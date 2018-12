Denuncia la ONU plan de ataque contra los líderes sociales en Colombia

El relator especial de las Naciones Unidas para Derechos Humanos, Michel Forst denunció que existe un patrón en el asesinato de los líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia, publicó Telesur. Hay un patrón de ataque contra los defensores y defensoras de los Derechos Humanos, y se ve la gravedad, cuando se escuchan los testimonios, cuando se ve el número de asesinatos, de amenazas por parte de diferentes actores, ahí se siente el temor y es mi forma de mostrar que hay un patrón de ataques sistemáticos. Y le pondremos fin a esos ataques, expresó Forst



Rechazan organizaciones de Derechos Humanos y sociales de argentina el decreto del Gobierno que habilita a los efectivos a usar las armas de fuego



Prensa Latina reportó que la reciente resolución del Gobierno argentino que habilita el empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas de Seguridad, genera hoy el rechazo de grupos de derechos humanos y sociales que alertan sobre las futuras consecuencias. Organismos defensores de los Derechos Humanos, organizaciones sociales y fuerzas políticas rechazaron la llamada 'Doctrina Chocobar', que toma el nombre de un caso reciente, en que el policía Luis Chocobar, quien mató por la espalda a un delincuente de 18 años mientras huía, por lo que enfrentará en pocas semanas un juicio oral acusado de homicidio.



Anunciará hoy el gobierno francés la suspensión de la subida de los precios en los carburantes



EFE informó que el Gobierno francés va a anunciar hoy que renuncia a una nueva subida de los impuestos sobre los carburantes a partir de enero, que fue la primera de las reivindicaciones de los 'chalecos amarillos' cuyas protestas han derivado en una crisis social sin precedentes. Fuentes del Ejecutivo citadas por los medios de comunicación indicaron que será el primer ministro, Edouard Philippe, el que va a comunicar 'una moratoria' de ese incremento fiscal en un encuentro esta mañana con su grupo parlamentario en la Asamblea Nacional.



Cobra fuerza en Londres la campaña para realizar otro referendo sobre el Brexit



La agencia mexicana Notimex reflejó que la campaña para un segundo referendo sobre el Brexit o salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), encabezada por políticos de izquierda y derecha, empieza a ganar fuerza ante el descontento generalizado por el acuerdo alcanzado por la primera ministra Theresa May con Bruselas. Los impulsores de la campaña son las oreganizaciones 'The People's Vote' (El voto de la gente) y 'Final Say' (Última palabra) que recaudaron casi un millón 500 mil firmas que fueron entregadas a la May.



