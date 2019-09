Denuncia la Contraloría venezolana fraude de Guaidó contra de PDVSA

Denuncia la Contralora venezolana fraude de Guaid contra de PDVSA

La Contraloría General de Venezuela informó que abrirá un procedimiento administrativo contra Javier Troconis, quien fue nombrado por el diputado Juan Guaidó como 'Comisionado Presidencial para Gestión de Activos' venezolano en el exterior. Troconis, forma parte de la junta directiva de Citgo Holding Inc, y en el pasado febrero, fue señalado por el contralor general, Elvis Amoroso, de formar parte del desfalco que han hecho los enviados de Guaidó a la empresa propiedad de la estatal venezolana Petróleos de Venezuela (PDVSA). Amoroso recordó que Citgo tiene un valor de 34 mil millones de dólares, y expresó que fue "entregada" a la minera canadiense Crystallex por mil 400 millones de dólares, por concepto de un viejo litigio que data de 2008. También, el Contralor, explicó que se pudo evitar que Troconis recibiera 127 millones de dólares más" debido a que el comisionado de Guaidó pretendía cobrar ese monto para posteriormente transferírselo al diputado a sus cuentas en el exterior.



Ofrece el pueblo brasileño al de Cuba disculpas por el odio mostrado por Bolsonaro



El líder de la bancada del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, Paulo Pimenta, afirmó que su pueblo ofrece disculpas al de Cuba por las inadmisibles, inoportunas y agresivas declaraciones del presidente Jair Bolsonaro en las Naciones Unidas. Quiero en primer lugar ofrecer disculpas, en nombre de mi pueblo, al de Cuba por las agresiones gratuitas y sin moderación proferidas de manera inaceptables e inadecuadas por el presidente Jair Bolsonaro en la apertura de los debates de las Naciones Unidas en la mañana del pasado martes, declaró Pimenta a Prensa Latina.

También, el parlamentario señaló que 'lamentablemente que el mundo pudo ver aquello que los brasileños estamos viviendo, un presidente autoritario, que revela un profundo desprecio por Nuestra América, por nuestros pueblos, y no siente vergüenza al decir o declarar ser un aliado incondicional de Estados Unidos, y portarse como un lacayo de los intereses de Washington. Además, líder de la bancada del Partido de los Trabajadores de Brasil, Paulo Pimenta denunció que el mandatario de extrema derecha hizo un discurso en la apertura de la 74 sesión de la Asamblea de las Naciones Unidas, en Nueva York, que avergüenza al pueblo brasileño y a la diplomacia internacional.



Boris Johnson reta a la oposición británica a realizar una moción de censura



El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, retó a la bancada opositora del Parlamento de Westminster a realizar una moción de censura en su contra, luego de que el legislativo declarara “nula e ilegal” su decisión de suspender las actividades parlamentarias. Ya es hora de que este Parlamento acepte su responsabilidad, y es hora de que se quite del medio o presente un voto de no confianza en este Gobierno, afirmó Johnson en rueda de prensa. Por su parte, los opositores se niegan a realizar elecciones anticipadas hasta tanto no se retire la posibilidad de que el Reino Unido salga de la Unión Europea sin un acuerdo pactado. Mientras, Johnson insiste en su posición de realizar el brexit el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo con el bloque europeo; la mayoría de la Cámara de los Comunes se opone a la salida de la UE porque generaría un entorno diplomático hostil con Europa y ocasionaría graves impactos económicos en el país.

Rechaza China la aprobación por el Congreso de Estados Unidos de una ley sobre Hong Kong



China condenó hoy en los términos más enérgicos la aprobación de la llamada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong de 2019 en el Congreso de los Estados Unidos y ratificó su tolerancia cero a la injerencia en sus asuntos internos. En un breve comunicado, el gobierno chino se opuso a la ratificación de dicha normativa en los comités de la Cámara de Representantes y el Senado estadounidenses. También, días atrás, las autoridades de Beijing calificaron la presentación de esa ley como un acto injerencista y exigieron al Congreso norteamericano detenerla de inmediato. La citada Ley de Derechos Humanos y Democracia de Hong Kong aprobada por el Congreso de los Estados Unidos pide una evaluación anual de la autonomía de esa zona con la amenaza de imponer restricciones si los resultados son desfavorables.



Recibirá hoy Lula al juez que arrestó a Pinochet



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva recibirá hoy al exjuez español Baltasar Garzón, a quien se le recuerda por ordenar el arresto en Londres del exdictador chileno Augusto Pinochet a finales de 1998. Además, Garzón, estuvo a su cargo de la investigación de algunos delitos de relevancia en España, dialogará con Lula en una cárcel de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el exdirigente obrero cumple prisión política desde el 7 de abril de 2018. Durante una entrevista con el portal iG, el conocido jurista cuestionó todo el proceso que condenó al exsindicalista, señaló su parcialidad y afirmó que resulta objetivo de la persecución política. He dicho durante mucho tiempo que consideraba que Lula no solo estaba siendo tratado injustamente, sino que también era perseguido políticamente, recordó Baltasar Garzón en la entrevista.



Instan Irán y los signatarios de pacto nuclear del 2015 a preservarlo



Irán y los países signatarios de un acuerdo nuclear sellado en 2015, acordaron mantener esfuerzos para conservar ese pacto estimado un hito en las relaciones internacionales. Durante una reunión en las Naciones Unidas, citada hoy por medios internacionales, esa decisión recibió consenso entre los representantes de Irán, Alemania, Francia, China, Reino Unido y Rusia más la jefa de política exterior de la Unión Europea (UE). Al respecto, el canciller iraní, Mohammed Yavad Zarif, calificó de bueno el encuentro extraordinario entre ministros de Relaciones Exteriores de los firmantes del Plan Integral de Acción Conjunta o convenio nuclear. Mientras, la jefa de política exterior de la UE, Federica Mogherini, aseguró que todas las partes están comprometidas a preservar el pacto, y acotó que es cada vez más difícil. Francia, Gran Bretaña, Alemania, Rusia, China e Irán acordaron continuar los esfuerzos para mantener vivo el tratado, del cual Estados Unidos se retiró en mayo de 2018, a instancias del presidente Donald Trump.



