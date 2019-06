Denuncian nueva maniobra para mantener a Lula en prisión

Denuncian nueva maniobra para mantener a Lula en prisin

Una nueva maniobra de los poderes fácticos en Brasil busca la prisión indefinida de Luis Inacio Lula da Silva, tras la sesión de ayer del Tribunal Supremo de Justicia que negó la liberación inmediata del expresidente y postergó un nuevo análisis hasta agosto. Se acusa ya al conglomerado mediático O Globo de intentar influir sobre la Corte Suprema de Justicia y la opinión pública brasileña para que el caso Lula y la suspensión del juez que lo condenó, Sergio Moro, ahora ministro de justicia, sean analizados por el plenario de la Corte.



Según el diario OGlobo, los once magistrados deberían aprovechar el receso del Tribunal para estudiar la idea de que todos sus miembros decidan en torno a Lula y Moro, y no apenas cinco, en alusión al grupo de trabajo que debatió ayer el asunto. En teoría, esa maniobra podría complicar la liberación de Lula, al tiempo que confirma las denuncias de que Globo fue un componente clave de la conspiración político-judicial que, bajo la dirección de Moro, llevó al encarcelamiento del líder histórico de la izquierda en Brasil.



Por estos días, además de mostrar su odio visceral a Lula, OGlobo mantiene una intensa campaña a favor de Moro, después de que las filtraciones de del portal The Intercept revelaron que el entonces juez actuó de forma parcial y cometió irregularidades que impidieron un juicio justo al expresidente. Ante esas pruebas, los abogados de Lula pidieron la nulidad del proceso y su libertad, pero el segundo grupo de trabajo de cinco magistrados del Supremo Tribunal Federal rechazó ayer la solicitud, en una votación de tres contra dos.







Uno de los jueces, Gilmer Mendez, había propuesto que Lula fuese excarcelado en forma provisoria, hasta tanto se esclarezca la acusación de imparcialidad contra Moro, surgida tras las filtraciones del sitio The Intercept. Para Mendes, los mensajes atribuidos a Moro y el jefe del grupo de fiscales, Deltan Dallagnol ponen en duda la actuación del entonces juez, pero hay que analizarlos con calma antes de tomar una decisión definitiva sobre la condena a Lula.



Sin embargo, los integrantes del tribunal Edson Fachin, Celso de Mello y Carmen Lúcia rechazaron la liberación inmediata de Lula, mientras que votaron a favor el mismo Mendes y Ricardo Lewandowski. Este último dio a entender después que, si el preso hubiera sido otro y no Lula, la decisión de los cinco magistrados habría sido otra, mientras que medios de prensa destacaron la verdadera postura del decano de la Corte, Celso de Mello. Si bien fue el voto decisivo para no liberar inmediatamente a Lula, Mello dejó claro que ese sufragio no ponía en duda sus sospechas sobre la parcialidad del juez Sergio Moro cuando condenó al ex presidente. Mello podría estar a favor de la liberación de Lula, cuando la discusión del caso sea retomada en agosto.



Todo indica que hay en curso una intensa lucha entre las dos alas que dividen al Tribunal Supremo de Brasil, con la posibilidad de que nuevas revelaciones del portal digital The Intercept sobre la componenda político- judicial del juez Sergio Moro para condenar a Lula creen un ambiente más favorable para la liberación del líder del Partido de los Trabajadores. Y es que no solo está en duda la legitimidad del juicio contra Luis Inacio Lula da Silva, sino también está en riesgo la credibilidad de la justicia y la democracia en el gigante sudamericano.



