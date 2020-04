Denuncia Rusia que las sanciones de EEUU frenan la lucha contra la Covid-19 en Cuba

2020-04-16 09:59:03 / web@radiorebelde.icrt.cu

Las sanciones utilizadas para evitar que los países reciban ayuda médica destinada a combatir el nuevo coronavirus son completamente inaceptables, afirmó el ministro de Relaciones Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, al denunciar las acciones de Estados Unidos para bloquear los suministros a Cuba. Las sanciones unilaterales deben considerarse ilegítimas en sí mismas, Lavrov, y señaló que se vuelven “inmorales e inhumanas” cuando se utilizan para obstaculizar a los países que luchan por contener el COVID-19. Al hablar con periodistas de varios países durante una videoconferencia en Moscú, el canciller ruso recordó que el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, instó a que se eliminen las restricciones económicas que puedan impedir la lucha mundial contra la pandemia. También LAVROV se refirió al incidente en el que Estados Unidos bloqueó el equipo médico destinado a Cuba que había enviado el empresario chino Jack Ma, y criticó los esfuerzos de Washington por “desacreditar” a los médicos cubanos que trabajan en docenas de países para ayudar a contener la pandemia



Asciende a 133 mil 694 los muertos por el nuevo coronavirus en el Mundo



La cifra de contagios por COVID-19 en el mundo llegó este miércoles a dos millones 50 mil 811, mientras que los fallecimientos suman 133 mil 694, según el informe de la Comisión Nacional de Salud de China y de la Organización Mundial de la Salud. Según el informe, Estados Unidos continúa como el país con más contagios y muertes relacionadas con el COVID-19, sumando un total de 63 mil 359 y 28 mil 364, respectivamente. España es el segundo país del mundo con más contagios, al sumar 177 mil 633, de los cuales 27 mil 538 forman parte del personal sanitario del país, precisó el Ministerio de Sanidad español, y los decesos llegaron a la cifra de 18 mil 579. Italia es el tercer lugar del mundo con el mayor número de contagios, registrando un total de 165 mil 155; sin embargo, es la segunda nación con más muertes causadas por COVID-19, sumando un total 21 mil 645, de las cuales 578 ocurrieron durante las últimas 24 horas. Asimismo, durante el último día se confirmaron 71 mil 334 nuevos contagios en todo el orbe y siete mil 155 decesos, mientras que el total de personas recuperadas en el mundo es de 501 mil 260, reveló el informe. También, los datos de la Comisión Nacional de Salud de China y la Organización Mundial de la Salud mostraron que la tasa de personas recuperadas en el mundo es de 24 coma 4 por ciento, superior a la tasa de letalidad que se ubica en 6 coma 5 por ciento.



Critica Europa decisión de Estados Unidos de suspender sus fondos a la OMS



La Unión Europea (UE) y varios de sus miembros de manera individual criticaron la decisión de Estados Unidos de suspender su aporte financiero a la Organización Mundial de la Salud en plena crisis por la COVID-19. A través de su cuenta en la red social Twitter, el alto representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, calificó de injustificable la acción del presidente Donald Trump, y abogó por la unidad como única arma efectiva para acabar con el nuevo coronavirus. Lamento profundamente la decisión de Estados Unidos. No hay razón que justifique este paso en un momento en el que se necesitan todos los esfuerzos para contener y mitigar la pandemia, escribió el político español. Por su parte, el ministro alemán de Asuntos Exteriores, Heiko Maas, condenó el comportamiento de TRUMP, y señaló que culpar a otros no ayuda, debemos trabajar en estrecha colaboración contra la COVID-19. Mientras, el Reino Unido aseguró que no dejará de aportar fondos a la OMS, cuya labor considera imprescindible para liderar la respuesta sanitaria global contra el nuevo coronavirus.



Reitera el canciller de Venezuela el llamado a que cesen las sanciones de Washington contra varios países del orbe



El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, reiteró el llamado al cese de las medidas ilegales implementadas por el gobierno de Estados Unidos contra diversos países, ante la pandemia de COVID-19 que amenaza al mundo. A través de un mensaje difundido en la red social Twitter, Arreaza publicó un documento del experto en Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, Juan Pablo Bohoslavsky, quien exige suspender las mal llamadas sanciones de Washington. 'Experto independiente sobre Deuda Externa y Derechos de las Naciones Unidas se une a las voces autorizadas que demandan suspender urgentemente las sanciones para permitir el acceso a suministros médicos y evitar una mayor propagación de la pandemia de COVID-19', escribió Arreaza en la red social. Por otro lado, Bohoslavsky manifestó que las medidas unilaterales no deben obstaculizar la obligación de los Estados de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos y los esfuerzos mundiales para combatir el nuevo coronavirus.



