov enfatizó este lunes el rechazo de su Gobierno a cualquier injerencia en los asuntos internos o el uso de la fuerza en contra de Venezuela, tras la reunión sostenida con su homólogo de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, en Moscú. Según refiere Telesur, Lavrov destacó el llamado al diálogo entre los sectores políticos venezolanos para solucionar los problemas de la nación sin la intervención de otros países en violación al derecho internacional. "Nos hemos pronunciado a favor de entablar un diálogo inclusivo entre las fuerzas políticas de Venezuela y, por supuesto, hemos reafirmado el rechazo a cualquier forma de injerencia en los asuntos internos de este país, igual que en los asuntos de otros países, en violación de la Carta de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)", indicó el canciller ruso. Lavrov reiteró que el bloqueo impuesto contra los venezolanos y las amenazas de una posible intervención no aportan ningún apoyo para la resolución de conflictos. “En más de una ocasión nos hemos mostrado categóricamente en contra del uso de la fuerza y de la injerencia en cualquiera de sus manifestaciones en los asuntos internos de Venezuela o de cualquier otro país. Con esas amenazas no se puede solucionar un conflicto”, aseveró. (Telesur)



Convocan a marchar para defender programa social de alimentación en Venezuela



El Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) convocó a marchar el próximo día ocho para defender y respaldar el programa social de alimentación que impulsa el Gobierno presidido por Nicolás Maduro, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP). Durante la rueda de prensa semanal de la agrupación política, el dirigente nacional Aristóbulo Istúriz hizo el llamado al pueblo revolucionario para el próximo 8 de junio en Caracas, reporta Telesur. "Llamamos a todo nuestro pueblo, a todo los equipos y jefes de los CLAP a movilizarse. Los CLAP es un gran instrumento que ha permitido navegar toda esta guerra económica para que le llegue al pueblo sus alimentos", enfatizó. Isturiz recalcó que este programa de abastecimiento ha sido amenazado por el Gobierno de Estados Unidos (EE.UU.) mediante el bloqueo económico y las sanciones unilaterales e ilegales que perjudican a la población. "Por algo el imperialismo está atacando a los CLAP, porque ha sido un mecanismo para enfrentar la guerra económica y llevar el alimento al pueblo”, recordó. Por otro lado, informó que el PSUV se encuentra en preparativos para recibir el Foro de Sao Paulo, que se celebrará próximamente en la capital venezolana. (Telesur)



