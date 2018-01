Denuncian nueva campaña de la derecha para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales

2018-01-15 07:50:22 / web@radiorebelde.icrt.cu

La legisladora boliviana del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero denunció que la derecha quiere volver al poder y por eso recurre a las trampas y mentiras sobre el nuevo Código del Sistema Penal para desestabilizar al Gobierno de Evo Morales, publicó Prensa Latina. En declaraciones publicadas en La Paz, la también presidenta de la Comisión de Constitución, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Diputados, explicó que ese código pretende una transformación estructural de la justicia para que sea accesible a todos, no solo a quienes tienen plata, elimina la demora de los juicios y otros males del pasado. Sin embargo, Susana Rivero, advirtió, hay antiguos representantes de administraciones neoliberales que no están de acuerdo con el Gobierno, ni con la repostulación presidencial, y distorsionan la realidad para generar malestar. Después del paro de los médicos en demanda de la derogación del artículo 205 que sancionaba la mala praxis, otros sectores sociales se movilizaron para pedir la abrogación del código del sistema penal y 15 diputados de la oposición se declararon en huelga de hambre, destacó la legisladora boliviana del Movimiento Al Socialismo (MAS) Susana Rivero. Esta situación se da cada vez que el Gobierno de Evo Morales ha querido profundizar la democracia, afirmó la legisladora. Cuando se hizo una reforma para que las mujeres, los campesinos y pueblos indígenas tuvieran derecho a la tierra, hubo bloqueos y sabotajes económicos, y hoy, cuando se quiere profundizar y democratizar la justicia, ocurren de nuevo sabotajes, infamias y mentiras, señaló, la parlamentaria Susana Rivero.



Estadounidenses rendirán tributo a Martin Luther King Jr.



Los estadounidenses efectuarán hoy actos de recordación en el día de homenaje al reverendo Martin Luther King Jr. (1929-1968), en momentos cuando se acrecientan las preocupaciones sobre el auge del racismo y la intolerancia bajo la administración de Donald Trump. El feriado nacional, que se celebra cada tercer lunes de enero, rinde tributo a la memoria de quien se convirtió aquí en ícono del movimiento por los derechos civiles en las décadas de 1950 y 1960. Este año la celebración está matizada por las ofensivas y denigrantes opiniones del presidente, Donald Trump, sobre los emigrantes de naciones africanas y latinoamericanas, donde la población predominante es mestiza o negra.



Se elevan a 36 la cifra de fallecidos por el doble atentado en Bagdad



Al menos 36 personas murieron hoy y otras 91 resultaron heridas en el doble atentado perpetrado en Bagdad contra un grupo de trabajadores, reveló una fuente médica. Las explosiones tuvieron lugar de forma casi simultánea y fueron llevadas a cabo por dos terroristas suicidas con cinturones explosivos en la primera hora de la mañana en la plaza Al Tayarán, en el centro de la capital iraquí, según declaró una fuente de la Policía. Los terroristas detonaron las cargas que llevaban encima de forma secuencial junto a un grupo de trabajadores que se encontraba en la plaza. Las fuerzas de seguridad se desplazaron al lugar e impusieron un cordón policial, mientras las ambulancias evacuaron los cadáveres y a los heridos. Este es el segundo atentado en tres días en la capital iraquí, después del ocurrido el sábado, en el que 3 personas murieron y otras 10 resultaron heridas por la explosión de un coche bomba en la zona Al Kademiya, en el norte de Bagdad. (EFE)



Rusia promoverá mantener el acuerdo nuclear iraní y por normalizar las cuestiones palestino-israelí



El ministro ruso de Exteriores, Serguéi Lavrov, ofreció hoy una gran conferencia de prensa donde respondió a las preguntas de medios rusos y extranjeros sobre importantes temas internacionales. En el encuentro con los medios de prensa, Lavrov aseguró que una de las prioridades de la política exterior rusa para este año es la conservación del acuerdo nuclear con Irán y buscará la normalización de la situación entre Israel y Palestina. Según el ministro ruso, algunas declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tienen como objetivo alterar la implementación de este acuerdo internacional. El canciller uso afirmó que "Las recientes declaraciones dirigidas a interrumpir la ejecución del Plan de Acción Conjunto y Completo sobre el programa nuclear iraní no aportan optimismo ni estabilidad". Agregó que con sus intentos de "demonizar a Rusia", las autoridades estadounidenses "hacen una contribución importante" a la situación actual en las relaciones entre los dos países. El diplomático hizo hincapié en que Rusia "no puede dejar las acciones hostiles" e ilegales de EE.UU. sin respuesta, pero intenta "responder con cuidado". (RT)



ANC sudafricano dedicará el 2018 al centenario de Mandela y a fortalecer la unidad de la organización



El Congreso Nacional Africano (ANC) acaba de trazar sus prioridades en 2018, que será dedicado al centenario del legendario líder Nelson Mandela, así como a la renovación y unidad de esta organización gobernante, y también a crear empleos. Estas directivas del partido gobernante sudafricano fueron dadas a conocer por el nuevo presidente de la organización, Cyril Ramaphosa, durante un multitudinario acto celebrado en Port Elizabeth, provincia de Cabo Oriental, en ocasión del 106 aniversario de la fundación del ANC, destaca Prensa Latina. Las celebraciones en homenaje al primer presidente negro de Sudafrica tendrán como lema 100 años de Nelson Mandela; año de renovación, unidad y trabajos'. Ramaphosa dijo que el Congreso utilizará ese periodo para aprovechar las lecciones e inspiración del desaparecido líder antiapartheid e impulsar el proceso de unidad y reconstrucción de este movimiento fundado en 1912. (PL)



