Denuncia la OMS la falta de fondos para combatir el ébola en el Congo

Denuncia la OMS la falta de fondos para combatir el bola en el Congo

2019-06-20 07:16:41 / web@radiorebelde.icrt.cu

Medios internacionales reflejan que la petición de fondos lanzada por la Organización Mundial de la Salud para combatir el brote de ébola en la zona noreste de República Democrática del Congo no ha recibido la respuesta esperada y los compromisos no alcanzan siquiera para cubrir la mitad de las necesidades, un déficit que la agencia ha considerado 'crítico' habida cuenta de las crecientes necesidades. El Ministerio de Sanidad de la República Democrática del Congo cifra en al menos 2.181 el número de casos de ébola detectados desde que comenzó el brote, con una cifra de fallecidos que ronda ya los 1.500. Aunque los contagios se circunscriben básicamente a las provincias congoleñas de Ituri y Kivu Norte, la semana pasada también se detectaron los primeros casos en Uganda. El director general de la OMS visitó recientemente la zona y, a su vuelta a Ginebra, ha expuesto los restos de una crisis para la que ha reclamado una mayor implicación. 'La cooperación política debe llegar de todas las partes y cruzar fronteras', ha subrayado. Tedros llamó a la movilización en República Democrática del Congo, pero también hay recordado que hay una 'responsabilidad global' para contener un brote de ébola que es ya el más mortífero de la historia en el país africano.



Prosigue la Alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos su visita a Venezuela



La alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, prosigue hoy la visita oficial a Venezuela, considerada por el Gobierno bolivariano como una oportunidad para reforzar la cooperación. Durante un diálogo sostenido la víspera entre el canciller Jorge Arreaza y la representante del Sistema de Naciones Unidas, el jefe de la diplomacia expuso los principales daños causados a los venezolanos como consecuencia del bloqueo económico impuesto por Estados Unidos. Arreaza recalcó que la visita de la representante del órgano multilateral al país sudamericano demuestra el avance en los intercambios bilaterales, en momentos en los cuales el unilateralismo atenta contra las naciones. Al respecto, precisó que en el encuentro examinaron los desafíos de Venezuela en materia de derechos humanos, y detalló que las autoridades esperan las recomendaciones de Bachelet y su equipo, en aras de rectificar y preservar los derechos de los nacionales. Por otra parte, Arreaza añadió que la alta comisionada cumplirá una amplia agenda hasta el viernes, durante la cual establecerá encuentros con voceros del Gobierno, la oposición, la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), los órganos de justicia y la Asamblea Nacional (parlamento en desacato). En ese sentido, el presidente de la ANC, Diosdado Cabello, precisó que en su reunión con Bachelet expondrá 'el odio visceral de la derecha al pueblo venezolano que se identifica con la Revolución Bolivariana'.

Canciller de #Venezuela analiza con Bachelet el impacto del bloqueo de #EEUU https://t.co/Pef4LhvvAO



El canciller resaltó que el modelo de DD.HH. de Venezuela "es antineoliberal, antiprivatizador y poner por encima siempre al ser humano" pic.twitter.com/m038OrwX28 — teleSUR TV (@teleSURtv) 20 de junio de 2019

Compareció exjuez Sergio Moro ante el senado brasileños con evasivas y ataques a la prensa



El Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil consideró que el cuestionado exjuez Sergio Moro ensayó su discurso, con evasivas y ataques a la prensa, al comparecer la víspera en el Senado sobre las conversaciones divulgadas por el sitio The Intercept sobre las maniobras de Moro con los fiscales de la operación anticorrupción Lava Jato para incriminar a Lula. Discurso ensayado, evasivas y memoria selectiva, ese fue el guión del testimonio del ministro de Justicia, Sergio Moro, quien asistió a la Comisión de Constitución y Justicia (CCJ) del Senado, para tratar las denuncias del sitio web The Intercept Brasil, indicó el Partido de los Trabajadores en su página oficial. Según señaló la página oficial del PT, que Moro dejó sin respuesta las preguntas inconvenientes formuladas por los senadores que pretendían aclarar las acusaciones traídas a la luz por The Intercept sobre los mensajes intercambiados entre Moro, quien debía juzgar los procesos de la operación anticorrupción Lava Jato, y los responsables de la acusación, lo que constituiría colusión. Por otro lado, el senador Humberto Costa, del PT, en su intervención declaró, Moro, usted engañó a millones de brasileños... Pida disculpas y tenga la humildad de pedir su dimisión, pues no cabe a una persona con todas esas acusaciones graves ser jefe de la Policía Federal. A lo largo de más de seis horas de audiencia, Moro insistió que no se acuerda de los mensajes revelados por el The Intercept, al tiempo que reiteraba que el contacto entre el juzgador y partes del proceso eran normales, indica la organización política. También, el exjuez Moro esquivó varias veces de responder si autorizaba a la aplicación Telegram divulgar la totalidad de los archivos de sus mensajes que podrían estar almacenados en el servidor. Las comprometedoras conversaciones filtradas por el portal digital revelan que Moro, cuando se desempeñó como juez federal, actuó con parcialidad al condenar en 2017 al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a nueve años y medio de cárcel por supuesta corrupción y lavado de dinero.



Para Lula, los vientos comenzaron a girar tras escándalo de Moro



El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva está convencido hoy de que los vientos comenzaron a girar, ante las irrefutables pruebas reveladas por el sitio The Intercept sobre la conducta y parcialidad del exjuez Sérgio Moro. Así lo afirmaron la presidenta del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffman, y el líder del Movimiento de los Trabajadores Sin Techo, Guillermo Boulos, quienes visitaron a Lula en la sede de la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, donde el exdirigente obrero permanece preso político desde hace 438 días, destaca Prensa Latina.



Afirma Irán haber derribado un dron estadounidense en su territorio



Irán anunció hoy el derribo de un 'dron espía estadounidense' que violó su espacio aéreo, en un contexto de tensión creciente en el estrecho de Ormuz que hace temer el estallido de un conflicto abierto entre Estados Unidos y la República Islámica. El dron, un modelo Global Hawkdel fabricante estadounidense Northrop Grumman fue derribado en las primeras horas de este jueves por encima de la provincia costera de Hormozgán, en el sur del país, según señaló un comunicado de los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico de Irán. El aparato fue derribado por un 'misil' de la fuerza aeroespacial de los Guardianes, sobre el mar frente al monte Mobarak, después de haber violado el espacio aéreo iraní, agrega el texto sin dar más precisiones. Este incidente se produce en un contexto de agudización de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, y la provincia de Hormozgán que bordea el estrecho de Ormuz, y que está considerado un paso estratégico para el abastecimiento mundial de petróleo. Por otro lado, las fuerzas armadas estadounidenses intensificaron desde la víspera sus acusaciones contra Irán, al que acusan del ataque contra dos barcos cisterna registrado la semana pasada en el mar de Omán. Mientras, que Irán niega cualquier implicación en estos ataques e insinúa que podría tratarse de un montaje de Estados Unidos para justificar el uso de la fuerza en su contra.



Central obrera confirma paro nacional pese a ilegalización en Perú



La Confederación General de Trabajadores del Perú (CGTP) convocó a un paro nacional para este jueves, ya que rechazaron el quinto objetivo de la Política Nacional de Competitividad y Productividad que abarca la parte laboral, que consideran que deja a un lado los derechos de los trabajadores. Según informó la presidenta de la CGTP, Carmela Sifuentes, "nos oponemos a esta forma de política que el gobierno está dando sin respeto a los derechos de los trabajadores y trabajadoras". "No se ha consultado, a pesar que se tiene actas, que se debería consultar al Consejo Nacional de Trabajo. Es un nefasto decreto supremo con este pedido porque va a quitar todo derecho a los jóvenes", sostuvo Sifuentes, según Telesur. La dirigente informó que este decreto "indica que los jóvenes no tendrán un trabajo fijo, estable, sino que se crearán nuevos regímenes, los cuales ya tenemos muchísimos". La funcionaria ratificó que, con esta normativa "se pretende disminuir las vacaciones de 30 días, la CTS, y principalmente puede ser despedido cualquier trabajador o trabajadora sin que pueda ir Poder Judicial, el trabajador ya no tendrá ese derecho".



(Haciendo Radio)

Del Autor