Deporte cubano sufre el impacto del Bloqueo (+Audio)





La Habana-. Recientemente Cuba participó con solo tres representantes en el Campeonato Mundial Juvenil de Boxeo celebrado en Budapest, Hungría. No asistir al clasificatorio efectuado en los Estados Unidos, debido a la negativa de visas, privó a los púgiles cubanos de superar la actuación de una medalla de oro y otra de bronce.



Hechos como este se repiten constantemente en el panorama deportivo cubano, hace ya más de cinco décadas.



La negativa de visas, no es la única manera que busca el gobierno estadounidense para bloquear el desarrollo de la actividad física en la isla. Cuba no puede comprar implementos deportivos en Estados Unidos, por lo que debe pagarlo a mayor precio.



Manuel Trobajo Santana, Director de Aseguramiento del INDER, comentó algunos ejemplos que ilustran el cerco económico, comercial y financiero al cual hemos sido sometidos por más de 50 años. “Una embarcación de vela que en el mercado norteamericano puede estar en el orden de los 6 000 dólares, la tenemos que adquirir hasta los 15 000 USD. Una pelota de béisbol que la compramos a unos 8 USD cada una en Japón, aquí podía estar en el orden de los 6 USD, cuando se hablan de miles de pelota que se utilizan en la Serie Nacional tiene un impacto en nuestra economía y así pudiéramos citar muchos ejemplos”.





A pesar de las limitaciones se han buscado alternativas para mantener en la élite al deporte cubano. Al respecto Trobajo Santana señaló: “Hemos buscado alternativas, incluso patrocinadores de marcas importantes como la PUMA, se han interesado en patrocinar a varios deportes cubanos, aun así tenemos muchas limitantes por el tema del bloqueo”.



El alumbrado artificial de los estadios es unos de los problemas que afecta el espectáculo del pasatiempo nacional. El Director de Aseguramiento del INDER, dijo que no poder adquirir este moderno alumbrado en los Estados Unidos ocasiona que nuestros parques beisboleros no tengan la iluminación requerida para acoger juegos nocturnos.



