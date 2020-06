🎧 Deportivamente celebra su Aniversario 33





La Habana-. El 1 de junio del año 1987 justo a las 8 de la noche la señal de Deportivamente irrumpía en el éter.



Nacía un programa cuyo fin era divulgar todo lo que ocurría en el movimiento deportivo cubano y venía también a llenar los vacíos que había en las noches de Radio Rebelde, cuando no estaba en desarrollo la Serie Nacional.



“Fue una idea de Diego Méndez, Radio Rebelde siempre utilizó la noche con las trasmisiones deportivas, había meses que no teníamos eventos y se tuvo que crear un programa que saliera en este horario. En ese momento comenzaba a las 8:00 PM y terminaba a las 11:40, casi cuatro horas al aire y con las llamadas en vivo”: Roberto Pacheco, narrador-comentarista deportivo fundador de Deportivamente.



“Yo recuerdo que cuando se hicieron los preparativos para el programa, nadie imaginaba que podíamos llenar casi cuatro horas solo con deporte. Por tal motivo hice una programación musical y empezamos así. Un día llamó un oyente y me dijo que por favor no pusiéramos más música, esto me dio tanta vergüenza que no la pusimos más y al final la vida nos demostró que se podía cubrir el espacio solo con informaciones deportivas”: Pedro Rafael Cruz, primer director de Deportivamente.







En estos 33 años su principal razón de ser ha sido la interacción con los oyentes.



“Creamos un club que se llamaba “rin rin” donde tuvimos casi mil miembros en un primer momento que duró unos 10 años, después lo volvimos a retomar al cabo del tiempo, era un programa con gran arraigo popular”: Roberto Pacheco.



“Teníamos un tema para una noche y con la presentación al aire nos llama un oyente para decirnos que Gerardo “Sile” Junco había ganado otra vez la Serie Provincial en Matanzas con Limonar y a él nunca lo llevaban a dirigir en nuestros campeonatos nacionales. Hablamos con Sile y los dirigentes de la provincia y llegó incluso hasta el equipo Cuba”: Pedro Rafael Cruz.



Para el comentarista deportivo Pavel Otero, dirigir este programa ha sido una de las principales oportunidades en su carrera profesional.

Es uno de los grandes sueños hechos realidad en mi carrera. De niño yo era un oyente asiduo de este programa. Recuerdo que venía de la escuela, hacía las tareas y me apuraba para sentarme a escuchar Deportivamente, era lo que más disfrutaba todas las noches. Que la vida me haya dado la posibilidad de poder trabajar en los medios y después dirigir al mismo colectivo que escuchaba todas las noches y que permanecían como anfitriones Roberto Pacheco y Ramón “Piti” Rivera, fue un sueño hecho realidad.







Joan Luis García lleva casi una década formando parte de este colectivo. Actualmente tiene la responsabilidad de dirigir el programa, algo que ha sido un reto en lo personal.

Esto es algo grandioso para mí. Hace 8 años que comencé en Deportivamente, primero como realizador de sonido y ahora como director. Hemos ido sumando la multimedialidad, con las trasmisiones en vivo a través de Facebook, los correos y la interacción que tenemos con los oyentes en las redes sociales.



“Para mí representa una experiencia inolvidable ser parte de este colectivo. Hace casi seis años estoy en el programa y ha sido muy importante poder nutrirme de los conocimientos de profesionales de mucha experiencia como Pacheco, el difunto “Piti” y Julio Cesar Bayart”: Dulier Reyes, narrador-comentarista deportivo de Radio Rebelde.



Este aniversario será diferente para el colectivo del programa Deportivamente. La COVID-19 ha imposibilitado que este 33 cumpleaños se celebre con los oyentes, en cualquiera de los lugares más recónditos de nuestro país.



Ahora la prioridad de las personas que hacen posible su salida al aire y de los cubanos en general, es ganarle este combate al nuevo coronavirus.



Escuche y descargue desde nustro Canal iVoox la propuesta radial.









