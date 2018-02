Denuncia Lavrov mito de la amenaza omnipotente de Rusia

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció el mito irracional que propaga Occidente acerca de la omnipotente amenaza que el país eslavo representa para el resto de las naciones.



Lavrov recordó cómo en los años noventa, cuando la Unión Soviética se desintegró, dominó la visión de que Moscú era un aprendiz al que se debía educar sistemáticamente, conforme a los estándares occidentales.



Según Lavrov, ahora es muy popular el mito irracional sobre la amenaza rusa, cuyas huellas tratan de encontrar por todas partes, desde la salida británica de la Unión Europea hasta el referéndum independentista catalán.



Sobre la imputación de trece ciudadanos rusos por presunta injerencia en las elecciones presidenciales estadounidenses de 2016, Lavrov afirmó que esos alegatos no tienen fundamento.



Lavrov subrayó que se multiplican las acusaciones y las declaraciones, pero hasta que no se vean pruebas, todo será infundado, y se remitió al reconocimiento por el vicefiscal general de Estados Unidos de que no tienen evidencias.



En sus valoraciones durante la Conferencia de Seguridad que sesiona hasta mañana en la ciudad alemana de Múnich, Lavrov emplazó a la Unión Europea (UE) a colaborar con Rusia para renovar el sistema de relaciones internacionales, sobre la base del papel coordinador central de la ONU.



Lavrov subrayó que Moscú quiere que la UE esté unida y que se guíe por los intereses de sus países miembros, como a la hora de tomar decisiones sobre los suministros de hidrocarburos, y hacerlo desde posiciones pragmáticas y comerciales o bajo la influencia de ideas político-ideológicas.



Lavrov aludía así a las presiones de Estados Unidos y sus aliados dentro de la UE, para impedir la construcción de un gasoducto que aumentaría los suministros de gas ruso al bloque comunitario.



El canciller de Moscú confirmó su apoyo a una cooperación entre su país, la UE, Estados Unidos y China, para respaldar la creación de una arquitectura de seguridad en Oriente Medio.



Lavrov acogió así la idea del presidente de la Conferencia de Munich sobre Seguridad, Wolfgang Ischinger, y sugirió que ese enfoque puede aplicarse al Golfo Pérsico.



La cita en Munich es un evento anual que reúne desde mil 963 a destacados mandatarios de las principales potencias mundiales y a diplomáticos, militares, empresarios, científicos y activistas de decenas de países.



(Noticiero Nacional de Radio)