Denuncia canciller de Venezuela la hipocresía de Estados Unidos

Denuncia canciller de Venezuela la hipocresa de Estados Unidos

2020-05-29 08:50:23 / web@radiorebelde.icrt.cu

El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, denunció este jueves la hipocresía del Gobierno de Estados Unidos, que comete crímenes de lesa humanidad contra el pueblo y luego se muestra como el salvador con el dinero robado al Estado venezolano. En su cuenta en la red social Twitter, Arreaza recalcó que el Gobierno imperial estadounidense bloquea el ingreso de insumos, medicinas y alimentos a Venezuela, robándose los recursos del país en el extranjero y luego se presenta como una nación caritativa donando una pequeña parte del dinero robados para 'aliviar' el sufrimiento del pueblo. 'Esto es la hipocresía de quienes generan sufrimiento en Venezuela al bloquear sus recursos, robar sus activos, amenazar a sus proveedores y obstaculizar las importaciones. Cometen crímenes de Lesa Humanidad y se venden al mundo como corderos caritativos', subrayó el canciller venezolano. Estas, declaraciones del canciller de Venezuela Jorge Arreaza se suceden luego que el secretario de Estado, Mike Pompeo, divulgara un mensaje donde señaló que Estados Unidos, 'se enorgullece de unirse a los países donantes para responder a una de las peores crisis provocadas por el hombre en el mundo'.



Manifestaciones en contra del asesinato por la policía de un joven negro en Estados Unidos



Manifestantes incendiaron la noche de este jueves una comisaría de policía en Minneapolis en la tercera noche de protestas por el asesinato de un hombre negro tras ser arrestado por la policía. Miles de personas presenciaron el incendio en la zona norte de la ciudad, después de que algunos derribaran las barreras que protegían el edificio y rompieran las ventanas; mientras las fuerzas del orden público habían abandonado el edificio antes del incendio, y en un comunicado de prensa había informado que en interés de la seguridad de su personal, la policía de Minneapolis decidió la evacuación de la comisaría de policía'. Asimismo, las autoridades en Estados Unidos decidieron el jueves enviar refuerzos a Minneapolis para contener la violencia después de dos días de enfrentamientos entre la policía y los manifestantes. La muerte el pasado lunes de George Floyd generó indignación luego de una serie de crímenes policiales contra la comunidad afro estadounidense. Por otro lado, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, instó a Estados Unidos a tomar 'medidas serias' y 'garantizar que se haga justicia' tras 'este último de una serie de asesinatos de afroamericanos desarmados, cometidos por los policías'.



Agradece Honduras la colaboración médica de Cuba ante la COVID-19



Las tres principales fuerzas políticas de Honduras y otras dos bancadas en el Congreso Nacional coincidieron hoy en un pronunciamiento unánime para agradecer el trabajo solidario de la Brigada Médica Cubana que combate de la COVID-19 en su país. Mediante esa acción en el Legislativo, los cinco grupos parlamentarios hondureños reconocieron en una declaración pública el apoyo del pueblo y gobierno de Cuba en favor a su nación. Los miembros del grupo parlamentario de amistad Honduras-Cuba queremos hacer público nuestro sincero agradecimiento al pueblo cubano por el apoyo brindado a Honduras y al mundo a través de la brigada médica denominada, 'Contingente Internacional de Médicos Especializados en Situaciones de Desastres y Graves Epidemias Henry Reeve, expresa el encabezado de la nota de los legisladores hondureños. También, en el comunicado se destaca que el grupo de trabajadores de la salud cubanos ejerce su labor en el valle de Sula, considerada la zona cero de la pandemia de la COVID-19 en este país centroamericano.



