Denuncia juez argentino la persecución ordenada por Mauricio Macri

Denuncia juez argentino la persecucin ordenada por Mauricio Macri

2019-06-19 07:57:28 / web@radiorebelde.icrt.cu

El juez argentino Alejo Ramos Padilla, quien investiga una red de espionaje ilegal, denunció ser víctima de una persecución, presuntamente ordenada por el presidente Mauricio Macri. El abogado Ramos Padilla presentó la denuncia ante el Consejo de la Magistratura, que tiene a su vez una denuncia impulsada por el Gobierno contra el magistrado por supuesto mal desempeño en la causa que investiga una red de espionaje ilegal en la que está imputado y declarado en rebeldía el fiscal Carlos Stornelli. El abogado y padre del juez Padilla, presentó denuncias contra dos integrantes del Consejo de la Magistratura, el senador Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Macri para las elecciones de octubre, y al representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques. A partir de esa fecha, “mi defendido ha sido objeto de todo tipo de ataques por parte del Poder Ejecutivo, sus aliados políticos y los medios afines al Gobierno que se vienen incrementando a partir del avance del proceso electoral”, señala la denuncia interpuesta por el padre del juez Padilla. El juez Alejo Ramos Padilla, investiga una red de espionaje ilegal en el que participarían varias estructuras del Estado, incluidos funcionarios judiciales, agentes de inteligencia y ahora al menos un periodista.



Investiga la justicia venezolana los hechos de corrupción de la oposición



Miembros de la oposición venezolana asociados a las acciones para deponer por vías anticonstitucionales al gobierno legítimo de Nicolás Maduro se encuentran hoy en la mira de la justicia por hechos de corrupción. El Ministerio Público de Venezuela anunció el comienzo de una investigación penal contra dos individuos vinculados a manejos turbios de fondos asignados para supuestamente asistir a venezolanos emigrados a Colombia. A través de la denuncia efectuada por el medio digital Panam Post, las autoridades venezolanas conocieron de la apropiación de esos capitales por parte de Rossana Barrera y Kevin Rojas, designados para manejar dichos recursos por el diputado Juan Guaidó, informó el fiscal general Tarek William Saab en rueda de prensa. Los implicados en la red delictiva falsificaron facturas para simular que pagaban hoteles donde se alojaban venezolanos en la ciudad colombiana de Cúcuta, cuando en realidad los gastos corrieron a cargo de la Agencia de las Naciones Unidas ONU para los Refugiados, explicó Saab. Además, el Fiscal General agregó que inflaron el número de militares desertores de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con el fin de justificar los desembolsos, que se habrían utilizado para fines personales, como la compra de apartamentos, bebidas alcohólicas, pago de servicios a prostitutas y financiar actos desestabilizadores en Venezuela. Asimismo, Tarek William Saab señaló que esos fondos son direccionados desde Venezuela, por lo cual corresponde a las autoridades nacionales investigar, tanto la procedencia como los fines de este dinero. El Ministerio Público imputará a Rossana Barrera y Kevin Rojas por los delitos de legitimación de capitales, corrupción y asociación para delinquir, declaró a la prensa el fiscal general Tarek William Saab.



Afronta el Partido Conservador británico su tercera votación para elegir el sustituto de Theresa May



