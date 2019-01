Denuncian en Venezuela intento de golpe de Estado promovido por EEUU

2019-01-07 09:08:37 / web@radiorebelde.icrt.cu

El Gobierno venezolano denunció las nuevas acciones desestabilizadoras de Estados Unidos para promover el desconocimiento de las instituciones legítimas y democráticas del país en un intento de golpe de Estado, publicó Prensa Latina. Voceros de Washington despliegan desde hace días una serie de acciones hostiles a partir de supuestos pronunciamientos que procuran manipular la verdad, con el propósito de quebrantar la estabilidad institucional y la paz de la nación sudamericana, reconoce un comunicado oficial de la cancillería venezolana. No conforme con pretender otorgar validez selectiva a las instituciones del Poder Público venezolano, también recurren al tutelaje de gobiernos subordinados de la región y les dicta órdenes para profundizar su asedio y bloqueo contra el pueblo, señaló el texto. Esta conducta no es nueva en lo absoluto, agrega el comunicado de la diplomacia venezolana, pues desde 2002 las administraciones estadounidenses se dedican a promover, apoyar y financiar acciones violentas al margen de la Constitución y las leyes del país, con el objetivo de generar un cambio de régimen por la fuerza. Documentos desclasificados, testimonios de funcionarios e investigaciones periodísticas confirman el interés de Estados Unidos de recuperar el control sobre los recursos energéticos y minerales que pertenecen exclusivamente al pueblo venezolano, manifiesta la denuncia. Así Venezuela expresó su repudio y reitera su denuncia sobre esta nueva fase del plan intervencionista, a la vez que recuerda a la élite supremacista del Gobierno de Estados Unidos que no hay acción imperialista que valga, ante la voluntad libertaria de una sociedad soberana e independiente, concluyó el texto de denuncia de la cancillería venezolana.



Realizarán China y Estados Unidos una nueva ronda de negociaciones comerciales



Los negociadores comerciales de China y Estados Unidos se preparan para una nueva ronda de negociaciones sobre su disputa comercial, reportó la agencia mexicana Notimex. Esta nueva ronda de negociaciones es la continuación de la tregua acordada por los presidentes chino Xi Jinping y estadunidense Donald Trump el pasado primero de diciembre en Buenos Aires en el marco de la cumbre del Grupo de los 20 (G-20). Bajo ese acuerdo Washington acordó dejar en 10 por ciento el arancel que aplica a productos procedentes de China por 200 mil millones de dólares, mientras Beijing estuvo de acuerdo en aumentar sus compras de productos estadunidenses agrícolas, industriales y de energía. Estas nuevas negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos están en el ojo mundial pues los diversos pronósticos económicos para este año coinciden en que la suerte de la economía global depende en buena medida del enfrentamiento comercial entre ambos países. Esta nueva ronda no es definitiva, ya que el acuerdo logrado entre Pekín y Washington, en la capital argentina fija un plazo de 90 días para la concreción de negociaciones, es decir, diciembre, enero y febrero. Este nuevo encuentro comercial entre China y Estados Unidos que sesionará dos días en Beijing se da mientras el cierre parcial del gobierno estadunidense que hoy comenzó su tercera semana sin que haya perspectivas de avance. De acuerdo con analistas citados por el diario chino Global Times, se espera que las pláticas de hoy lunes y el martes sienten las bases para un acuerdo que se alcanzaría en negociaciones posteriores. La delegación estadunidense estará encabezada por Jeffrey Gerrish, vice representante comercial, y habrá delegados de los departamentos de Agricultura, Comercio, Energía, Estado y Tesoro, mientras la parte china, no había dado a conocer a los miembros de su delegación.