Continúa creciendo la cifra de muertos por el nuevo coronavirus en el Mundo



Al menos 359 mil 791 personas perdieron la vida en el Mundo a causa de la COVID-19, enfermedad causada por el virus SARS-COV-2, además en el planeta se reportan cinco millones 803 mil 416 contagios confirmados, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad Johns Hopkins. Estados Unidos permanece como el país más afectado del mundo tanto por contagios confirmados como por número de muertes por el nuevo coronavirus, pues concentra un millón 720 mil 613 casos y 101 mil 573 personas han fallecido en su territorio a causa de la COVID-19. Es decir que el país gobernado por Donald Trump suma el 29 por ciento de contagios confirmados de la COVID-19 del planeta y el 28 coma 2 por ciento de los fallecimientos totales. En orden descendente, por volumen de contagios confirmados acumulados, después de Estados Unidos figuran Brasil, Rusia, Reino Unido, España, Italia, Francia, Alemania, India, Turquía, Irán, Perú, Canadá, Chile, Arabia Saudita, México y Pakistán. Mientras, los reportes de las víctimas mortales por la COVID-19, el Reino Unido le sigue a Estados Unidos con mayor cantidad de decesos, con 37 mil 919, seguido por Italia, con 33 mil 142; Francia, con 28 mil 665; España, con 27 mil 119 y Brasil, con 29 mil 754. En cuanto a la situación del virus en el continente africano, Sudáfrica continúa como el país más afectado, con 27 mil 403 contagios confirmados y 577 defunciones. Le siguen Egipto, con 20 mil 793 casos confirmados y 845 fallecimientos; Argelia, con ocho mil 997 contagios y 630 decesos; Nigeria, con ocho mil 915 casos y 259 fallecimientos, y Marruecos, con siete mil 643 contagios y 202 personas que han perdido la vida.



Lamenta Hong Kong acusación de Washington y reitera su apoyo a la nueva Ley de Seguridad



El Gobierno hongkonés lamentó que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, trasladara al Congreso estadounidense que Hong Kong ya no puede ser considerada autónoma del resto de China, mientras que la jefa del Ejecutivo, Carrie Lam, reiteró hoy su apoyo a la nueva ley de seguridad aprobada por Pekín. Varios medios de prensa hongkoneses publicaron hoy una carta de Lam en la que justifica su apoyo a la nueva ley de seguridad que, de manera muy amplia, busca erradicar cualquier resquicio de 'injerencia extranjera' en Hong Kong. 'Es urgente contar con esta legislación, sin duda constitucional, legal y razonable', afirmó Lam, en su misiva. Asimismo, la jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam indicó que 'fuerzas de la oposición defienden la independencia de la ciudad y la autodeterminación', lo que 'pone en grave peligro los intereses de soberanía, seguridad y desarrollo de nuestra nación'. También, el Gobierno hongkonés refutó el jueves por la noche las 'acusaciones infundadas' de Pompeo, que podrían constituir el primer paso para que Washington modifique el estatus económico preferente que concede a la excolonia británica. Al respecto, el portavoz del gobierno, destacó que Hong Kong es 'parte inalienable' de China y que 'la región seguirá gozando de un alto grado de autonomía'.



Alerta Lula sobre posible golpe militar en Brasil



El expresidente Luiz Inácio Lula da Silva alertó la víspera sobre la posibilidad de un golpe militar en Brasil durante el gobierno del mandatario ultraderechista Jair Bolsonaro, tras sus declaraciones contra el Supremo Tribunal Federal. 'Un aviso a los demócratas de Brasil, los golpistas ya han colocado un pie en nuestro balcón; si no hay reacción, derribarán nuestra puerta', denunció el fundador del Partido de los Trabajadores en la red social Twitter. Lula escribió ese post teniendo en cuenta la arenga de Bolsonaro, quien criticó el jueves la acción de la Policía Federal en el marco de la investigación del máximo órgano judicial contra las noticias falsas. 'Las cosas tienen un límite, ayer fue el último día', amenazó Bolsonaro, quien consideró que hubo otra jornada triste en alusión a la cruzada de los agentes contra varios de sus aliados para cumplir 29 órdenes de registro y confiscación por orden de ministro del Tribunal Supremo, Alexandre de Moraes.



Sin registrar China nuevos casos de la COVID-19



La parte continental de China no reportó hoy nuevos casos de transmisión local de la COVID-19. Este jueves no se registró ningún nuevo caso sospechoso ni nuevos decesos a causa del nuevo coronavirus, informó la Comisión Nacional de Salud en su informe diario. También, las autoridades de salud china informaron que la víspera tres pacientes fueron dados de alta tras su recuperación, mientras que la cifra de casos graves por la COVID-19 se mantuvo en cuatro. Hasta el jueves, se habían notificado, en China un total de 82 mil 995 casos confirmados de COVID-19 en la parte continental, y 4 mil 634 personas habían muerto a causa de la enfermedad. Asimismo, la Comisión Nacional de Salud señaló que un total, 78 mil 291 pacientes se habían curado y habían sido dados de alta hasta el jueves, y añadió que 70 personas seguían recibiendo tratamiento médico.



