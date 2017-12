Denuncia Rusia que Estados Unidos entrena terroristas para desestabilizar a Siria

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, Valeri Guerasimov, denunció que Estados Unidos entrena a combatientes sirios en las bases que el Pentágono ha desplegado en el país árabe.



A juicio de Guerasimov, después de pasar por el entrenamiento, los grupos terroristas adiestrados por asesores estadounidenses toman nombres diferentes, pero su meta se mantiene y es la desestabilización de la situación en Siria.



Entrevistado por el diario Komsomólskaya Pravda, Guerasimov precisó que los terroristas que antes habían luchado con el Estado Islámico, están pasando un curso de entrenamiento en la base estadounidense en Al Tanaf, en el sur sirio.



Guerásimov aseguró que la intención estadounidense en Siria jamás fue la de derrotar al Estado Islámico y recordó que los grupos armados de ese movimiento yihadista fueron liderados por cabecillas entrenados por instructores de varios países de Oriente Medio y Occidente.



En línea con las evaluaciones del jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Rusia, el politólogo Serguéi Sudakov comentó que Estados Unidos invierte cantidades muy grandes de dinero en la creación de las llamadas "unidades de resistencia", para utilizar a esos grupos como un partido de revancha en Siria.



Eso se debe a que Washington no puede aceptar el hecho de que Moscú haya obtenido una victoria abrumadora sobre el terrorismo en el país árabe, según afirmó Sudakov en una entrevista a la agencia noticiosa Sputnik.







Sudakov añadió que el gobierno de Donald Trump tampoco admite que Rusia fortaleciera sus posiciones en Oriente Medio, mucho menos cuando existe un grupo de cinco países en la región: Israel, Irán, Arabia Saudita, Siria y Turquía, con los que, al parecer, es imposible mantener relaciones buenas al mismo tiempo y Vlamidir Putin lo ha logrado.



Para Sudakov, Estados Unidos tratará de hacer que la crisis siria pase a la fase de guerrilla dilatada, para crear focos de tensiones de manera permanente, desestabilizar la situación y que la victoria de Rusia sobre el terrorismo no sea definitiva.



Sin embargo, el analista aseguró que Washington no logrará sus objetivos y destacó que la inteligencia rusa ya dispone de esa información, por lo que los terroristas pronto encontrarán su destino.



El presidente Vladímir Putin ya advirtió que, en caso de reincidencias de actividades terroristas, Moscú apoyará con su Fuerza Aeroespacial las acciones del Ejército sirio.



Con ese fin y a partir de un acuerdo con el gobierno de Bachar al Assad, Rusia decidió emplazar bases militares permanentes en las localidades sirias de Tartus y Hemeymim.



El pasado 11 de diciembre, Putin ordenó la retirada del contingente ruso desplegado en Siria, luego de constatar la derrota de las fuerzas del Estado Islámico.



Ahora, la principal misión antiterrorista que queda por cumplir en Siria es la derrota del Frente al Nusra, declaró este miércoles el ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov.



