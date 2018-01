Denuncia Correa cerco mediático a campaña por el No contra la consulta popular

2018-01-26 07:57:10 / web@radiorebelde.icrt.cu

El líder de la Revolución Ciudadana, Rafael Correa, denunció un cerco mediático por parte del Gobierno de Ecuador y de los principales medios de comunicación públicos del país, que se han negado a transmitir las propagandas de la campaña por el No, de cara a la polémica consulta popular que se celebrará el próximo 4 de febrero, reportó Telesur.



No tenemos publicidad, recién hace dos días han salido las primeras cuñas por el NO porque el Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE) nos tenía bloqueados y apenas hemos logrado pasar spots de apenas 20 segundos, lamentó Correa.



Asimismo, el expresidente ecuatoriano señaló que los principales medios de comunicación han invisibilizado su participación en la campaña electoral por el No en la consulta popular y referendo.

Todos a romper el cerco mediático. A compartir los spots que el gobierno y ciertos medios NO quieren que veas. Si hicieran bien la pregunta, darías la respuesta correcta: ¡NO!

En la pregunta 2 #DilesNO. pic.twitter.com/f0qMOxJOKX — Rafael Correa (@MashiRafael) 23 de enero de 2018

Correa, además, cuestionó las interrogantes contenidas en la consulta y referendo impulsado por el presidente de Ecuador, Lenín Moreno, acerca de la Constitución y algunas leyes menores de la nación suramericana, y aseguró que si estas estuviesen formuladas correctamente, no cabría duda de cómo votar por el NO.



Los defensores del No, miembros del nuevo Movimiento Revolución Ciudadana, creado con desafiliados del oficialista Movimiento Alianza PAIS, y quienes respaldan y apoyan a Rafael Correa y los logros de sus 10 años de mandato, estiman que eliminar la postulación indefinida para la reelección en cargos públicos es un retroceso a los derechos de la población y una forma de impedir una posible postulación del exgobernante para las elecciones de 2021.



(Haciendo Radio)