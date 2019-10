En Audio: Deporte cubano vs una Mole llamada Bloqueo

La Habana-. Las zapatillas de los esgrimistas cubanos que participaron en los pasados Juegos Panamericanos de Lima, se pudieron adquirir 72 horas antes de iniciar la competencia. Mientras las embarcaciones de Vela se alquilaron a exuberantes precios en la sede del evento, debido a que Cuba no tiene la posibilidad de acceder a estos artículos en la principal potencia del mundo.



Estos son solo dos ejemplos que demuestran que nuestros deportistas, están en desventaja, en cuanto a recursos, dígase, implementos, vestimenta, acceso a la tecnología, calidad de las instalaciones, por solo citar estos elementos. Esto tiene solo un culpable, un rival prácticamente invencible, que ha roto todos los récords mundiales y olímpicos en materia de genocidio y política hostil.



Solo el ingenio, la tenacidad y el coraje de los habitantes de este pequeño archipiélago, han permitido batallar por más de cinco décadas, con un adversario a todas luces superior.



Manuel Trobajo, Director de Aseguramiento del INDER, comentó que Estados Unidos ha buscado todas las vías posibles, llevándolo al término de la Lucha, para “pegar” a nuestro movimiento deportivo.





¿Qué atleta tiene que esperar hasta el último momento para recibir algún equipamiento necesario para participar en una cita multideportiva?

Trobajo, señaló que a pesar de que se hicieron varias gestiones, no fue posible que los ocho trampolines llegaran a tiempo para el Torneo Centroamericano de Clavados, que tuvo lugar este año en el Complejo de Piscinas Baraguá.