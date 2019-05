Denuncian mentiras de los grandes medios sobre Venezuela

Anya Parampil trabaja para The Grayzone, un canal de noticias en YouTube.



Los medios de comunicación están mintiendo sobre la situación en Venezuela, denunció la periodista independiente Anya Parampil, entrevistada por Fox News, considerada el corazón de la derecha mediática en Estados Unidos y la cadena favorita de Donald Trump.



Un vídeo sobre las declaraciones de Parampil a Fox News se ha hecho viral en las redes sociales y encontrado eco en órganos de prensa internacionales, por las valoraciones de la reportera sobre el daño de las sanciones económicas de Estados Unidos a los venezolanos y su advertencia de que Trump está de camino hacia otra guerra por petróleo.



Parampil aconsejó a Trump desde Fox News que despida de su gobierno al secretario de estado, Mike Pompeo, al enviado especial para Venezuela, Elliot Abrams, y al consejero de seguridad nacional, John Bolton, por orquestar una sarta de mentiras sobre la realidad en el país sudamericano. En sus comentarios a Fox News, Parampil recalcó que si Trump de verdad quiere obtener el reconocimiento de los estadounidenses debería, como lo hacía en su reality show televisivo, votar por la salida de Pompeo, Abrams y Bolton, porque le mienten constantemente y podrían llevarlo entrar en un nuevo desastre, al iniciar una guerra por petróleo en Venezuela.





Anya Parampil en una entrevista realizada por Russia Today.



Parampil insistió en que Trump evite el mismo error que se cometió con la invasión a Irak, un desastre rechazado por el pueblo estadounidense y que dejó a millones de familias cercenadas por las pérdidas de vidas humanas, tanto en el país árabe como en los propios hogares de la nación norteña.



La periodista independiente advirtió que los grandes medios de comunicación sostienen una realidad falseada y sesgada sobre lo que ocurre en Venezuela, y que se mantiene difundida a través de las noticias falsas o fake news, sobre todo en el caso de Juan Guaidó.



Parampil recordó que la campaña mediática califica a Guaidó como "presidente interino", una figura que no existe legalmente en el país sudamericano, y reiteró que en todo caso es un diputado que se autoproclamó "mandatario " en una plaza pública. En sus valoraciones a la cadena Fox News, Parampil llamó a imaginar un caso hipotético, en que la ex candidata presidencial demócrata, Hillary Clinton, se hubiera negado a aceptar su derrota después de perder contra Trump en el 2016 y agrupara a 24 soldados estadounidenses para intentar tomar la Casa Blanca por la fuerza.







“No creo que ella pudiera caminar libremente por las calles como lo está haciendo ahora Guaidó en Caracas”, comentó Parampil ante la cadena televisiva conservadora Fox News. Además, Parampil sostuvo que la oposición en Venezuela no tiene suficiente apoyo popular, como lo confirmó la más reciente intentona golpista, y remarcó que Guaidó ha demostrado nuevamente que sólo llegará al poder sobre un tanque de Estados Unidos.



Parampil denunció también ante la cadena televisiva favorita de Trump que desde el 2015 la situación en Venezuela se ha agravado por las sanciones unilaterales impuestas por la Casa Blanca en áreas fundamentales como la económica y la diplomática, que castigan al pueblo. La periodista independiente Anya Parampil trabaja para The Grayzone, un canal de noticias en YouTube, y se reconoce como muy crítica con la fracasada política de cambio de régimen en Venezuela, lanzada por Donald Trump.



A Parampil se le ha visto muy activa por estos días, reportando para YouTube sobre la ocupación de la embajada venezolana en Washington por activistas estadounidenses que defienden el recinto, ante los intentos de los seguidores de Juan Guaidó de hacerse con la legación diplomática.



(Noticiero Nacional de Radio)

