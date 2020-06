Denunciará el PT un nuevo acto antidemocrático de un grupo proBolsonaro

Denunciar el PT un nuevo acto antidemocrtico de un grupo proBolsonaro

El Partido de los Trabajadores (PT) denunciará en el Supremo Tribunal Federal una manifestación antidemocrática del grupo autodenominado 300 de Brasil, de extrema derecha y que apoya al presidente Jair Bolsonaro, se conoció la víspera. En la página oficial de la organización partidista en la Cámara de Diputados se asegura que el grupúsculo radical se manifestó en la noche del sábado e hizo recordar 'los actos neonazis y del Ku Klux Klan' contra el ministro del Supremo Tribunal de Brasil, Alexandre de Moraes. También, la organización política precisó esa manifestación 'refuerza la necesidad de agilizar las investigaciones sobre las acciones del grupo, solicitadas al Tribunal Supremo por la bancada del Partido de los Trabajadores'. Mientras, el diputado Rogério Correia, uno de los demandantes, anunció que anexará a la representación nuevas imputaciones, incluido este acto y las amenazas contra Moraes por la líder de los 300, Sara Winter. 'Entraremos en el Supremo Tribunal Federal con una denuncia solicitando una investigación contra los 300 de Brasil, un grupo paramilitar de ultraderecha y en contra Bolsonaro, por amenazar la democracia y no respetar el aislamiento social en este momento de pandemia', apuntó Correia en la red social Twitter.



Apoya parlamentario peruano el pedido del Premio Nobel para los médicos cubanos



El parlamentario peruano Lenin Checco, del Frente Amplio respaldó el pedido para la Brigada Médica internacionalista cubana Henry Reeve al Premio Nobel de la Paz. En declaraciones a Prensa Latina, Checco expresó que Perú, como muchos otros países conocen de la solidaridad de los médicos cubanos, por lo que apoya resueltamente que se les otorgue esa distinción, y destacó 'se lo merecen, siempre han venido a darnos su aporte, cuando lo necesitamos'. Además, el parlamentario peruano resalto la próxima llegada a su país de un contingente de la brigada Henry Reeve, para reforzar la lucha peruana contra la COVID-19, que hasta ayer contagió a más de 155 mil peruanos y causó la muerte de más de cuatro mil. Al respecto, el parlamentario peruano Lenin Checco, del Frente Amplio agregó que la presencia de los médicos cubanos fortalecerá el ánimo de los peruanos, pues 'nos hará sentir que no estamos solos y que contamos con su solidaridad' en la grave emergencia que vive el país.



Asciende a 371 mil 987 la cifra de muertos en el mundo por la COVID-19



Unas 371 mil 987 personas han perdido la vida a nivel mundial debido a la pandemia de coronavirus, además de que el total de contagios acumulados asciende a los seis millones 164 mil 784 casos confirmados, de acuerdo con cifras de la Universidad John Hopkins. Estados Unidos es el país más afectado por la COVID-19 con un millón 789 mil 368 contagios confirmados de coronavirus, mientras 104 mil 358 personas han perdido la vida en su territorio a causa de esta enfermedad. Brasil, es el segundo país más afectado a nivel planetario por el número de contagios confirmados, pues acumula 514 mil 849 casos de contagiados y reporta 29 mil 314 fallecimientos. A Estados Unidos le siguen Reino Unido, con 38 mil 571 decesos; Italia, con 33 mil 415; Brasil, con 29 mil 314; Francia, con 28 mil 805; España, con 27 mil 127; México, con nueve mil 930; Bélgica, con nueve mil 467; Alemania, con ocho mil 540. Mientras, la cantidad de contagios confirmados de la COVID-19, a Estados Unidos y Brasil, en orden descendente, le siguen Rusia, Reino Unido, España, Italia, India, Francia, Alemania, Perú, Turquía, Irán, Chile, Canadá, México, Arabia Saudita y China. En cuanto a la situación en África de la emergencia sanitaria, Sudáfrica se mantiene como el país con mayor número de contagios de COVID-19 en el continente, pues suma 32 mil 683 casos confirmados y reporta 683 decesos. A Sudáfrica le siguen Egipto, que concentra 24 mil 985 casos confirmados y 959 personas fallecidas; Nigeria, con 10 mil 162 contagios y 287 muertes; Argelia, con nueve mil 394 contagios y 653 decesos.



