Des-cubriendo ausencias de Nelson Valdés (+Video)

Quiere el artista que lo recuerden y que su obra perdure. Quiere el artista que alguien cante su música, que lo distingan por la calle de cualquier ciudad, y ser él modesto y ruborizarse si alguien le dice: “Me encanta tu disco… qué lindo aquel video clip al que invitaste a fulano… me alegra mucho tu trabajo… sigue así”.



Merece el buen músico el reconocimiento nacional, como mínimo estímulo a la cultura toda y como único y mejor premio al compositor que sufre la letra que no llega a la mente, o la guitarra rota, o el trasporte tardío para tal concierto…



Merece el músico la oportunidad de llevar lo cubano, lo nuestro, a donde le digan, a donde quiera o pueda: que es como llevar un pedazo de la bandera o una estrofa del Himno, para cubrir así los espacios vacíos en cualquier lugar.



Por ejemplo, ¿cuáles son los espacios musicales de Nelson Valdés?, ¿habremos disfrutado los cubanos aquella canción que hablaba de cubrir ausencias?, ¿es un pesar para Nelson ser provinciano en esta isla grande?



Hace unos días iba yo por las calles de La Habana, en un Lada viejo, y alguien dijo: “Escuchen esto”. Antes, habían puesto en aquel Lada barbaridades morbosas, nacionales y extrajeras.



El muchacho que propuso atención a la canción, nos dijo que el autor era un cienfueguero, que se llamaba Nelson Valdés y que hacía buenas canciones, pero que era de allá, y por eso se escuchaba poco en La Habana.







Tiene Nelson sensibilidad y mucha verdad en las letras que canta. Tiene él alma de trovador contemporáneo, defensor de un arte pasado de moda por quien salva o condena, mas, en definitiva, un poco de trova que por concepto, ha estado ejemplarizando y defendido este país.



¿Qué tiene más valor cultural: Nelson Valdés o quien se para en cualquier tarima y dice: “Manos pa’ arriba to’ el mundo” y con un poco de background hace que las mujeres se desordenen? ¿Quién es más artista: Nelson Valdés o el explícito autor de unas estrofas arrítmicas y fáciles de aprender? ¿Por qué es menos reconocida la obra de Nelson Valdés y de otros pocos buenos, que el arte de algunos improvisados?



Duele al artista ver tirado su arte y su tiempo. Debe dolerle a Nelson Valdés que aquel video clip junto a Leoni Torres y con el maestro José Luis Cortés, Premio Nacional de Música, haya pasado casi inadvertido, poco o nada promocionado en espacios televisivos y estatales del país.







¿Para quién trabaja él entonces, si su obra es callada, silenciada, inoportuna para quienes muchas veces deciden? ¿Qué hace Nelson Valdés cuando sobrados intentos son solo promesas y después un poco de distancia marcada por los kilómetros que separan a Cienfuegos de La Habana?



Vale la pena ser menos habanocentristas y apostar por quienes, como Nelson Valdés, siguen el buen servicio a la cultura musical cubana. Habría que rescatar el buen decir nacional, en tiempos donde se consume y se intenta imitar lo no nuestro, que no es erróneo pero sí peligroso por la prioridad y el valor que se le impone.



Nelson Valdés es buen músico y merece la pena echarle una mano.

