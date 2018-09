Denuncia Cristina Fernández abusos judiciales en su contra

La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner denunció que la investigación por corrupción en su contra está llena de gravísimas irregularidades, publico el sitio digital Hispantv. Dado que los expedientes que me arma el juez Claudio Bonadío carecen de todo contenido jurídico, junto con mi defensa, dejamos debida constancia de las gravísimas irregularidades que registra este proceso, denunció en un escrito entregado por la exmandataria argentina al tribunal de Buenos Aires. También, la expresidenta señaló que la investigación dirigida deliberadamente en su contra no ha conseguido ni una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se le atribuyen y aseguró que pese a los abusos judiciales que sufre, se mantiene a disposición de la Justicia. En mi caso, tal violación se ve multiplicada pues soy perseguida simultáneamente en cuatro causas por la misma supuesta asociación ilícita, explicó la exmandataria, al criticar que está siendo juzgada por “un juez enemigo” o “un no juez”.



Recurrirá el PT a la ONU y a la Corte Suprema de Brasil por la candidatura de Lula



El portavoz del expresidente, Fernando Haddad aseguró que el Partido de los Trabajadores (PT) recurrirá a las Naciones Unidas y al Supremo Tribunal Federal de Brasil (STF) para asegurar la candidatura presidencial de Lula, publicó Prensa Latina. Hoy le expusimos al presidente Lula todas las posibilidades jurídicas a disposición y él tomó la decisión de, en primer lugar, pedirle a la ONU que se manifieste sobre la determinación de las autoridades brasileñas de desacatar la indicación del Comité de Derechos Humanos de esa organización y en segundo lugar, solicitar al STF pedidos de eliminar (orden judicial provisoria) tanto en la esfera electoral como en la esfera criminal, para asegurar su derecho de registrar la candidatura presidencial para las elecciones del próximo 7 de octubre, explicó Haddad. Según el también candidato a vicepresidente por la coalición El pueblo feliz de nuevo, señaló que Lula decidió continuar defendiendo su candidatura en respeto a la soberanía del pueblo de escoger el próximo presidente de la República de Brasil. El 1ro. de septiembre último, el Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil ignoró por mayoría de votos una decisión del Comité de Derechos Humanos de la ONU y vetó la candidatura presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva para las elecciones de octubre venidero. Ante esa injusticia cometida por el TSE contra los derechos de Lula y del pueblo que quiere elegirlo presidente de la República, el PT afirma que continuará luchando por todos los medios para garantizar su candidatura en las elecciones del 7 de octubre. Es una anulación política, basada en la mentira y en el arbitrio, como se hacía en tiempos de la dictadura, subrayó el texto y la denuncia del PT que serán presentados todos los recursos a los tribunales para que sean reconocidos los derechos políticos de Lula previstos en la ley y en los tratados internacionales ratificados por Brasil.



Sufre Japón los embates del tifón más fuerte en 25 años



El tifón Jebi llegó la tarde de este martes a las costas de la prefectura de Tokushima, en el oeste de Japón, como uno de los más fuerte que ha golpeado al archipiélago en 25 años, con fuertes lluvias y vientos que forzaron la cancelación de cientos de vuelos y el servicio de trenes, informó la agencia mexicana Notimex. Jebi golpeó la parte sur de la prefectura de Tokushima, alrededor del mediodía y más tarde hizo otra recalada cerca de Kobe, informó la Agencia Meteorológica de Japón. Debido a este sistema tropical de gran potencia, las autoridades emitieron recomendaciones y órdenes de evacuación en algunas zonas y también se ha visto afectado el transporte público, mientras las compañías aéreas cancelaron casi 600 vuelos nacionales y otros tantos internacionales que estaban programados para hoy. Además, ya se emitieron recomendaciones de evacuación para decenas de miles de viviendas e incluso órdenes de evacuación en algunas zonas, mientras algunas líneas férreas en las regiones de Kioto, Osaka y Kobe suspendieron sus servicios, lo mismo ocurrió con los trenes bala de la línea Shinkansen entre Hiroshima y Osaka.



Crecen en el Congo a 50 la cifra de muertos por el nuevo brote del virus del ébola



A 50 llegó el número de muertos confirmados con el virus del Ébola en la República Democrática del Congo (RDC). Según anunció hoy en su cuenta de Twitter el Ministerio de Salud en la víspera no se reportaron nuevos casos de fiebre hemorrágica, por lo que el conteo quedó en 120, de ellos 90 confirmados y 30 probables. El número de fallecidos por el virus del ébola, la décima en el Congo desde que se descubrió la enfermedad en 1976, llegó a 80 si a los confirmados se suman los probables, un término para definir pacientes que estuvieron en contacto con casos comprobados, pero sin los correspondientes exámenes de laboratorio. Las autoridades sanitarias dieron cuenta que se curaron otras cinco personas, elevando el balance a 25 desde que se declaró el brote el pasado primero de agosto en Mangina, una localidad rural de la provincia de Kivu del Norte, en la zona noreste de la República Democrática del Congo.



Cae la popularidad del presidente de Francia



El presidente de Francia, Emmanuel Macron, perdió 10 puntos de popularidad en el verano, y apenas muestra un 31 por ciento de aceptación. Según un sondeo divulgado hoy realizado por el Instituto Ifop-Fiducial y publicada en Paris Match y Sud Radio, indicó que se trata del nivel más bajo desde que inició su mandato en mayo de 2017.Asimismo, la popularidad de Macron se ubica por debajo de la de su predecesor, François Hollande, quien tras 16 meses de gobierno tenía un 32 por ciento de aceptación. El descalabro sufrido por el mandatario galo se debe, según la encuesta, a una decepción de muchos franceses respecto a su personalidad, así como a hechos como la reciente dimisión del popular ministro de Transición Ecológica, Nicolas Hulot, quien se declaró desencantado por no poder hacer más por el medio ambiente.



Abren puente aéreo para facilitar el retorno de los emigrantes venezolanos



El presidente venezolano, Nicolás Maduro, anunció la próxima apertura de un puente aéreo para facilitar el regreso al país de los emigrantes venezolanos que se encuentran en dificultades económicas, reportó el sitio digital Rusia Today. Cuenten con nosotros porque el puente aéreo está ordenado y funcionando para que vuelvan a la Patria, declaró la víspera el Jefe de Estado, en una alocución transmitida por el canal del Estado. En días pasados, un grupo de inmigrantes venezolanos regresaron al país procedente de Perú, luego de haber solicitado ayuda a la representación diplomática de Caracas en Lima, y la mayoría de ellos alegó condiciones laborales precarias y expresó su deseo de regresar a su país. La víspera circularon videos por redes sociales de un grupo de venezolanos en Lima que también acudieron a la embajada para solicitar su repatriación y se censaron en el llamado Plan Vuelta a la Patria, este puente aéreo se habilitará para toda la región. En otros países se está desarrollando una campaña de xenofobia y persecución contra el pueblo de Venezuela, creando un escándalo para justificar una intervención en el país, denunció el presidente Nicolás Maduro en su alocución televisiva.



