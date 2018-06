Desarrollar la Ciencia: Una necesidad de urgencia para Cuba



Sin el desarrollo de la ciencia, la sociedad cubana no podrá avanzar, destacó en comparecencia en Haciendo Radio, el Presidente de la Academia de Ciencias de Cuba, Doctor en Ciencias Luis Velázquez.





El experto aseguró que para enfrentar los complejos desafíos que tiene el país, cruelmente bloqueado, se impone que toda la nación viva de sus conocimientos como lo vaticinó el Comandante en Jefe Fidel Castro, el 15 de enero de 1960 en el paraninfo de la Academia de Ciencias de Cuba; solo así podremos salir de los problemas actuales, sentenció.



Aplicar la ciencia, la tecnología y la innovación en todas las esferas de la vida nacional es una necesidad de urgencia.







La Academia de Ciencias de Cuba es un órgano consultivo y asesor del Gobierno y Estado cubanos en materia de ciencias. No obstante, los académicos se sienten inconformes porque en momentos de perfeccionamiento del modelo económico y social, sus criterios no siempre son escuchados por los decisores.



Según el Doctor Luis Velázquez se tiene en cuenta a los académicos pero se puede consultar más y ese es, uno de los retos que afronta nuestra Academia, integrada por hombres y mujeres formados en este país quienes aspiran con su contribución a mejorar la calidad de vida de los cubanos.







En tal sentido agregó el experto que se avanza, y reconoció además que hay un grupo de miembros de la Academia que participan en los análisis de temas de importancia en los campos de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.



La actual Academia de Ciencias de Cuba es continuadora de la Real Academia de Ciencias Médicas, Físicas y Naturales de La Habana, fundada el 19 de mayo de 1861. A ello hay que añadir que fue en suelo cubano donde se creó la primera institución científica de ese tipo en América.



En estos momentos, la Academia cuenta con 400 miembros entre ellos 65 jóvenes. Juntos, representan lo más luminosos del pensamiento científico cubano.