Los cinco candidatos al liderazgo del Partido Conservador británico y la jefatura del Gobierno afrontan hoy la tercera ronda de votaciones en las elecciones internas del partido, donde el exministro de Exteriores, Boris Johnson, parte como favorito frente al actual titular, Jeremy Hunt. En la segunda votación realizada la víspera, Johnson amplió su ventaja como favorito a suceder a Theresa May, al obtener 126 votos, más que sus tres siguientes rivales juntos, Jeremy Hunt, que logró 46, Gove, 41, y Stewart, que recibió 37 apoyos, mientras el único candidato de una minoría étnica, Sajid Javid, que sumó el mínimo de 33 votos de respaldo. El ganador de estas elecciones primarias, que se dará a conocer a finales de julio, heredará la jefatura de Gobierno que dejará vacante May y pasará a dirigir el complejo proceso de salida de la Unión Europea (UE). En cuanto a su posición sobre el 'brexit' o salida del Reino Unido de la UE, Johnson propone dejar este bloque europeo el próximo 31 de octubre con o sin acuerdo, mientras que Stewart advierte de que la Cámara de los Comunes detendrá cualquier intento de abandonar el bloque de forma no negociada. Mientras, Hunt cree que un nuevo equipo negociador puede reconducir el diálogo con Bruselas y propone cambios a la controvertida cláusula de seguridad para Irlanda del Norte, y Gove es partidario de eliminar esa salvaguarda y defiende un acuerdo de libre comercio con la UE similar al que el bloque mantiene con Canadá; y Javid confía en dejar el bloque en la fecha límite prevista. Los cinco candidatos se sometieron anoche a un debate televisivo en la BBC en el que no hubo un claro ganador, si bien Johnson fue el más radical en su enfoque del 'brexit' al asegurar que solo abordaría con Bruselas el estatus de la frontera irlandesa una vez el Reino Unido esté fuera del club comunitario.



Comparecerá hoy el exjuez Sergio Moro ante el senado brasileño por posible imparcialidad en juicio contra Lula



El cuestionado exjuez Sérgio Moro, Ministro de Justicia y Seguridad Pública, podría explicar hoy ante el Senado de Brasil el intercambio de ilegales y comprometedores mensajes que salieron a la luz pública y ponen en duda su imparcialidad en el juicio contra Luis Ignácio Lula da Silva. De asistir, Moro al senado, quien condenó al expresidente Lula por supuestos actos de corrupción, sería escuchado en la Comisión de Constitución y Justicia, en la cual estuvo en el pasado marzo para exponer sobre el paquete anticrimen enviado al Congreso. Al respecto, la presidenta de la comisión, Simone Tebet, precisó que el exjuez Sergio Moro fue invitado y decidió comparecer ante el Senado tras ser informado de que la Comisión de Constitución y Justicia, inevitablemente, votaría los requerimientos presentados por los parlamentarios que desean atender sus argumentos. De acuerdo con la titular de la comisión, la audiencia con Moro será abierta a los 81 senadores que deseen participar y no solo a los miembros de la comisión. Recientemente el sitio digital The Intercept publicó tres reportajes sobre inéditas conversaciones del exjuez Sergio Moro con fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato para incriminar a Lula. Estas revelaciones del grupo de periodistas, liderados por el bloguero, abogado y comunicador estadounidense Gleen Greenwald, revelan cómo la Lava Jato no resulta una acción jurídica, sino una operación política fuera de la ley.



Venezuela recibe visita de alta comisionada de la ONU para DD.HH.



Venezuela recibirá hoy la visita de la alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, en respuesta una invitación del presidente Nicolás Maduro. En un reciente comunicado emitido por la Cancillería, el Gobierno venezolano aseveró que Bachelet podrá constatar los amplios e históricos esfuerzos del Ejecutivo para promover y garantizar los derechos del pueblo venezolano. La presencia de la expresidenta chilena permitirá profundizar los mecanismos de cooperación, asistencia y diálogo constructivo entre el Gobierno bolivariano y la Oficina a su cargo para consolidar los logros alcanzados por el modelo revolucionario y superar los desafíos que aún persisten en esta materia.



Rusia y China bloquearon una iniciativa de EEUU para detener la entrega de combustible a Corea del Norte



Rusia y China bloquearon una iniciativa de Estados Unidos que apuntaba a detener las entregas de combustible a Corea del Norte, a quien Washington acusa de exceder su techo anual para 2019, dijeron fuentes diplomáticas. Hace una semana, Estados Unidos acusó a Corea del Norte, a través de un informe, de haber violado el límite impuesto por las Naciones Unidas a las importaciones de combustible mediante docenas de transferencias de barco a barco realizadas este año. El límite a las importaciones de combustible se encuentra entre una serie de duras sanciones adoptadas por el Consejo de Seguridad de la ONU en respuesta a los misiles balísticos de Corea del Norte y sus pruebas nucleares.