Toman hoy la radio estatal en Gabón en un aparente golpe de Estado



Un grupo de militares tomó hoy la radio estatal de Gabón para anunciar el establecimiento de un consejo nacional de la restauración con el fin de salvar del caos al país africano, en un aparente intento de golpe de Estado. El teniente Kelly Ondo Obiang leyó un mensaje en el que cuestiona el discurso de Año Nuevo del presidente Ali Bongo calificándolo de un triste espectáculo para mantenerse en el poder y señaló que es hora de tomar nuestro destino en nuestras manos, ha llegado la hora del día tan esperado. La intentona golpista se produce una semana después de que el jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba, pronunciara un discurso dirigido a la nación el pasado 31 de diciembre desde Rabat, donde se recupera de una enfermedad que le ha mantenido alejado de la Presidencia desde el pasado mes de octubre. Ese discurso de Año Nuevo 'reforzó las dudas' sobre la capacidad de Ali Bongo para continuar en el poder 'al escenificar a un paciente sin muchas de sus facultades físicas y mentales', explicó el citado militar, que se presentó como comandante adjunto de la Guardia Republicana y presidente del Movimiento de la Juventud Patriótica de las Fuerzas de Defensa y Defensa de Gabón. Por ello, este grupo de soldados animó hoy a los jóvenes gaboneses a unirse a la denominada 'Operación Dignidad', y les pidió reunir armas y municiones, así como tomar por la fuerza los medios de transporte y aeropuertos para 'salvar la democracia en peligro y preservar la integridad del territorio nacional'. El jefe de Estado, Ali Bongo Ondimba fue ingresado en un hospital de Riad el pasado 24 de octubre por lo que la Presidencia de Gabón describió como 'fatiga severa'. Sin embargo, la escasez de noticias oficiales su estado desencadenó especulaciones sobre su salud e incluso algunos medios de comunicación, como el canal privado de televisión camerunés Vision 4, llegaron a especular sobre su muerte.

Rescatados unos 590 emigrantes este fin de semana en el Mediterráneo



Los servicios de Salvamento Marítimo de España rescataron durante el fin de semana a 586 personas que trataban de llegar a las costas del sur de la península ibérica cruzando el mar Mediterráneo. El Departamento de Salvamento Marítimo informó del rescate de 236 personas a bordo de seis pateras, durante la jornada del domingo y otras 350 personas también a bordo de seis embarcaciones durante la jornada del sábado, estos operativos de salvamento se realizaron en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán. Estas intervenciones se suman al rescate de otras 350 personas también a bordo de seis embarcaciones durante la jornada del sábado, todos ellos en el mar de Alborán. De esta manera, la primera semana de 2019 deja un balance de 586 migrantes rescatados en aguas del sur de España. De acuerdo con la información ofrecida por las autoridades, los migrantes que se encontraban en buen estado, fueron trasladados a distintos puntos de Andalucía como Algeciras, Málaga o Motril. Entre las personas rescatadas se encontraba una mujer en avanzado estado de gestación, que dio a luz a gemelos tras ser trasladada a un centro hospitalario en Motril. España se convirtió en 2018 en el principal punto de llegada para los migrantes irregulares en el mar Mediterráneo.



Asesinan a lideresa social en Magdalena, Colombia



Medios internacionales una vez más informan el asesinato de líderes sociales. En esta ocasión el homicidio fue el de la lideresa colombiana, Maritza Quiroz, asesinada el 5 de enero en su finca en la vereda San Isidro, en la zona rural de Bonda de la ciudad de Santa Marta, departamento de Magdalena. Con el asesinato de Maritza Quiroz sube a cinco la cifra de líderes sociales asesinados en la primera semana del 2019.El crimen fue denunciado por el hijo de la líder social Luis Camilo Bermudez Quiroz quien contó a las autoridades que la mujer fue asesinada en su residencia por varios sujetos que portaban armas de fuego. Al momento de su muerte Maritza Quiroz era suplente de la Mesa de víctimas de Santa Marta y líder de las mujeres víctimas de desplazamiento afro en la zona rural. En reiteradas ocasiones Quiroz fue víctima del conflicto armado, obligándola a sufrir el desplazamiento forzado y la tragedia del asesinato de su esposo en Palmor, Magdalena



Nuevo terremoto de magnitud 6,6 afecta a Indonesia



Un nuevo terremoto se registró este domingo en Indonesia. El sismo, de 6,6 de magnitud ocurrió a 174 kilómetros al noroeste de la ciudad de Ternate, en las islas Molucas, según el reporte del Servicio Geológico de Estados Unidos. Con una profundidad de 60,5 kilómetros, el terremoto es el primer movimiento telúrico de alta intensidad luego de su par de 7,5 ocurrido en septiembre de 2018 que, además, acarreó un tsunami. Asimismo, hace dos semanas otro maremoto provocado por una erupción volcánica, arrasó con varias localidades. Ambas tragedias dejaron miles de muertos y desaparecidos. En esta oportunidad, el Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico afirmó que no existe amenaza de tsunami producto del sismo.



