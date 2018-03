Denuncian nuevos ataques contra caravana de Lula

2018-03-26 09:40:50 / web@radiorebelde.icrt.cu

Nuevos ataques contra la caravana del expresidente Luiz Inácio Lula da Silva fueron perpetrados la víspera por grupos calificados como fascistas fueron denunciados por el diputado federal Paulo Pimenta, del Partido de los Trabajadores (PT), publicó Prensa Latina. Ahora fuimos atacados en la región de San Miguel del Oeste, en el estado de Santa Catarina, informó Pimenta a través de las redes sociales y criticó la actitud pasiva de la policía, que se limitó a contemplar lo que ocurría y se reían. Podría haber ocurrido una tragedia, cuando los atacantes lanzaron piedras, huevos, palos, describió el diputado, antes de catalogar de criminal lo que está sucediendo con las agresiones contra los participantes en la cuarta etapa del proyecto Lula por Brasil, que recorre desde el pasado día 19 tres estados del sur de Brasil. El fundador del PT, Luiz Inácio Lula da Silva instó en la ciudad catarinense de Chapecó, a los fascistas a vivir en democracia y aseguró que el odio no lleva a nada. También el exdignatario enfatizó que no se puede ser rabioso, pero tampoco tolerar los ataques que en los últimos días vienen sufriendo los integrantes de la caravana y quienes los apoyan son parte de la derecha fascista. Los ataques contra la caravana de Lula comenzaron en el estado de Río Grande do Sul y fueron oportunamente denunciados por la bancada del PT en la Cámara de Diputados, que los consideró actos fascistas de la derecha agraria de ese estado. La violencia llegó a su extremo el pasado viernes en Passo Fundo, donde la avenida de acceso a la ciudad fue bloqueada y los ómnibus de pasajeros apedreados por una turba fascista, creyendo estar delante de la caravana de Lula, acotó la declaración del PT. La cuarta etapa del proyecto Lula por Brasil, impulsado por el PT y la Fundación Perseu Abramo, se extenderá hasta el próximo 28 de marzo y recorrerá unas 20 ciudades de tres entidades federativas: Río Grande do Sul, Paraná y Santa Catarina.



Reportan en Cataluña más de 80 heridos en las protestas contra la detención Carles Puigdemont en Alemania



Al menos 87 personas resultaron heridas este domingo en protestas registradas en la sede la Delegación del Gobierno en Barcelona tras la detención en Alemania del líder de la Generalidad, Carles Puigdemont, reportó Telesur. Un balance del Sistema de Emergencia Médicas (SEM) indicó que la mayoría de los heridos presentaron contusiones. De acuerdo con al balance, 79 personas resultaron heridas en Barcelona, siete en Lérida y una en Tarragona. También los manifestantes se concentraron en otros lugares de Cataluña, como en Girona, donde demostraron frente a la Delegación de Gobierno español su desacuerdo con la detención de Puigdemont en Alemania. Por otro lado, frente a la cárcel alemana, ubicada en Neumünster, donde mantienen retenido al líder catalán también se concentraron manifestantes. Asimismo, desde Bruselas decenas de personas también salieron a las calles para pedir libertad para los políticos catalanes encarcelados. Carles Puigdemont fue detenido este domingo en una estación de servicio de la autopista A7, cerca de la frontera de Alemania con Dinamarca.



Levantan en Indonesia la alerta de tsunami, tras el sismo de 6,4



En Indonesia se levantó la alerta de tsunami que se había declarado tras registrase un sismo de magnitud 6,4 ante las costas del país, informó el sitio digital Rusia Today. La alerta tsunami fue declarada hoy tras registrarse un sismo que, en un primer momento, fue reportado como de magnitud 6,5, y el movimiento telúrico tuvo localizado su epicentro en una zona habitada del mar de Banda, a 222 kilómetros al noreste de Saumlaki, en las Islas Tanimbar, reportó el programa de peligros sísmicos del Servicio Geológico de los Estados Unidos. Por el momento no se reportan víctimas ni de daños materiales. El Sistema de Alerta de Tsunami en el Océano Índico lanzó un aviso en el que descarta toda amenaza para los países del océano Índico.



Evacuados un nuevo grupo de rebeldes y sus familiares de la región siria de la Gutha Oriental



Más de cinco mil 400 rebeldes armados y sus familiares fueron evacuados de las zonas centrales de la región de Ghouta Oriental, al este de Damasco, informaron hoy fuentes humanitarias. De acuerdo con la Media Luna Roja Árabe Siria esa cifra se completó con la salida de un segundo grupo de extremistas y civiles desde las localidades de Erbin, Ein Tarma y Zamalka, hacia Idlib. Los evacuados abandonaron Ghouta Oriental, considerada el cinturón verde por sus potencialidades agrícolas, a través del corredor humanitario de Erbín. El traslado de los grupos rebeldes y sus familiares hacia territorios norteños se concretó mediante un acuerdo entre el Ejército sirio y las bandas extremistas, con la mediación del Centro Ruso para la Reconciliación. Actualmente en la región de Ghouta Este solo falta por liberar la ciudad de Duma, considerada feudo de los radicales Ejército del Islam, grupo patrocinado y financiado por Arabia Saudita, según fuentes gubernamentales.



Ataque talibán a la red eléctrica deja la mayor parte de Kabul a oscuras



Cerca del 80por ciento de Kabul permanece hoy a oscuras después de que los talibanes atentaron esta madrugada contra una torre de alta tensión, mientras las autoridades intentan restablecer el suministro de energía. La torre atacada, situada en el distrito de Kilagai, en la provincia de Baghlan, transmitía unos 300 megavatios (MW) a la capital afgana y las provincias vecinas desde Uzbekistán, según informó el jefe adjunto de Operaciones de la autoridad reguladora de la electricidad (DABS), Nangialai Myakhil. Además, Myakhil indicó que el grupo insurgente atacó la torre en las primeras horas de la madrugada de hoy, y precisó que cerca de un 20 por ciento de la capital está recibiendo electricidad, principalmente hospitales y edificios gubernamentales. Un equipo técnico enviado para restablecer el suministro eléctrico en Kabul, no ha podido llegar a la torre de alta tensión destruida por motivos de seguridad, añadió, Myakhil.



(Haciendo Radio)