Reclama eurodiputado español a Trump fin de hostilidad contra Cuba



El eurodiputado español Manu Pineda envió una carta al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reclamar el fin del bloqueo económico, comercial y financiero a Cuba, acto que calificó de agresivo e ignominioso. En su misiva al mandatario norteamericano, Pineda denunció que, en medio de la terrible crisis sanitaria mundial causada por el nuevo coronavirus, ese cerco es la causa de que no puedan llegar suministros médicos a Cuba, aumentando un sufrimiento que podría evitarse. Cuba se ve forzada a desarrollar su potencial científico, y la solidaridad con otros, en unas difíciles condiciones y un entorno hostil bajo un agresivo bloqueo que Estados Unidos impone incluso a terceros países y a empresas multinacionales, con el fin de ahogar su economía y doblegar su voluntad, señaló el texto de Pineda. 'Señor presidente, los ciudadanos norteamericanos no deberían soportar el viento de la guerra, la sombra de la indignidad, el negro oprobio de la agresión y la mentira, el espectro y la pólvora de un bloqueo inhumano que sólo ha llevado sufrimiento a Cuba y vergüenza a los Estados Unidos', concluye la carta a Trump del eurodiputado español Manu Pineda.



Alertan expertos sobre el alcance de la crisis económica en Estados Unidos



Tras una avalancha de datos negativos, varios expertos alertaron hoy sobre el alcance de la crisis económica en Estados Unidos, el país más golpeado por la epidemia de la COVID-19. Este miércoles se reportó que las ventas minoristas cayeron un 8,7 por ciento en marzo, el mayor descenso desde que se comenzó a registrarse ese indicador en 1992, en tanto la producción industrial se contrajo un 5,4, la peor cifra desde enero de 1946. La economía del país está en ruinas, afirmó Chris Rupkey, del banco Mufg, en declaraciones a la televisora CNBC, mientras, que Jon Hill, del Banco de Montreal, expresó que esos datos aumentan la preocupación sobre una profunda depresión en Estados Unidos. En sentido, también se pronunció profesor de la Universidad Loyola Marymount en Los Ángeles, Sung Won Sohn, quien estimó que la economía norteamericana está en caída libre. Por otro lado, Goldman Sachs, el Producto Interno Bruto de Estados Unidos, el más grande del mundo, caerá un 35 por ciento en el segundo trimestre de 2020, aunque JP Morgan elevó la cifra a un 40 por ciento. En apenas tres semanas, en Estados Unidos más de 16 millones de trabajadores presentaron reclamos por beneficios de desempleo, un número superior a los contabilizados en la Gran Recesión.



Recibe provincia china en frontera con Rusia ayuda de Hubei para enfrentar al nuevo coronavirus



La provincia china de Hubei envió tres aviones cargados con suministros médicos a la provincia de Heilongjiang, en la frontera con Rusia, que afronta una presión creciente por los casos importados de la COVID-19. Las aeronaves, transportan trajes de protección, mascarillas N95 y respiradores, y aterrizaron en Harbin, la capital provincial. En cuanto se desató el brote de la COVID-19, Heilongjiang envió a Hubei más de mil profesionales médicos para ayudar a tratar a los pacientes, además de aportar grandes cantidades de suministros médicos y alimentos. Hasta el miércoles, la provincia china fronteriza con Rusia, Heilongjiang había reportado 354 casos importados confirmados y 50 casos asintomáticos.



Insta Lula al gobierno de Brasil poner dinero para enfrentar Covid-19



El expresidente Luiz Inácio Lula Da Silva instó al gobierno de Jair Bolsonaro a poner dinero nuevo en el mercado para enfrentar la crisis de la COVID-19, que ya supera las mil 700 muertes en Brasil. 'Hay que poner dinero nuevo. No podemos permitir que las autoridades gubernamentales gasten todas nuestras reservas internacionales', en medio de la pandemia, afirmó Lula durante un debate sobre el papel del Partido de los Trabajadores en la lucha contra la crisis del nuevo coronavirus. 'No veo otra salida para Brasil si el Gobierno no toma la decisión de producir nuevo dinero y ampliar su base monetaria y poder invertir ese capital en obras públicas, en reconversión industrial y en pequeñas y medianas empresas, para que no haya despidos', apuntó Lula. Además, de Lula, participaron en el debate la presidente del Partido de los Trabajadores, Gleisi Hoffmann, y los líderes del partido en la Cámara de Diputados, Enio Verri, y en el Senado, Rogério Correia.