Comienza en Venezuela la flexibilización de la cuarenta por la COVID-19



Venezuela implementa desde hoy un modelo de flexibilización de la cuarentena por la pandemia de la COVID-19, basado en cinco días de normalidad relativa en varios sectores socioeconómicos y 10 jornadas de aislamiento colectivo. La medida se aplicará inicialmente en nueve sectores económicos y de servicios en distintas franjas horarias, mientras que en su debido momento se incorporarán otros, aseguró la víspera el presidente Nicolás Maduro durante un contacto telefónico con la Comisión Presidencial para el Control y la Prevención de la COVID-19. Los sectores incluidos en este plan inicial son las agencias bancarias, los consultorios médicos y odontológicos, la construcción, las ferreterías, así como las peluquerías y el transporte. A los anteriores se unen la industria textil y de calzado, materia prima química para la agroindustria, aseo personal y productos de higiene, además de los talleres mecánicos, venta de partes y autopartes, y los servicios de refrigeración y plomería. Para estas nuevas medidas de flexibilización de la cuarentena están exceptuados los municipios fronterizos de los estados de Táchira, Apure y Amazonas, además de Santa Elena de Uairén, en el estado de Bolívar, así como Maracaibo y San Francisco, en Zulia, donde se registraron focos importantes de contagio del coronavirus SARS-CoV-2 que deben ser controlados.



Supera América Latina el millón de casos de la COVID-19



América Latina, actual epicentro de la pandemia, superó este domingo el millón de casos de COVID-19, la mitad de ellos en Brasil, cuyo presidente Jair Bolsonaro participó en una manifestación contra la corte suprema del país, ignorando el distanciamiento social preconizado para frenar la propagación del nuevo coronavirus. Según el Ministerio de Salud brasileño, 29 mil 314 personas murieron por la enfermedad, un balance que sitúa al país sudamericano de 210 millones de habitantes por detrás de Estados Unidos, el más afectado con 104 mil 356 fallecidos, Reino Unido con 38 mil 376 e Italia con 33 mil 340. También, la pandemia avanza con fuerza también en México, que reporta 9 mil 930 decesos y en Perú, con 4 mil 506 muertos, y donde ya se sobrepasaron los 150 mil casos de personas contagiadas con la COVID-19. Chile, por su parte, superó este domingo los mil fallecidos y está cerca de rebasar la cifra de los 100 mil contagios.



Rechazan las personalidades colombianas el ingreso de las tropas de Estados Unidos a su país



Personalidades e instituciones colombianas, como el expresidente Ernesto Samper, la senadora Aída Avella y la exdiputada Piedad Córdoba, ratificaron su rechazo al ingreso al país de tropas de Estados Unidos con el pretexto de 'combatir el narcotráfico'. 'La llegada de las tropas estadounidenses sin el permiso del Senado puede acarrear procesos disciplinarios y penales al presidente y a su Ministerio de Defensa por desconocer jurisprudencia de la Constitucional y el Consejo de Estado', subrayó Samper. Por su parte, la senadora Aída Avella rememoró cómo 'la asesoría militar de Estados Unidos deja a países saqueados' y consideró 'una vergüenza que en suelo colombiano se alisten guerras', en alusión al historial agresivo de Bogotá. Asimismo, la psicóloga y senadora por el partido Unión Patriótica instó al presidente del Congreso, Lidio García, a convocar lo más pronto posible una sesión sobre el polémico tema de las llegada al país de las tropas estadounidenses con el pretexto de combatir el narcotráfico. Mientras, la exsenadora Piedad Córdova, por su lado, ironizó al afirmar que como los 800 militares de Estados Unidos enfrentarán al narcotráfico, 'sería bueno que comiencen con el caso del narco Ñeñe Hernández, quien financió una campaña presidencial'.



Registra China 16 nuevos casos importados de la COVID-19



El Ministerio de Salud de China informó este lunes de que se han registrado 16 nuevos casos importados del nuevo coronavirus, once de ellos en la provincia de Sichuan, tres en la región autónoma de Mongolia Interior y dos en la región de Cantón. Además, las autoridades sanitarias señalaron que no se han diagnosticado nuevos casos de transmisión local, y el número total de positivos es ahora de 83 mil 017, mientras que el de fallecidos se mantiene una semana más en 4 mil 634. Durante el domingo, tres pacientes más han sido dados de alta tras su recuperación, y en total, las autoridades destacaron que 78 mil 307 personas han sido dadas de alta tras superar el virus, mientras que 62 continúan en tratamiento médico. Hasta el domingo, China ha confirmado mil 756 casos importados del nuevo coronavirus, de ellos, mil 694 ya lo han superado y 62 permanecen hospitalizados.



